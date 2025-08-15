Özgür Özel’in referansı Murat Kapki nasıl biri

Paylaş
Murat Kapki denilen bir belediye tutuklusu.
*
Bu Murat Kapki denilen adam...
- Üç kere “etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum” dilekçesi vermiş biri.
- Üç kere savcıya Ekrem İmamoğlu’nu suçlayan ifade vermiş biri.
- Söyledikleri “güvenilir” bulunmadığı için tahliye edilmemiş biri.
*
Özgür Özel, işte böyle bir kişiyi referans aldı dünkü açıklamasında.
Çok merak ediyorum:
*
Özgür Özel’in etrafında, “Sayın Genel Başkan’ım, bu adam Ekrem İmamoğlu’nun aleyhinde üç kez ifade verdi, bu adama biraz kuşkuyla yaklaşalım” diyecek tek bir kişi bile yok mu?
*
- Beklenti çıtasını yükselterek...
- “Saat 12’yi bekle” falan diye meydan okuyarak...
- AK Parti’yi bitireceğini vaat ederek...
Yaptığı açıklamanın tek referansı: Murat Kapki.
*
O Murat Kapki ki...
Savcılığın söylediklerine itibar etmediği biri. İmamoğlu aleyhinde üç kere ifade veren biri. Güvenilirliği süper tartışmalı biri. Kendisini kurtarmak için her türlü fırıldağı çeviren biri.
*
Bir daha Özgür Özel için saat 12.00’yi falan asla beklemem.
LAN’LI LUN’LU KONUŞMAK
- Sert konuşmak ile seviyesiz konuşmak arasında fark vardır. İşin içine lan lun girince seviye düşer.
*
- Kitleyi alıştırırsan hep daha fazlasını ister. Bir süre sonra lan lun da kesmeyebilir onları.
*
- Sinirlenmek, lan lun için asla mazeret olamaz. Yarın daha çok sinirlenirsen ne yapacaksın?
*
- Bunca yıldır siyaset sahnesinde bir kere bile lan lun demeyen biri, neden lan luna savrulur ki?
*
- Genel başkan olmak demek, lan lun olayına geçmek demek değil ki.
İHTİLAFIN VİDEOSUNU GÖRDÜM
Bir görüntü izledim:
*
CHP’nin bir toplantısı.
Özgür Özel salona giriyor.
En ön sıradaki herkesle tokalaşıyor.
Sadece Özlem Çerçioğlu’nun elini sıkmadan geçiyor.
Çerçioğlu’nun eli havada kalıyor.
*
Bu videodan anladığım şudur:
Özgür Özel ile Özlem Çerçioğlu arasındaki ihtilaf, bayağı büyük bir ihtilafmış.
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KONUŞMALI
- CHP’yi bırakma nedenlerini tek tek anlatmalı.
*
- AK Parti’ye geçişinin öyküsünü anlatmalı.
*
- AK Parti’ye geçişiyle ilgili iddialara ikna edici yanıtlar vermeli.
*
- Bu geçişin Aydın’da nasıl karşılanacağından söz etmeli.
*
- Kendisine yönelik linç hakkında ne düşündüğünü söylemeli.
*
- Yargılandığı konularla geçişi arasında kurulan ilişkiye yanıt vermeli.
ERDOĞAN AŞIRI MEMNUN GÖRÜNÜYORDU
- Dünkü toplantıya dikkat kesildim. Acaba Çerçioğlu’ndan “topuklu efe” diye söz edecekler mi diye... Bingo! Ettiler. Programın sunucusu Çerçioğlu’nu “topuklu efe” diye takdim etti.
*
- Erdoğan’ın keyfi yerindeydi. Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu’nu transfer ederek CHP’ye iyi bir gol attıklarını düşünüyordu ve bunu saklamaya pek gerek görmüyordu.
*
- Çerçioğlu’na yönelik eleştiriler / hakaretler konusuna da girdi Erdoğan. Hakaret edenlerden söz ederken bir ara “hadi oradan” da dedi.
*
- “Rahatsız olmuşlar, daha çok rahatsız edeceğiz” diyerek CHP’den yeni transfer sinyali vermeyi de ihmal etmedi.
