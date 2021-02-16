PKK ile mesafe yok! Katliamla da yok!

Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.
Dedikleri şunlar:
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.
*
Klip şundan ibaretti:
- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.
*
- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.
*
- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.
Diyalog kültürü devreye girse...
*
Öğrenciler bir adım geri atsa...
Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...
*
Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...
*
O açıklamayı okuyunca...
“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.
Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:
*
“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”
*
Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Çok tepki almış.
*
Cemil Çiçek de...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.
*
- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...
*
Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.
*
Tamam...
Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...
Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.
İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.
Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.
Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.
Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.
*
Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.
Sürekli.
İnatla.
Durmaksızın.
*
Telefonuma mesajlar atıyor.
Atıyor, atıyor, atıyor.
*
Sonra da Twitter’dan...
Dediği şu:
*
“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”
*
Binali Bey...
Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.
*
“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”
*
Buraya kadar söyledikleri doğru.
*
Gerçekten de...
AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.
*
Gerçekten de...
BİR: Kafe ve restoranların durumu.
*
İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.
*
Dünkü Hürriyet’te...
Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.
Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...
En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...
PKK ile mesafe yok! Katliamla da yok!
Her PKK katliamında...
Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
- “Bu sefer, ‘Bu yapılan alçaklıktır’ demeyi başarabilecekler mi?” diye...
*
- “Silahsız insanları katletmek de neyin nesi!” tepkisi gelecek mi diye...
*
- “Biz artık yokuz bu işte! Yeter artık” diyecekler mi diye...
*
Ama hayır!
Nafile!
Olmuyor, olamıyor.
*
- Yine bin dereden su getirmeler...
*
- Yine alçaklığı okkalı bir şekilde kınayamamalar...
*
- Yine “devlet” ile “terör örgütü” arasında hiçbir fark görmemeler...
*
- Yine PKK’ya bir türlü toz konduramamalar...
*
- Yine “İki taraf da biraz hatalı” falan diyerek terör örgütünü temize çıkarmalar...
*
- Yine “Kandil’i küstürmeyelim ama milletin tepesini de attırmayalım” inceliğini kollayan metinler...
*
Buradan HDP’ye sesleniyorum:
*
Anladık...
PKK ile aranıza mesafe koyamıyorsunuz.
*
Bari katliamla aranıza mesafe koyun.
DOSTLAR! ROMALILAR! BUNLAR NORMAL DEĞİL
- Sabah akşam sürekli Erdoğan, İmamoğlu, Muharrem İnce, Bahçeli, Akşener, Kılıçdaroğlu konuşmak...
*
- “Özür dilerim, affedersin, lütfen, teşekkür ederim” gibi sözlere hiçbir durumda asla yüz vermemek...
*
- “Millet”, “vatandaş”, “halk”, “toplum” dendiğinde... Akla sadece kendi siyasi çizginde olanları getirmek...
*
- Ölü kendindense “Ölünün arkasından konuşulmaz” demek... Ölü kendinden değilse ölünün arkasından hunharca konuşmak...
*
- Özel hayata pervasızca dalmak... İlk çırpıda “Niye evlenmiyorsun”, “Niye çocuk yok”, “Kaç para maaş alıyorsun” sorularını peş peşe sıralamak...
*
- Fanatik olmak... Ya siyah ya beyaz kutuplaşmasının parçası olmak... Hep iyi tarafları ya da hep kötü tarafları görmek...
*
- Sürekli toplantı yapmak. Sonra yine toplanmak. Toplantıyı uzatmak. Toplantılara doyamamak. Toplantısız yapamamak...
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