Peki, iyi tamam... Sunmayın halkoyuna

- Börtü böcek, kurt kuş yandı.
- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.
- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.
- Evler, ocaklar söndü.
*
“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...
Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...
*
Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.
FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:
*
Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...
Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.
*
GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:
*
Adam, tam bir magazin düşkünü.
Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.
*
Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.
Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.
*
Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.
*
Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.
“Ali Erbaş şöyle dedi”
- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...
- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...
Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.
*
Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.
*
“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.
Bakan Fahrettin Koca...
Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.
*
Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.
Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şurada:
- Haksız.
- İşgalci.
- Saldırgan.
*
Azerbaycan ise...
- Haklı.
- İşgale uğramış.
- Saldırıya cevap veriyor.
Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.
*
Libya’da şöyle bir işimiz var:
Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.
Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.
*
Ve şunu fark ettim:
ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.
*
Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:
*
Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.
*
Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.
Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.
Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:
*
ÖRNEK BİR:
Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.
Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.
Ama artık kalmadı böyle bir şey.
Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?
Görmüyor musunuz?
Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?
Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?
*
“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”
*
Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.
*
- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.
- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.
- Bunun burada bırakılmaması lazım,
Peki, iyi tamam... Sunmayın halkoyuna
İyi niyetli bir yazı yazdım.
Dedim ki:
*
“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”
*
CHP taraftarlarından aldığım tepkileri sıralıyorum:
- Tabii ki sunulamaz.
- Onlar sunuyorlar mıydı ki?
- İsraf önlenecek diye mi rahatsız oldun?
- Kanal İstanbul, halka soruluyor mu?
- İmamoğlu vaat etmişti, seçildiğine göre sorulmasına gerek yok.
*
İyi. Peki. Tamam. Sormayın halka. Kafanıza göre takılın. Tamam, tamam. Seçilmeyi yeterli bulun.
*
Tamam. Anladık.
Yok aslında bir farkınız. Ama siz başka bir bankasınız.
AYNI MANTIKLA KANAL İSTANBUL
HÜKÜMET muhalifi olup da İmamoğlu destekçisi olanlar diyorlar ki:
*
Kanal İstanbul, halkoyuna sunulmalıdır.
Aynı kişiler diyorlar ki:
*
İstanbul’un peyzajının halkoyuna sunulmasına gerek yok.
*
Peyzaj için şöyle bir gerekçeleri var:
*
Başkanımız bunu seçimde vaat etmişti. Halk da onu seçtiğine göre halka sorulmuş oldu. Yani halkoyuna gerek yok.
*
İyi ama kıymetli arkadaşlar...
Tayyip Erdoğan da Kanal İstanbul’u seçimden önce vaat etmemiş miydi? Halk da onu seçmemiş miydi? Böylece Kanal İstanbul, halktan geçer oy almış olmamış mıydı?
*
Bu durumda sorarım size?
Niye Kanal İstanbul’un halkoyuna sunulması gerektiğini savunuyorsunuz ki?
SÜLEYMAN SOYLU’YA PEK KATILAMIYORUM
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yangınları PKK’nın çıkardığının fazla dillendirilmemesi gerektiğini söylüyor.
*
Bunun için iki gerekçesi var:
- BİR: PKK, olmayan yangınları bile üstlenebilen bir örgüt.
- İKİ: Terör örgütünün kampanyasına bilmeden destek verilmiş oluyor.
*
Doğrudur. Artık terör yapamaz hale gelmiş olan PKK, bu tür kahpeliklerle adından söz ettirmek istiyor olabilir. Yine doğrudur. PKK, yangınlardan kendisine bir varlık gösterisi çıkarmak istiyor olabilir.
*
Ama ben yine de Süleyman Soylu’ya pek katılamıyorum.
*
Gerekçelerimi sıralayayım:
*
- “Börtü böcek katliamcısı” olarak adını tescil ettirmesinin PKK’ya nefretten başka bir şey kazandırmayacağına inanıyorum.
*
- PKK’nın “orman ve ağaç düşmanı” olarak elde ettiği popülaritenin, dünyanın en aşağılık popülaritesi olduğunu düşünüyor ve “Reklamın kötüsü olur” diyorum.
*
- PKK’nın “ekoloji” diye yırtınmasının kocaman bir yutturmaca olduğunun ortaya çıkmasının çok iyi bir şey olduğuna inanıyorum.
*
- PKK’nın dostlarının, böyle bir olay karşısında nasıl da “mırın kırın” duruma düştüklerini görmekten derin bir haz duyuyorum.
*
Kısacası ben...
PKK’nın kendi lehine işlediğini düşündüğü bu kampanyanın, aslında muazzam bir şekilde aleyhine işlediğini düşünüyorum.
BEN MAĞAZACIYIM
İNTERNETTEN üç adet kılık kıyafet satın aldım.
*
Sonuçları açıklıyorum:
*
- Üç üründen ikisi bedenime uymadı.
*
- Fotoğraflarda acayip janti görünen ürünlerin, fotoğraftakilerle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu.
*
- Mağazada görsem bu üç ürüne de yüzümü dönüp bakmazdım.
*
Kıssadan hisse: Aldığım ürünleri gözümle görmeliyim, elimle dokunmalıyım. Üzerimde denemeliyim. Mağaza görevlisi arkadaşa, “Nasıl? Yakıştı mı?” diye sormalıyım. Kısacası ben mağazacıyım.
Mağazalar ölmez! Yaşasın mağaza!
KINAYAN OLDU MU?
ATEŞKESTEN sonra Gence’ye, sivil halkın üzerine bombalar yağdırdı Ermenistan.
Öyle böyle değil.
Bayağı aşağılık bir iş.
*
Dünyada yankı uyandırdı mı?
Trump, Biden falan bir şey dedi mi? Macron’dan çıt çıktı mı? Putin kaşını kaldırdı mı? Uluslararası medya dünyayı ayağa kaldırdı mı?
Alper Tunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Ödlek öcün aldı mı? İmdi yürek yırtılır.
UNUTMA!
- Unutma! Oğuz Atay’dan bir sayfa okuyarak elde edeceğin keyfin binde birini bile, Instagram’da üç buçuk saat dolaşarak elde edemezsin.
- Unutma! Tek bir Cemal Süreya şiiri okuyarak elde edeceğin kültürel faydayı, Twitter’da iki saat dolaşarak bile elde edemezsin.
- Unutma! Herhangi bir Sabahattin Ali romanını okuyarak elde edeceğin duyguyu, 16 sezonluk dizinin tamamından bile elde edemezsin.
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