Özgür Özel’in Bakırhan’a karşı gürül gürül haykırması şart

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DEM otobüsünün üzerinde önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuştu ve şöyle dedi:

*

“İyi bilsinler ki Şeyh Said, iyi bilsinler ki Seyyid Rıza, iyi bilsinler ki Sakine’ler, iyi bilsinler ki Mahsum’lar ne yaptılarsa... Kürt halkı da aynısını yapacak.”

*

Şeyh Said ne yapmıştır? İsyan etmiştir.

Seyyid Rıza ne yapmıştır? İsyan etmiştir.

Sakine Cansız ne yapmıştır? Silahlı bir terör örgütünün kurucusu olmuştur.

Mahsum Korkmaz ne yapmıştır? Silahlı bir terör örgütünün kurucusu olmuştur.

*

Tuncer Bakırhan, kayyum uygulamalarına karşı bunların yaptıklarının yapılacağını söyleyerek...

Açıkça silahlı ayaklanma çağrısına kalkıştı.

*

Haksızlık yapmayalım:

Bu sözler söylenirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o otobüsün üstünde değildi.









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Yani Özel’in yanı başında söylenmedi bu sözler.

Ancak bir süre sonra bu sözlerin söylendiği otobüsün üstüne çıktı Özgür Özel ve orada bir konuşma yaptı.

O konuşmasında Bakırhan’ın sözlerine bir cevap vermedi.

*

Özgür Özel, dün bu konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Yanıtını dinledim.

“Tuncer Bey’in söyledikleriyle mutabık değilim” dedi Özel.

Fazlasını da söylemedi.

*

CHP, marjinal bir parti değil.

Ülkenin kurucu partisi.

Böyle bir partinin “Şeyh Said gibi ayaklanırız” diyen birine vereceği cevap, “mutabık değilim” demek mi olmalıydı?

Yok bir de mutabık olsaydınız.

*

Gürül gürül bir haykırış bekleniyordu Özgür Özel’den.

Atatürk dönemini de kapsayan bu sorumsuz beyana karşı tarihsel olarak güçlü bir itiraz bekleniyordu.

Silahlı ayaklanma çağrısına karşı dimdik bir duruş bekleniyordu.

*

Vakit biraz gecikmiş olacak ama yine de bunu telafi edebilir Özgür Özel.

Çünkü bu konu, CHP gibi bir partinin kolayca geçiştirebileceği bir konu değildir.

TARİHSEL HAFIZAYMIŞ



CNN TÜRK’te Tuncer Bakırhan’ın sözlerini eleştirmiştik.

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Neden?

Çünkü Bakırhan, resmen ve alenen “silahlı ayaklanma çağrısı” olarak yorumlanacak sözler söylüyordu.

O sözlerin başka türlü yorumlanması asla mümkün değildi.

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DEM Genel Merkezi, CNN Türk’te yapılan yayına da işaret ederek bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

DEM’in yaptığı savunma şu:

*

“Bakırhan’ın söylediği sözler son derece açık ve nettir. Konuşmada tarihsel bir hafızaya işaret edilmektedir. Kürt sorununa ilişkin çözümsüzlük üreten yöntemler eleştirilmektedir.”

*

Bu savunma, bomboş sözlerle olayı kaynatma çabasından başka bir şey değil.

Tarihsel hafızaya falan işaret etmedi Bakırhan. “Tarihteki ayaklanmalar gibi ayaklanırız” dedi.

Silahlı terör örgütü kurucularının yolundan gitmekten söz etmenin ise Kürt sorununa ilişkin çözümsüzlük üreten yöntemleri eleştirmekle alakası yoktu.

*

Açıklamada “Bakırhan’ın söylediği sözler son derece açık ve nettir” deniyor ya.

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Bakın işte. Burası çok doğru.

Bakırhan’ın silahlı ayaklanma çağrısı yaptığı çok açık ve net.



HOLLYWOOD STARLARININ MOSMOR OLMALARINA DAİR



TAYLOR Swift, Jennifer Lopez, George Clooney, Beyonce, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts...

Kamala Harris’e tam destek olan ünlülerden sadece birkaçı.

*

Trump’ın ise Elon Musk dışında destekçisi pek yoktu.

*

Zaten Trump da Kamala gibi ünlü peşinde koşmadı.

Çöp kamyonuna binip çöpçü kılığıyla oy istedi seçmenden.

*

ABD seçimi, şunu göstermiştir ki:

Tuzu kuru ünlülerin, politize olmuş şarkıcıların, seçim kampanyalarına katılan film yıldızlarının, “Trump çok kötü / Kamala çok cici” diye açıklama yapan artistlerin... Seçimlerde pek de etkisi olmuyor.

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Ya da şöyle söyleyeyim: Tam tersi etkisi oluyor.



HASAN CEMAL İÇİN BİR TESELLİ YAZISI



HASAN Cemal, “Kâbus gerçek oldu! Trump kazandı!” diye başlık atmış T24’teki yazısına. “Amerikalı olsaydım oyumu Kamala Harris’e verirdim” diye yazmayı da ihmal etmemiş.

*

İstisnaları bir tarafa bırakırsak dünyada genel trend şu:









Hasan Cemalgiller kimi destekliyorlarsa... O hep kaybediyor. “Trump’ın şansı, Kamala’nın kadersizliği” deyip geçelim.

*

Trump’ı “Dünyada demokrasiye ve hukuka boş veren biri” olarak niteleyen Hasan Cemal’e biraz da teselli olsun diye şunları söylemek isterim:

*

Dünyada demokrasiye ve hukuka boş veren artık sadece Trump değil ki Hasan Abi. Demokrasi ve hukuka boş vermek açısından Kamala da çok farklı değil. Biri biraz kabaca yapıyor, öbürü de biraz daha zarifçe.

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- Hukuk desen... İsrail’in dünyada hukuku ayaklar altına alan pervasızlığına karşı Kamala’nın da gıkı çıkmıyor.

- Demokrasi desen... Demokrasiyle uzaktan yakından alakası olmayan Suudi rejimiyle ikisi de can ciğer kuzu sarması.

*

Taraf olmana, yenilgi hissetmene, üzülmene gerek yok yani Hasan Abi.

Benim gibi Amerikan seçimlerine karşı alabildiğine kayıtsız kalırsan... En azından boş yere moralini bozup kendini üzmezsin.



69 MİLYON DERKEN ŞİMDİ DE 71 MİLYON



ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim’de Ebru Gündeş konseri için 69 milyon liralık anlaşma yaptığı tartışılırken...

Yeni bir astronomik konser ücreti iddiası daha ortaya çıktı.

*

Buna göre...









Mor ve Ötesi ile 19 Mayıs konseri için 71 milyon 520 bin liralık anlaşma yapılmış.

*

Mansur Yavaş, “Ebru Gündeş konseri için inceleme başlattım” demişti. Bakalım Mor ve Ötesi konseri için de inceleme başlatacak mı?

*

Şu kadarını söyleyeyim: İnceleme başlatsa da başlatmasa da Osman Gökçek, kendisinin peşinde.

Yani Mansur Yavaş, herkesi sakinleştirse bile Osman Gökçek’i asla sakinleştiremez.