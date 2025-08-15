×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Özgür Özel’in referansı Murat Kapki nasıl biri

#Özgür Özel#Murat Kapki#Ekrem İmamoğlu

CHP Lideri Özgür Özel’in dünkü açıklamasında referans aldığı kişi:

Haberin Devamı

Murat Kapki denilen bir belediye tutuklusu.

*

Bu Murat Kapki denilen adam...

- Üç kere “etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum” dilekçesi vermiş biri.

- Üç kere savcıya Ekrem İmamoğlu’nu suçlayan ifade vermiş biri.

- Söyledikleri “güvenilir” bulunmadığı için tahliye edilmemiş biri.

Özgür Özel’in referansı Murat Kapki nasıl biri

*

Özgür Özel, işte böyle bir kişiyi referans aldı dünkü açıklamasında.

Çok merak ediyorum:

*

Özgür Özel’in etrafında, “Sayın Genel Başkan’ım, bu adam Ekrem İmamoğlu’nun aleyhinde üç kez ifade verdi, bu adama biraz kuşkuyla yaklaşalım” diyecek tek bir kişi bile yok mu?

*

- Beklenti çıtasını yükselterek...

- “Saat 12’yi bekle” falan diye meydan okuyarak...

Haberin Devamı

- AK Parti’yi bitireceğini vaat ederek...

Yaptığı açıklamanın tek referansı: Murat Kapki.

*

O Murat Kapki ki...

Savcılığın söylediklerine itibar etmediği biri. İmamoğlu aleyhinde üç kere ifade veren biri. Güvenilirliği süper tartışmalı biri. Kendisini kurtarmak için her türlü fırıldağı çeviren biri.

*

Bir daha Özgür Özel için saat 12.00’yi falan asla beklemem.

Özgür Özel’in referansı Murat Kapki nasıl biri

LAN’LI LUN’LU KONUŞMAK

- Sert konuşmak ile seviyesiz konuşmak arasında fark vardır. İşin içine lan lun girince seviye düşer.

*

- Kitleyi alıştırırsan hep daha fazlasını ister. Bir süre sonra lan lun da kesmeyebilir onları.

*

- Sinirlenmek, lan lun için asla mazeret olamaz. Yarın daha çok sinirlenirsen ne yapacaksın?

*

- Bunca yıldır siyaset sahnesinde bir kere bile lan lun demeyen biri, neden lan luna savrulur ki?

*

- Genel başkan olmak demek, lan lun olayına geçmek demek değil ki.

İHTİLAFIN VİDEOSUNU GÖRDÜM

Bir görüntü izledim:

*

CHP’nin bir toplantısı.

Özgür Özel salona giriyor.

En ön sıradaki herkesle tokalaşıyor.

Sadece Özlem Çerçioğlu’nun elini sıkmadan geçiyor.

Çerçioğlu’nun eli havada kalıyor.

*

Bu videodan anladığım şudur:

Haberin Devamı

Özgür Özel ile Özlem Çerçioğlu arasındaki ihtilaf, bayağı büyük bir ihtilafmış.

Özgür Özel’in referansı Murat Kapki nasıl biri

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KONUŞMALI

- CHP’yi bırakma nedenlerini tek tek anlatmalı.

*

- AK Parti’ye geçişinin öyküsünü anlatmalı.

*

- AK Parti’ye geçişiyle ilgili iddialara ikna edici yanıtlar vermeli.

*

- Bu geçişin Aydın’da nasıl karşılanacağından söz etmeli.

*

- Kendisine yönelik linç hakkında ne düşündüğünü söylemeli.

*

Yargılandığı konularla geçişi arasında kurulan ilişkiye yanıt vermeli.

Özgür Özel’in referansı Murat Kapki nasıl biri

ERDOĞAN AŞIRI MEMNUN GÖRÜNÜYORDU

- Dünkü toplantıya dikkat kesildim. Acaba Çerçioğlu’ndan “topuklu efe” diye söz edecekler mi diye... Bingo! Ettiler. Programın sunucusu Çerçioğlu’nu “topuklu efe” diye takdim etti.

*

Haberin Devamı

- Erdoğan’ın keyfi yerindeydi. Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu’nu transfer ederek CHP’ye iyi bir gol attıklarını düşünüyordu ve bunu saklamaya pek gerek görmüyordu.

*

- Çerçioğlu’na yönelik eleştiriler / hakaretler konusuna da girdi Erdoğan. Hakaret edenlerden söz ederken bir ara “hadi oradan” da dedi.

*

- “Rahatsız olmuşlar, daha çok rahatsız edeceğiz” diyerek CHP’den yeni transfer sinyali vermeyi de ihmal etmedi.

Özgür Özel’in referansı Murat Kapki nasıl biri

#Özgür Özel#Murat Kapki#Ekrem İmamoğlu
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş üçgeninde neler oluyor

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Havuzlar deniz suyuyla dolsun

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Aile arabuluculuğu nasıl işleyecek... Yeniden gündemde

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Türk futbolunun hedefi nedir?

 HAMİT ALTINTOP
HAMİT ALTINTOP

Nâzım Hikmet’in çizdiği portre kime ait

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ
TÜM YAZARLARIMIZ