PKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilir?

- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
*
- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
*
- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
*
- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
*
Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
*
Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
PKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilir?
CHP’li Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında HDP’ye şu tavsiyede bulunmuş:
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
En aza indirmek, azaltmak.
*
HDP, PKK ile ilişkisini nasıl minimize edecek acaba?
Haftada bir gün görüşürken...
Ayda bir gün görüşerek mi?
*
Ya da esas soruyu soralım:
*
En aza indirilmiş de olsa... Bir ilişki kaçınılmaz mı?
*
Veya daha esas soruyu soralım:
*
Engin Altay’ın aklına neden “Demokratik siyasette terör örgütüyle ilişki mi olurmuş? Derhal kessinler ilişkilerini” demek gelmiyor?
PAHALI ATKI TAKMANIN SİYASETTE YERİ VAR MI?
EKRANLARDAKİ tartışma programlarına sık sık çıkan AK Partili Mücahit Birinci’nin bir fotoğrafını döndürüyorlar sosyal medyada.
*
Fotoğrafta Mücahit Birinci’nin taktığı epey pahalıca bir atkı dikkat çekiyor.
Atkının markasını ve fiyatını öne çıkararak “Ne iş?” diye soruyorlar.
*
Hiç sevmem bu tür bir siyaseti.
*
Ta 2010’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun giydiği pahalı marka gömlek de dillere dolandırılmıştı.
O zaman da hiç hazzetmemiştim olaydan.
*
Benim konuya yaklaşımım çok net:
*
Alnının teriyle kazandığı parayla mı almış?
O zaman mesele yok.
Giydiğine, yediğine, gezdiğine hiç karışmam.
*
Yani demem o ki...
Adamın bir usulsüzlüğü, bir hırsızlığı, bir yolsuzluğu var mı, sen ondan haber ver bana, bırak giydiği gömleği, taktığı atkıyı.
SON GÜNLERDE YILDIZI PARLAYAN ÜÇ BAKAN
MEHMET ERSOY
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
AKM’NİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ ORTAYA ÇIKARDI
ATATÜRK Kültür Merkezi, son günlerde hükümetin attığı en güzel, en etkili ve en anlamlı adımlardan biri oldu. Ve Türkiye’de uzun süredir olmayan bir şey oldu: Hemen her kesim, AKM’de birleşti. Herkes “Çok güzel oldu, yapanların eline sağlık” dedi. AKM’nin birleştirici gücünü ortaya çıkaran isim ise projeyi çok kısa bir süre içinde tamamlayan Bakan Ersoy oldu. Bakan Ersoy, ayrıca 14 günlük Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’yle İstanbul’u müthiş bir kültür kentine çevirdi. Son dönemde kendisinin yıldızını parlatan olgular bunlar.
MAHMUT ÖZER
MİLLİ EĞİTİM BAKANI
MESLEK EĞİTİMİNİ BEKA SORUNU OLARAK GÖRDÜ
“BEN reform yapmayacağım” dedi, benden aldı bir puan. “Müfredatı sil baştan değiştiriyoruz” demedi, benden aldı bir puan daha. Radikal, köktenci bir tutum izlemedi, benden aldı bir puan daha... Peki ne yaptı? Pratiğe yoğunlaştı. Üç ana soruna odaklandı: Öğretmen kalitesinin artması, eğitimde fırsat eşitliği ve meslek eğitimi. Hepsiyle ilgili somut adımlar atmaya başladı. En somut adımları ise meslek eğitimi alanında attı. Fabrikalara, işyerlerine, otellere meslek liseleri açtı, açıyor. Son dönemde kendisinin yıldızını parlatan olgular bunlar.
ADİL KARAİSMAİLOĞLU
ULAŞTIRMA BAKANI
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜ VAKTİNDEN ERKEN BİTİRDİ
İSTANBUL Boğazı’nda üç köprü var. Üçünün yapımı da memleket çapında büyük olay oldu malum. Çanakkale Köprüsü ise büyüklük ve uzunluk açısından İstanbul Boğazı’ndaki üç köprüye bedel bir köprü. Fotoğraflarına bakıyoruz: Bir sanat eseri gibi pırıl pırıl parlıyor. Vaktinden önce de bitiyor köprü... Bu büyük projenin aksamadan yol almasının arkasındaki isim Bakan Karaismailoğlu’dur. Her fırsatta gitti, her aşamada kontrol etti. Bu arada “Yap / İşlet / Devret” modeliyle ilgili tartışmalara da gayet özgüvenli bir şekilde girmesi dikkat çekti. Son dönemde kendisinin yıldızını parlatan olgular bunlar.
Z KUŞAĞI GENELLEMESİ
OKAN Bayülgen, Z kuşağı güzellemesi yapmamış.
Peki ne yapmış?
Z kuşağı kötülemesi yapmış.
*
Kim Z kuşağı üzerine bir şeyler söylüyorsa...
Söylenenleri lütfen şu iki hüküm çerçevesinde değerlendirin:
*
- HÜKÜM BİR: Z kuşağı üzerine yapılan... Olumlu genellemelerin tümü yanlıştır.
*
- HÜKÜM İKİ: Z kuşağı üzerine yapılan... Olumsuz genellemelerin tümü yanlıştır.
*
Yani demem o ki...
Siz siz olun...
Z kuşağı üzerine genelleme yapmayanlara kulak verin.
SAN SEBASTİAN
CHEESECAKE denilen olguya bir türlü ısınamadım.
“Türkiye’de iyi yapamıyorlar, dışarıda yiyeceksin azizim” dediler.
Dışarıda denedim.
Yine olmadı.
*
Şimdi de cheesecake denilen olgunun San Sebastian versiyonu popüler hale gelmiş.
*
Bir deneyeyim, belki bunu severim dedim. Denedim. Yok, yine olmadı.
*
“Türkiye’de iyi yapamıyorlar, dışarıda yiyeceksin azizim” dediler, kur biraz insin gidip deneyeceğim ama pek de umudum yok yani.
MİLLET İTTİFAKI ADAY BAROMETRESİ
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yüzde 50
- EKREM İMAMOĞLU: Yüzde 35
- MANSUR YAVAŞ: Yüzde 15