Özgür Özel’in referansı Murat Kapki nasıl biri

Murat Kapki denilen bir belediye tutuklusu.

*

Bu Murat Kapki denilen adam...

- Üç kere “etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum” dilekçesi vermiş biri.

- Üç kere savcıya Ekrem İmamoğlu’nu suçlayan ifade vermiş biri.

- Söyledikleri “güvenilir” bulunmadığı için tahliye edilmemiş biri.

*

Özgür Özel, işte böyle bir kişiyi referans aldı dünkü açıklamasında.

Çok merak ediyorum:

*

Özgür Özel’in etrafında, “Sayın Genel Başkan’ım, bu adam Ekrem İmamoğlu’nun aleyhinde üç kez ifade verdi, bu adama biraz kuşkuyla yaklaşalım” diyecek tek bir kişi bile yok mu?

*

- Beklenti çıtasını yükselterek...

- “Saat 12’yi bekle” falan diye meydan okuyarak...

- AK Parti’yi bitireceğini vaat ederek...

Yaptığı açıklamanın tek referansı: Murat Kapki.

*

O Murat Kapki ki...

Savcılığın söylediklerine itibar etmediği biri. İmamoğlu aleyhinde üç kere ifade veren biri. Güvenilirliği süper tartışmalı biri. Kendisini kurtarmak için her türlü fırıldağı çeviren biri.

*

Bir daha Özgür Özel için saat 12.00’yi falan asla beklemem.





LAN’LI LUN’LU KONUŞMAK

- Sert konuşmak ile seviyesiz konuşmak arasında fark vardır. İşin içine lan lun girince seviye düşer.

*

- Kitleyi alıştırırsan hep daha fazlasını ister. Bir süre sonra lan lun da kesmeyebilir onları.

*

- Sinirlenmek, lan lun için asla mazeret olamaz. Yarın daha çok sinirlenirsen ne yapacaksın?

*

- Bunca yıldır siyaset sahnesinde bir kere bile lan lun demeyen biri, neden lan luna savrulur ki?

*

- Genel başkan olmak demek, lan lun olayına geçmek demek değil ki.

İHTİLAFIN VİDEOSUNU GÖRDÜM

Bir görüntü izledim:

*

CHP’nin bir toplantısı.

Özgür Özel salona giriyor.

En ön sıradaki herkesle tokalaşıyor.

Sadece Özlem Çerçioğlu’nun elini sıkmadan geçiyor.

Çerçioğlu’nun eli havada kalıyor.

*

Bu videodan anladığım şudur:

Özgür Özel ile Özlem Çerçioğlu arasındaki ihtilaf, bayağı büyük bir ihtilafmış.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KONUŞMALI

- CHP’yi bırakma nedenlerini tek tek anlatmalı.

*

- AK Parti’ye geçişinin öyküsünü anlatmalı.

*

- AK Parti’ye geçişiyle ilgili iddialara ikna edici yanıtlar vermeli.

*

- Bu geçişin Aydın’da nasıl karşılanacağından söz etmeli.

*

- Kendisine yönelik linç hakkında ne düşündüğünü söylemeli.

*

- Yargılandığı konularla geçişi arasında kurulan ilişkiye yanıt vermeli.

ERDOĞAN AŞIRI MEMNUN GÖRÜNÜYORDU

- Dünkü toplantıya dikkat kesildim. Acaba Çerçioğlu’ndan “topuklu efe” diye söz edecekler mi diye... Bingo! Ettiler. Programın sunucusu Çerçioğlu’nu “topuklu efe” diye takdim etti.

*

- Erdoğan’ın keyfi yerindeydi. Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu’nu transfer ederek CHP’ye iyi bir gol attıklarını düşünüyordu ve bunu saklamaya pek gerek görmüyordu.

*

- Çerçioğlu’na yönelik eleştiriler / hakaretler konusuna da girdi Erdoğan. Hakaret edenlerden söz ederken bir ara “hadi oradan” da dedi.

*

- “Rahatsız olmuşlar, daha çok rahatsız edeceğiz” diyerek CHP’den yeni transfer sinyali vermeyi de ihmal etmedi.