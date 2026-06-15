 Pazar pazar sabahın köründe yenilmek

Haberin Devamı

- Birinci golde sabah mahmurluğunu üzerimizden tam atamamıştım. Ama ikinci golde sekiz kahve içmiş gibi oldum vallahi.

*

- Evet, kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var. Ancak mağlubiyet eşliğinde yapılan kahvaltının mutsuzlukla ilgisi çok daha fazla.

*

- İyi ki kitlesel bir yerde dev ekranda izlememişim maçı. Mağlubiyet hissi, paylaşıldıkça çoğalıyor çünkü.

*

- Bende süreç şöyle işledi: İnkar ettim, öfkelendim, plan yaptım, depresyona girdim ve en sonunda kabullendim.

Haberin Devamı

KOMPOZİYONUN SAHİBİNİ ÖĞRENDİM

Dün bu köşede bir fotoğraf karesi vardı.

Fonda Selimiye, yanda Koca Sinan Usta ve önde Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Fotoğrafın kompozisyonunu övmüş, “kim çektiyse kompozisyondan 10 veriyorum” demiştim.

*

Sevgili dostum Murat Yancı’dan öğrendim:

Meğer dün bu köşede çıkan o enfes fotoğrafı Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçılarından Murat Çetinmühürdar çekmiş.

Eline sağlık Murat Çetinmühürdar. Tebrikler.

BABA FİLMİNDEN NELERİ ÖĞRENİRSİN

- Reddedilmeyecek bir teklif yapmayı öğrenirsin.

*

- Ailesiyle vakit geçirmeyen bir adamın durumunu öğrenirsin.

*

- Yakın ve uzak tutmak açısından dostlar / düşmanlar konusunu öğrenirsin.

*

- Haini nasıl tanıyayacağını öğrenirsin.

FAİK ÖZTRAK’IN KLAS YANITI

Özgür Özel’in kendisiyle ilgili sözlerine yanıt vermiş Faik Öztrak.

Murat Yetkin’e yapmış açıklamayı.

*

Haberin Devamı

İçeriği, konuyu, meseleyi falan bir tarafa bırakırsak...

Faik Öztrak’ın verdiği yanıt...

- Nezaketten milim sapmayan.

- Söylenmesi gerekeni sonuna kadar söyleyen.

- Fena halde kallavi.

- Aşırı üst düzey.

Bir yanıttı.

SAVAŞLA İLGİLİ ÖZLEYECEĞİMİZ VE ÖZLEMEYECEĞİZ ŞEYLER

ÖZLEYECEĞİZ

- İran’dan gelen zekice videoları.

- Meydanlarda söylenen “Haydar Haydar” mersiyelerini.

- Dünya halklarının İran’a destek gösterilerini.

- Hürmüz’ün kapatılma seçeneğinin küresel kodamanları afallatmasını.





ÖZLEMEYECEĞİZ

- Trump’ın “bu gece çok kötü vuracağız” tarzı tehditleri.

- Netanyahu’nun savaşı uzatmak için çevirdiği fırıldakları.

- “Taş devrine döndürürüz” tarzı kibirli yaklaşımları.

Haberin Devamı

- Körfez’i de içine alan ateşin büyüme endişesini.

ARADAN GEÇEN SÜRENİN ARDINDAN KILIÇDAROĞLU

- İlk günlerdeki bocalamayı attı üzerinden.

- “Arınma” üzerinden bir anlatı inşaa edebilmiş durumda.

- Hazırlıksız olduğuna yönelik imajını az da olsa değiştirdi.

- Etrafında ağzı iyi laf yapan bir ekip oluşturmayı başardı.

- Sakin ve telaşsız duruşuyla karşısındakilerin psikolojilerini olumsuz etkilemeye başladı.

- Mühre sahip olmanın avantajlarını kullanabildi.

- Sinirlerinin süper dayanıklı olduğunu kanıtladı.

- Henüz kitleyi arkasına alabilmiş değil ama ilk günkü kadar yalnız da değil.