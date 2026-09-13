 PISA’ya çarpık bakış

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Şöyle diyorlardı:

*

- İşte eğitim sistemimiz bu.

- Dökülüyoruz, resmen dökülüyoruz.

- Yok yok. Biz bu işi beceremiyoruz.

- Okuduğunu anlamayan nesiller yetişiyor.

Falan.

*

PISA’da sonuçlar Türkiye açısından çok iyi geldiğinde...

Şöyle dediler:

*

- Mutlaka bir hile vardır.

- Türkiye’nin böyle bir başarı göstermesi mümkün değil.

- Kesin en başarılı okulları sınava sokmuşlardır.

- Bu sonuçlar doğru olamaz.

Falan.

*

Oysa PISA’daki başarının kahramanları bellidir:

*

- OKULLAR: Türkiye’nin okullarıdır.

- ÇOCUKLAR: Türkiye’nin çocuklarıdır.

- EMEK: Türkiye’nin öğretmenlerinin emeğidir.

- BAŞARI: Türkiye’nin başarısıdır.

*

Sözün özü şudur:

*

Bu başarıya kulp takmaya çalışanlar...

İktidara muhalif değiller, Türkiye’ye muhalifler.





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ARTIK O BİR KURBAN

Seçil Erzan olayıyla ilgili olarak son durum şu:

*

- Teknik direktör kendini sağlama aldı.

- Futbolcular ellerini yüzlerini yıkayıp çıktı.

- Banka yetkilileri kendilerini temize çekti.

Ve tüm suç Seçil Erzan’a kaldı.

*

Seçil Erzan bir dolandırıcı mı, kurban mı?

Ben artık bu sorunun cevabını net olarak şöyle vermeye başladım:

“O bir kurban.”

FETİH VE KABİR

Son zamanlarda sıkça duymaya başladık “feth-i kabir”i.

*

Bazıları bunu “kabrin fethedilmesi” gibi anlıyor.

Oysa buradaki “fetih” sözcüğü, “açmak” anlamındadır.

*

Kısacası “feth-i kabir” demek, “mezar açılması” demektir.

Yani gömülmüş bir cesedin, adli inceleme veya otopsi amacıyla mezardan çıkarılması işlemidir.

BASTONLU CEM YILMAZ İÇİN NE DEDİLER

“Dede bastonu değil o. Bobstil bastonu.”

FANATİK HAYRAN

*

“Çok büyük ameliyat geçirdi. Yine de iyi görünüyor. Benim kaynım da geçirdi o ameliyatı. Çok daha feciydi durumu.”

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AYNISI KAYNIMDA VAR BİREYİ

*

“Bastonuyla kırdı geçirdi.”

ESPRİSİZ DURAMAYAN

*

“38 yaşındaki kadın için ölmek üzere demişti. Allah’ın sopası yok.”

İNTİKAMI SOĞUK YİYEN

*

“Cem Yılmaz her zaman baston kullanır.”

SIKI TAKİPÇİ





ODUNLUKTAKİ KALKÜTA

“Kara Haydar” lakaplı şahısla kaotik düğün töreninde gelin Çağla Öz’ün üzerinde gösterişli bir altın takı vardı.

O takının adı “kalküta” imiş.

Bengal tarzı bu takılarda özellikle ince telkari, çiçek/yaprak motifleri ve 22 ayar altın işçiliği öne çıkarmış.

*

Düğün, gözaltı, operasyon falan derken... En çok kalkütaya ne olduğunu merak ediyordum. Dün bir odunlukta ortaya çıkan altınların arasında kalkütayı da görünce nedense rahatladım.

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FAUDA’YI İZLEYEMEMEK

İlk üç sezonunu izlemiştim bu İsrail dizisinin.

İsrail - Filistin gerilimini...

Şaşırtıcı derecede objektif, alabildiğine soğukkanlı biçimde işliyordu bu dizi.

Olaylara Filistinlilerin cephesinden de yaklaşmak gibi bir derdi vardı iyi kötü.

*

Dördüncü sezonun ardından araya Gazze’deki vahşi soykırım girdi.

Fauda’ya da ara verildi.

Geçen baktım: Beşinci sezon başlamış.

*

Ve şunu fark ettim ki...

İsrail bakış açısıyla çekilmiş bir diziyi, ne kadar objektif olma iddiasında olursa olsun izleyecek derman kalmamış bende.

Bu yüzden bir türlü başlayamadım diziye.

Başlayacağımı da hiç sanmıyorum.

KİM NEREDE GÖRÜLDÜ

- RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Rize ve ilçelerinde.

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- ÖZGÜR ÖZEL: Önce Kars’ta, ardından Üsküdar’da.

- HAKAN FİDAN: Diyarbakır dolaylarında.

- MAHMUT TANAL: Konya kafelerinde.

- MANSUR YAVAŞ: Beştepe civarlarında.