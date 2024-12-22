Paranoyak olmayalım ama uyanık olalım

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ABD’ye ilaç gibi gelecek.

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Durum böyle olduğu için hepimiz gözlerimizi kısıp beklemeye başladık bir DEAŞ saldırısını.

İşte tam böyle bir anda...

Almanya’da adamın biri, Noel pazarındaki kalabalığa arabayla dalıverdi.

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Hepimiz hemen başladık mırıldanmaya:

“Hah! İşte geldi ABD’nin elini rahatlatacak saldırı. Kesin DEAŞ çıkacaktır bunun arkasından.”

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Ancak çok geçmeden hepimiz ters köşe olduk.

Çünkü saldırıyı gerçekleştiren adamın profili, Hürriyet Yayın Koordinatörü Emre Oral’ın dediği gibi tam “beyin yakan” cinsten bir profil.

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Şu profile bir bakın:

Suudi Arabistan doğumlu. / Siyonizm destekçisi. / Almanya devletine “Müslümanlara çok pas veriyor” diye ateş püskürüyor. / Aşırı sağcı İslam karşıtı partinin savunucusu / Elon Musk hayranı.

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Saldırının zamanlaması:

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Tam ABD’nin hoşuna gidecek bir zamanlama.

Saldırının biçimi:

Tam ABD’nin istediği tipte, yani DEAŞ tipi bir saldırı biçimi.

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Fakat gelin görün ki...

Saldırganın profili, ABD’nin istediği profile uygun değil.

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Almanya’daki terör eyleminden DEAŞ’ın çıkmaması...

Bundan sonra DEAŞ tipi terör eylemlerinin kurgulanmayacağı anlamına gelmez.

Tamam, paranoyak olmayalım ama uyanık olmayı da ihmal etmeyelim.

ÖZLEM GÜRSES VAKASI

ÖZLEM Gürses’in gaflar tarihine geçen bir gafı var.

Bakınız: Gülnaz Şırınga Vakası.

Yani hiç gaf yapmayan bir isim değil Özlem Gürses.

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Gözaltına alınmasına neden olan sözlerini dinledim.

“IŞİD yapısı” sözü, tam anlamıyla bir gaf.

Bilinçsizce söylenmiş bir söz. Türk Silahlı Kuvvetleri ile IŞİD’i özdeşleştirme maksadı yok.

Ayrıca ekranda olabilir böyle şeyler. Keşke yayın sırasında fark edip hemen bir düzeltme yapsaydı.

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Ayrıca ilk ifadesinde Özlem Gürses de olayın bir “dil sürçmesi” olduğunu söylemiş.

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Ankara’da otelde gözaltına alınması, İstanbul’a getirilmesi, en sonunda da ev hapsi verilmesi falan...

Hepsi çok gereksiz, hepsi çok abartılı.

Davet edersin, sorarsın, “maksadın nedir” diye...

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O da bunun bir “dil sürçmesi” olduğunu ifade eder. Ve olay biter.

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Bazı şeyleri gereksiz büyütmede üstümüze yok.

ARAMIZDAKİ BAZI TİPLER

HTŞ bir zorbalık yapsa...

Acayip sevinecek tipler var aramızda.

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Suriye’de bir iç çatışma başlasa...

Düğün bayram edecek tipler var aramızda.

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YPG, Suriye’deki varlığını sürdürmeye devam etse...

“Yuppi” diye haykıracak tipler var aramızda.

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ABD, YPG’ye verdiği desteği sürdürse...

Çok rahatlayacak tipler var aramızda.

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Trump başa geçince sözünden dönse...

Dans ederek kutlayacak tipler var aramızda.

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Bu hastalıklı, bu anormal, bu tuhaf, bu sorunlu beklentilerin kaynağında şu iki şey var:

- BİR: İktidar düşmanlığından gözlerin dönmesi.

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- İKİ: İktidara yarayacaksa Türkiye’ye de yaramasın yaklaşımı.