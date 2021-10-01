Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart

Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
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Söylediği tam olarak şu Özel’in:
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“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
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Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
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Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
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Buradan çıkan sonuç şudur:
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
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Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
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Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
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Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
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HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
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Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
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Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
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- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
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- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
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- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
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Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
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Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
*
Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
*
Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
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Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
*
Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
*
BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
*
İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
*
Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
*
İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
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Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
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Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
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Fevzi notları geçti:
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50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
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Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart
BİRİNCİ ADIM: Kazanabilecek iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulacaksın.
İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
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ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
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DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
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BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
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ALTINCI ADIM: Yeniden seçime gireceksin ve seçimden birinci parti çıkacaksın.
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YEDİNCİ ADIM: Koalisyon görüşmelerinde ortakları ikna edeceksin.
DAĞILABİLİRİZ ARKADAŞLAR
“AMMA da mavra olur ha” diyerek...
Şöyle yazmıştım:
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aniden “Parlamenter sisteme dönüyoruz” derse... Ortalık amma da karışır, amma da mavra çıkar ha!
*
Ben işin mavrasındaydım.
Ama isimlerini açıklamayan bazı AK Partililerin de “Yarı başkanlık olabilir” falan dediklerine dair ciddi haberler de çıkmaya başlamıştı.
*
Durum buyken...
Soçi yolunda gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sormuşlar:
“Var mı böyle bir şey? Olabilir mi yani?”
*
Erdoğan, “Öyle bir şey yok, olamaz da...” diyerek mevcut sistemi övmüş, parlamenter sistem hakkında da vermiş veriştirmiş.
*
Mesele bitmiştir.
Dağılabiliriz arkadaşlar.
SON ZAMANLARIN MODA KELİMESİ: TOKSİK
DÜNKÜ Kelebek’in manşetinde bir haber vardı:
Melisa Döngel adlı kızımız, sevgilisi Deniz Şahin oğlumuzla olan ilişkisini noktalamış. Buraya kadar bizi ilgilendiren pek bir şey yok.
Olayın bizi ilgilendiren tarafı şurası:
Melisa Döngel adlı kızımız, ilişkisinin neden bittiğini izah ederken...
“İlişkimiz çok toksik hale gelmişti” demiş.
*
Toksik...
Son günlerde olur olmaz her yerde karşıma çıkıyor bu kelime.
“Çok toksik bir adam” diyorlar.
“Amma da toksik bir renk” diyorlar.
“Bu muhabbet de iyice toksik hale geldi” diyorlar.
*
Peki ama nedir toksik?
Sözlük anlamı şu: Canlıların hücrelerine saldıran ve içinde eser miktarda zehir bulunduran tüm maddelere toksik deniyor.
Gelelim kelimenin mecazi anlamına:
*
Diyelim ki davranışları ve sözleriyle motivasyonunuzu düşüren birine rastladınız. Hah! İşte karşınızda bir toksik insan!
*
Ya da öyle bir ilişkinin girdabına düştünüz ki... Sizi yiyip bitiriyor. Bingo! Toksik bir ilişkinin pençesindesiniz.
*
Aniden popülerleşen ve henüz tam olarak yaygınlaşmamış kelimeleri kullanmayı severim. Yani demem o ki... Şu sıralar kendisine “Çok toksik bir insansın” diyebileceğim bir kurban aramaktayım.
DUYUNCA KANAL DEĞİŞTİRDİĞİM ŞEYLER
İçinde “Z kuşağı” geçen herhangi bir cümle.
*
Aşı için “Bilinmeyen sıvı” denmesi.
*
“Tünelin ucu göründü” diyerek verilen her türlü müjde.
*
“Nusret çok pahalı abi ya” olgusunun ısıtılıp ısıtılıp haber yapılması.
*
“Bu kitapların hepsini okudun mu?” sorusu.
*
“Her taraf Arap kaynıyor” türü küçümseme cümlesi.
BİR TEK HÜRRİYET’TE
“EKRANDA göbek atan doktor” olayıyla ilgili olarak bütün mecralar aynı haberi yazıp çizdi.
Buna göre...
Türk Tabipleri Birliği, doktora ekranda göbek attığı için soruşturma başlatmış.
*
İşin doğrusunu bir tek Hürriyet yazdı.
*
Fulya Soybaş’ın yazısı işin gerçeğini ortaya koyuyordu: TTB Başkanı, “Göbek attığı için bir doktor hakkında soruşturma açılır mı?” diyor, ardından da ekliyordu: “Oradaki konu, doktorun ekranda reklam yapması.”
*
Bir daha söylüyorum: Sağda solda okuduğunuz her habere itibar etmeyiniz. İşin sağlamasını mutlaka Hürriyet’ten yapınız.
JAMES BOND’UN SON FİLMİNDEN SOĞUDUM
DÜN bizim Selim Akçin, James Bond’un son filmiyle ilgili olarak şöyle bir şey söyledi:
“İzleyenlerden duyduğuma göre son James Bond, çok güzelmiş. Yüzeysel değil, derinlikliymiş.”
*
“Derinlik” kelimesini işittiğim andan itibaren aylardır büyük bir merakla vizyona girmesini beklediğim James Bond’dan soğudum.
*
Benim için James Bond...
Ülkeden ülkeye koşan, olmayacak kahramanlıklar sergileyen, janjanlı otomobillerle hava atan, “çalkalansın ama karıştırılmasın” türü repliklerle konuşan, kafa yormayan, vurdu kırdı işiyle şaşırtan bir modern çağ masalıdır.
*
Ne işi var James Bond’da derinliğin merinliğin.
Derinlik arıyorsak Nuri Bilge Ceylan izleriz.
Biz masal izlemek istiyoruz.
*
Neyse... Yine de izleyeceğim tabii. Belki az derindir.