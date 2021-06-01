Özgür Özel’den Bakan Varank’a sürpriz alo

“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
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Korkut Eken, cevap veriyor:
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“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
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Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
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ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
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ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
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Tabii benim de.
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- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
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Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
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“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
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Şu cevabı verdi:
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“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
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Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
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Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
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- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
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Neye dayanarak söylemiştim bunu?
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Şu iki şeye:
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- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
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“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
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Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
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Hahahaha!
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Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
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Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
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- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
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- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
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- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
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Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
*
Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
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Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
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- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
Özgür Özel’den Bakan Varank’a sürpriz alo
CHP’li Özgür Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı telefonla aradı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
- Yerli aşı çıktıktan sonra bu aşıyı tercih edeceğim. Ailemin ve sevdiklerimin de yerli aşı yaptırmalarını isteyeceğim.
- Şimdiden söz veriyorum.
*
Bakan Varank da...
Özgür Özel’e...
Şunları söyledi:
*
- Sayın Özel...
- İfadelerinize teşekkürler.
- Destek teklifinize de.
- Yaklaşımınız son derece olumlu ve yapıcıdır.
*
Ben...
- İşte böyle siyaseti seviyorum.
- İşte böyle yeri geldiğinde yapıcı tutum alan muhalefeti seviyorum.
- İşte böyle yapıcı tutum alan muhalefetin hakkını veren iktidarı seviyorum.
*
Rekabet tabii ki olacak. Polemik tabii ki olacak. Sert tartışma tabii ki olacak. Gerginlik tabii ki olacak.
Siyasetin bayram tadında olmayacağının, bütün siyasetçilerin el ele tutuşmayacaklarının ve sonsuza uzanmayacaklarının tabii ki farkındayım.
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Ama hiç değilse milli meselelerde bir dayanışma, bir yakınlaşma, bir sonsuza uzanma durumu olmalı.
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Hem Özgür Özel’i hem de Bakan Varank’ı kutluyorum.
BENDE BİR PANİK ATAK VAR: SOSYALLEŞME PANİK ATAĞI
SAYIN Arif Verimli Hocam...
Bende şu türden bir panik atak oluştu:
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- Önüme mönü gelmesi durumu gözümün önüne geldiğinde... Bir terleme basıyor her tarafımı.
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- Garsona sipariş vermeyi hayal ettiğimde... Bir başarısızlık duygusuyla dopdolu oluyorum.
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- Arkadaşlarla bir kafe masasında buluştuğumuzu varsaydığımda... Bir uyumsuzluğun kollarında buluyorum kendimi.
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Buna sosyal panik atak diyebilir miyiz hocam?
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Var mı bunun bir ilacı Arif Verimli Hocam?
ATATÜRK KONUSUNDA TOPLUMSAL UZLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR
- Atatürk’ün bu ülkenin kurtuluşu için verdiği soylu mücadelenin önemi ve anlamı konusunda uzlaşmalıyız.
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- Atatürk’e dil uzatmanın bu memleketin çok önemli bir çoğunluğunu incittiği konusunda uzlaşmalıyız.
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- Atatürk’e edilen hakaretin Atatürk’ü küçültmediğini, hakaret edeni küçülttüğü konusunda uzlaşmalıyız.
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- Bu ülkenin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Atatürk’ün asgari saygıyı hak ettiği konusunda uzlaşmalıyız.
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- Atatürk’le uğraşarak, Atatürk’e dil uzatarak, Atatürk’e hakaret ederek... Milli birliğin tesis edilemeyeceği konusunda uzlaşmalıyız.
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- İşgal altına girmiş ülkelerin perişan durumunu göz önünde bulundurarak... Atatürk’ün değeri konusunda uzlaşmalıyız.
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- Bugün coğrafyamızda yaşanan olumsuzluklara bakıp... Atatürk’ün öngörüsünün ihtişamı konusunda uzlaşmalıyız.
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- Atatürk devrini kritik etmek ile Atatürk’e dil uzatmak arasında müthiş bir mesafe bulunduğu konusunda uzlaşmalıyız.
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- Atatürk dendiğinde aklımıza öncelikle işgale uğramış vatan topraklarının kurtarılması gelmesi konusunda uzlaşmalıyız.
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- Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde... Eşit yurttaşlar olabildiğimiz konusunda uzlaşmalıyız.
KİŞİSEL GÜNDEMİM KARMAKARIŞIK
- Toplumsal bağışıklık tam olarak hangi tarihte oluşacak acaba?
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- En iyi içli köfteyi kim nerede yapıyor acaba?
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- Maskeler fora... Böyle bir açıklama ne zaman yapılacak acaba?
*
- İlk yurtdışı seyahatimi hangi ülkeye yapabileceğim acaba?
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- Salgın koşullarının bitmesiyle ekonomide toparlanma olacak mı acaba?
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- Homeland’in tüm sezonları bittiğinde boşluk duygusunu nasıl yeneceğim acaba?
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- Özgür bir tatil bu yaz mümkün olabilecek mi acaba?
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- “Masana birkaç kitap serpiştir” deseler... Hangi kitapları tercih ederdim acaba?
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- Mavi Ay dizisini izlemiş olup da aşı olmayanlar var mı acaba?