Partiler üstü iki konu: 19 Mayıs ve Filistin

- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
*
Neye dayanarak söylemiştim bunu?
*
Şu iki şeye:
*
- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
*
“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
*
Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
*
Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
*
Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
*
Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
*
Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
*
- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
*
Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.
*
İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.
*
ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.
*
Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.
*
Açtım, baktım.
*
Açıklamanın sonuna gelince...
Birden irkildim.
Şöyle diyordu Biden:
*
“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”
*
Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
*
Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
Partiler üstü iki konu: 19 Mayıs ve Filistin
19 MAYIS - ANLAMI İDRAK EDİLMİŞ BİR GÜN
Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
Yaşasın bütün ihtilaflarımızı bir tarafa bıraktırıp hepimizi bir kutlu dava üzerinde birleştiren 19 Mayıs!
FİLİSTİN - ZULME KARŞI OMUZ OMUZA
Şu son İsrail zulmünde gördüm ki...
Hepimiz mazlum Filistin’in yanında saf tuttuk.
Meclis’teki tüm partiler ama tüm partiler, aynı bildiriye imza attı.
Her siyasi eğilimden aynı ortak ses çıktı.
Netanyahu’yu zulmün adı belledik.
Dünyanın iki yüzlü egemenlerini hep birlikte aşağıladık.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
Yaşasın çocuk katillerine karşı sergilediğimiz vicdanlı kararlılığımız! Yaşasın zulme sıfır ödün veren insancıl tutumumuz!
ATATÜRK’ÜN EN SEVDİĞİM SÖZÜ
“MUALLİMLER! Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” demiş Atatürk.
*
Bu sözü... Ülkenin eğitim politikasının başlangıç ilkesi haline getirsen... Eğitim sistemin kurtulur.
*
Bu sözü... X, Y, Z kuşaklarının hayata, topluma, tarihe ve geleceğe bakışının temeli haline getirirsen... Gençliğin kurtulur.
*
Bu sözü... Ülkenin anayasasının en temel maddesi kabul edip yönetimin ülküsü haline getirirsen... Ülken kurtulur.
NUSRET VE ÜNLÜLER
NUSRET’İN dünyaca ünlü şöhretlerle fotoğraf çektirirken artık şöyle bir tavrı var:
“Sıradaki gelsin” der gibi bir tavır.
*
Al Pacino’ymuş, Robert De Niro’ymuş...
Hiç umurunda değil Nusret’in.
Şöhretse hemen sokuluyor ve çektiriyor fotoğrafı.
*
İşte bunlar hep fazlalığın, alışmanın ve sıradanlaşmanın yol açtığı kayıtsızlıktandır.
10 BİN ADIM ATARKEN MIRILDANDIKLARIM
4 bin 4 yüz yeterli demiş Harvard’lı bilim adamları... Bıraksam mı acaba?
10 bin de fazla abi... Bir video dinlemesi bile yetmiyor 10 bin adıma.
Ne zaman beş bin iki yüz elli üçe gelsem... Bir tereddüt oluşuyor bende.
Rakam kontrolü yapmaktan yürümenin keyfine varamamak... Of ki of.
Hayatımdaki en büyük stres kaynağı: Adımlarımı saymak.
Bazen 15 bini bulduğum oluyor. O beş bini, başka günlere bölüştürebiliyor muyuz?
MARUZATIM VAR
Kafe ve lokantaların açık alanları açılsın istiyorum.
Bütün muhafazakârlar Ahmet Hamdi Tanpınar okusun istiyorum.
Aşılar bir an önce gelsin istiyorum.
Gösteri dergisinin yeniden çok popüler olmasını istiyorum.
NETANYAHU BENZETMESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, çocuk katili Netanyahu’ya benzetmesi...
Hiç yakışık almadı.
İnsafsız ve vicdansız bulundu.
Mantığı ve çerçevesi, PKK’nın mantık ve çerçevesine uygun düştü.
AK Parti camiası tarafından, bu zamana kadar kendilerine yöneltilmiş en ağır hakaret olarak algılandı.
İYİ Parti’nin milliyetçiliğini sorgulattı.
İYİ Parti’yle oluşabilecek bir diyalog ortamını baltaladı.
*
Keşke Akşener, “dozu kaçırdık, pardon” falan dese.
Ama demez.
Yok çünkü bizim siyaset dünyamızda böylesi bir alışkanlık.
OLMADI MUHARREM BEY
MEMLEKET Partisi’nin logosunu çok beğenmiştim:
Ağırbaşlı, şık, anlaşılır falan diye.
*
Meğer bayağı bir araklamaymış. Bir şirketin logosundan esinlenmenin çok ötesine geçen bir araklama yapılmış. Buraya kadar normal. Olmaması bundan sonra.
Bu durum ortaya çıktığı halde Muharrem Bey’in logoyu sahiplenmeye devam etmesi... İşte bu olmadı. Hiç olmadı.