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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>PKK ile mesafe yok! Katliamla da yok!

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

PKK ile mesafe yok! Katliamla da yok!

16 Şubat 2021

Her PKK katliamında...

Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.

*

- “Ne diyecekler acaba?” diye...

*

- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...

PKK ile mesafe yok Katliamla da yok

*

- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...

*

- “Bu sefer, ‘Bu yapılan alçaklıktır’ demeyi başarabilecekler mi?” diye...

*

- “Silahsız insanları katletmek de neyin nesi!” tepkisi gelecek mi diye...

*

- “Biz artık yokuz bu işte! Yeter artık” diyecekler mi diye...

*

Ama hayır!

Nafile!

Olmuyor, olamıyor.

*

- Yine bin dereden su getirmeler...

*

- Yine alçaklığı okkalı bir şekilde kınayamamalar...

*

- Yine “devlet” ile “terör örgütü” arasında hiçbir fark görmemeler...

*

- Yine PKK’ya bir türlü toz konduramamalar...

*

- Yine “İki taraf da biraz hatalı” falan diyerek terör örgütünü temize çıkarmalar...

*

- Yine “Kandil’i küstürmeyelim ama milletin tepesini de attırmayalım” inceliğini kollayan metinler...

*

Buradan HDP’ye sesleniyorum:

*

Anladık...

PKK ile aranıza mesafe koyamıyorsunuz.

*

Bari katliamla aranıza mesafe koyun.


DOSTLAR! ROMALILAR! BUNLAR NORMAL DEĞİL

- Sabah akşam sürekli Erdoğan, İmamoğlu, Muharrem İnce, Bahçeli, Akşener, Kılıçdaroğlu konuşmak...

*

- “Özür dilerim, affedersin, lütfen, teşekkür ederim” gibi sözlere hiçbir durumda asla yüz vermemek...

PKK ile mesafe yok Katliamla da yok

*

- “Millet”, “vatandaş”, “halk”, “toplum” dendiğinde... Akla sadece kendi siyasi çizginde olanları getirmek...

*

- Ölü kendindense “Ölünün arkasından konuşulmaz” demek... Ölü kendinden değilse ölünün arkasından hunharca konuşmak...

*

- Özel hayata pervasızca dalmak... İlk çırpıda “Niye evlenmiyorsun”, “Niye çocuk yok”, “Kaç para maaş alıyorsun” sorularını peş peşe sıralamak...

*

- Fanatik olmak... Ya siyah ya beyaz kutuplaşmasının parçası olmak... Hep iyi tarafları ya da hep kötü tarafları görmek...

*

- Sürekli toplantı yapmak. Sonra yine toplanmak. Toplantıyı uzatmak. Toplantılara doyamamak. Toplantısız yapamamak...

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Muharrem İnce’den Faik Öztrak’a ‘saray ağzı’ yanıtı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2021
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce’yi “Saray ağzıyla konuşuyor” diye eleştirmişti.

 

Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.

Dedikleri şunlar:



*

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Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2021
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, geçen gün şöyle bir tweet attı:

“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

Bu nedir Allah aşkına?

*

Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?

*

Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?

*

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İskilipli Atıf için şu ikisini birden söylemek mümkün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2021
Bir İskilipli Atıf Hoca tartışması başladı.

Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.

Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.

*

Oysa İskilipli Atıf hakkında...


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Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2021
Sosyal medyada çok iyi hazırlanmış, kısa ve vurucu bir klip gördüm:

 

Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.

*

Klip şundan ibaretti:



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Ben Melih Bulu’nun yerinde olsaydım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2021
Bazı geceler uykuya dalmadan önce... “Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık mı yapsam acaba” diye içimden geçirirdim.

 

- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.

*

- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.

*

- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.

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Hayat bayram olsa

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2021
Sıkılı yumruklar birazcık gevşese...

Diyalog kültürü devreye girse...

*

Öğrenciler bir adım geri atsa...

Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...

*

Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...

*

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Bir tek Kılıçdaroğlu olayın farkında

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili olarak yaptığı bir açıklama dikkatimi çekti.

O açıklamayı okuyunca...

“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.

Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:

*

“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”

*

Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?

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Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Şubat 2021
Bülent Arınç...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.

Çok tepki almış.

*

Cemil Çiçek de...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.


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CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’ye dair birkaç şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2021
CHP’de milletvekiliyken de gözümde “delikanlı adam” idi... İstifa ettikten sonra da... Zerre değişmedi gözümdeki değeri yani.

- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.

*

- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...



*

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Dinle Z kuşağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ocak 2021
“Eskiden her şey çok güzeldi” tezi...

Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.

*

Tamam...

Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...



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Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ocak 2021
Ben de Nusret’in...

Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.

İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.

Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.

Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.

Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.

*

Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.

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Ben de Gergerlioğlu’dan bir şey talep ediyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Ocak 2021
HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, benim “çıplak arama” konusunda bir şeyler yazmamı istiyor.

Sürekli.

İnatla.

Durmaksızın.

*

Telefonuma mesajlar atıyor.

Atıyor, atıyor, atıyor.

*

Sonra da Twitter’dan...

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Mesut Özil’e bile bu yapıldı! Almanya’da yabancı Türkiye’de Alamancı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ocak 2021
Burak Yılmaz adlı milli futbolcumuz, Mesut Özil’e laf sokmuş.

 

Dediği şu:

*

“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”

*


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Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ocak 2021
Binali Yıldırım’la uzun bir telefon konuşması yaptım dün.

 

Binali Bey...

Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.



*

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Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Ocak 2021
Binali Yıldırım, AK Parti’nin bir il kongresinde yaptığı konuşmada şöyle demiş:

“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”

*

Buraya kadar söyledikleri doğru.

*

Gerçekten de...

AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.

*

Gerçekten de...

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En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2021
Türkiye’nin iki önemli gündem maddesi var:

BİR: Kafe ve restoranların durumu.

*

İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.

*

Dünkü Hürriyet’te...

Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.

Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...

En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...

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