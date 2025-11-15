 Özgür Özel’in aşırı tuhaf adaylık açıklaması

Haberin Devamı

Bunun ilk işaretini de verdi.

*

Fakat bunu çok tuhaf, aşırı tuhaf biçimde yaptı.

*

Adaylık için şart koştu Özgür Özel.

Şöyle bir şart:

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz İmamoğlu Davası’nda yanlış yaptık” diyerek özür dileyecekmiş.

İşte o zaman Özgür Özel, Erdoğan’la sandıkta yarışmaya varmış.

*

İyi ama ya özür dilemezse?

O zaman ne yapacak?

Onu söylemiyor Özgür Özel.

Galiba o kısma çalışmamış.

*

Neler oluyor? Nedir bu olay?

Cevap veriyorum:

*

Özgür Özel adaylığını açıklayacak açıklamasına da...

Öncelikle buna alıştırmaya çalışıyor herkesi.

Adaylığını özür mözür sosuyla servis etmesinin temel nedeni bu.

*

Danışmanı olsam kulağına şunu fısıldarım:

*

“Abi ne gerek var böyle tuhaflıklara. Sen ki partinin genel başkanısın. Adaylık en doğal hakkın. Göğsünü gere gere adayım de. Olayı bitir.”

MİDYE VE KOKOREÇ FACİASI

ALMANYA’dan Türkiye’ye geldiler. Ortaköy’de kokoreç ve midye yediler.

Sonuç:

Üç yaşında bir çocuk, altı yaşında bir çocuk ve bu çocukların annesi öldü. Baba ise entübe edildi.

*

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, dün hemen Ortaköy’e indi.

Sahildeki tüm işletmeler, midyeciler, kumpirciler, kokoreççiler, tantuniciler... Hepsi mercek altında.

Depolar, soğuk hava dolapları, mutfaklar... Hepsi titizlikle incelendi.

*

Buradan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’na sesleniyorum:

*

Sahadan hiç çekilmeyin Savcı Bey.

Ortaköy’deki tüm yeme-içme zincirini mercek altına alın.

Bu dosyayı asla kapatmayın. İki çocuk ve bir annenin ölümüne yol açan vicdansızlardan hesap sorun.

NEDİR BU IMAX SİNEMA OLAYI

HALUK Bilginer’li, Feyyaz Yiğit’li “Yan Yana” filmi, Imax sinema sistemiyle çekilen ilk Türk filmiymiş.

Ben filmi Imax olarak izleyemedim.

*

“Yan Yana”nın yapımcısı Muzaffer Yıldırım’a sordum:

*

“Nedir bu Imax olayı? Şu izlediğimiz de gayet iyi. Imax olunca ne oluyor ki?”

*

Muzaffer Yıldırım şu cevabı verdi:

*

“Çok şey oluyor çok. Imax, sinemayı kurtaracak bir sistem. Bir defa görüntü kalitesi kusursuza yakın. Filmin içine giriyorsun. Ses sistemi çok farklı. Özel dijital ses sistemi bambaşka bir deneyim sunuyor. Imax anlatılmaz, yaşanır.”

*

Muzaffer Yıldırım’a inanmaz gözle bakınca...

“Imax olayını yaşa, sonra konuşalım” dedi bana.

Karar verdim: Yaşayacağım en kısa zamanda.

ASALET VE SEFALET

YUNANİSTAN’da çok büyük yangın çıkmıştı yıllar önce.

Ankara’dan Osman Günay isimli bir vatandaşımız, eşinin 46 gram bileziğini Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne göndermiş.

Yanan hayvanlara, insanlara çok üzüldüğü için.

*

Büyükelçilik, Osman Günay’a bir teşekkür mektubu yollamış.

“Ülkemize bu zor günlerde gösterdiğiniz dayanışma için çok teşekkür ediyoruz” demişler mektupta.

Gerçi teknik nedenlerle bileziği iade etmişler ama coşkuyla selamlamışlar Osman Günay’ı ve eşini.

*

Dün Osman Günay, çok öfkeliydi, çok kırgındı.

Şöyle dedi:

“Bizim 20 şehidimiz var. Bu zalimler buna sevindiler. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.”

*

Bu örnek olay...

- Bir Türk vatandaşının asaletini...

- Yunan Hava Kuvvetleri’nin ise sefaletini...

Göstermektedir.

Sefil Yunan Hava Kuvvetleri, Türk vatandaşının asaleti karşısında utanır mı acaba?



