 Özgür Özel neden lider olamadı

- OLAMADI ÇÜNKÜ: Genel başkan ağırlığı diye bir şeyden hiç haberi yok. Gecenin bir yarısı, bir ilçe belediye başkanına “p.ç” diye mesaj atabiliyor.

- OLAMADI ÇÜNKÜ: En ıvır zıvır konuları bile dakikalarca açıklamaya çalışıyor ve bunun ahalide bir karşılığı olmadığının farkında değil.

- OLAMADI ÇÜNKÜ: Çok reaksiyoner. Sürekli reaksiyon gösteriyor. Aksiyon desen... Pek yok. Şu anlaşıldı: Bir aksiyon siyasetçisi değil, bir reaksiyon siyasetçisi.

- OLAMADI ÇÜNKÜ: Anlık tavırlar geliştiriyor. “Ekonomiden az söz ettik galiba” diye düşündüğünde bir süre hep ekonomiden, “Ekrem’i geri planda bıraktık galiba” diye bir süre hep Ekrem’den söz ediyor.

- OLAMADI ÇÜNKÜ: Doğru dürüst, düzenli, organize, sistematik, disiplinli, üzerinde çokça düşünülmüş bir politikası yok. Aklına geliyor ve aklına gelen politikası oluyor.

- OLAMADI ÇÜNKÜ: Miting konuşmalarının önemini ve anlamını süper abartıyor. Mitinglerin ancak üzerinde çokça düşünülmüş bir politikanın yardımcı unsuru olabileceğinin farkında değil.

- OLAMADI ÇÜNKÜ: Samimiyetin de bir kıvam, bir doz, bir ölçü gerektirdiğinden haberdar değil. “Samimi olduğum görülsün” diye aşırı samimi olmaya çalışıyor. Yapay samimiyet, maalesef ters etki yapıyor.

- OLAMADI ÇÜNKÜ: Hangi burç olduğunu bilmiyorum ama sanırım çok duygusal bir burçtan. Soğukkanlılığını koruyamıyor.

- OLAMADI ÇÜNKÜ: Ergen liseliler gibi öfkelenince mesaja sarılıyor. “Mesajı yaz, atmadan önce yarım saat düşün” ilkesini çiğniyor.

- OLAMADI ÇÜNKÜ: Mesaj atma işini en azından Ali Mahir Başarır’a havale etmiyor. “Benim bir ağırlığım olmalı” cümlesi yazmıyor kitabında.

- OLAMADI ÇÜNKÜ: Partisinden istifa edecek olan bir belediye başkanına, “Sakın istifa etme Mesut” falan diye yalvar yakar olmanın bir parti başkanını aşırı edilgen konumda göstereceğini hiç düşünmüyor.

- OLAMADI ÇÜNKÜ: Dış politikayı takip etmiyor. Takip edenlerden bilgi almıyor. Bilgi almaya kalktığında ise bakanlığın eski bürokratı Namık Tan’ın eski bakanlığına yönelik olağanüstü kişisel husumetiyle baş başa kalıyor. Böylece dış politikada pot kırmaktan kurtulamıyor.

- OLAMADI ÇÜNKÜ: Muktedir olamadı. Doğru dürüst bir Ekrem İmamoğlu politikası oluşturamadı. İmamoğlu’dan bağımsız politika oluşturma kudretine sahip olabildiğini kanıtlayamadı.

CAN YÜCEL ÖYLE DEDİ Mİ

BİR şehir efsanesi olarak anlatılır:

*

Can Yücel, mahkemeye çıkmış. Hâkim “Siz g.t kelimesini kullanmışsınız” deyince... O da “Bizim memlekette g.te g.t denir” diye yanıt vermiş.

*

Küfürlü konuşmaların meşruiyet kaynağı haline getirilen bu anekdot doğru mu?

Değil.

Tamam, Can Yücel küfrederdi. Tamam, düz konuşurdu.

Ancak hiçbir mahkeme tutanağında “G.te g.t denir dediği” sabit değil. Böyle bir şey yok. Hukuki olarak kanıtlanmış bir şey değil bu. Bir yakıştırma. Tıpkı Can Yücel’e atfen uydurulan sayısız şiir gibi bu da ona atfedilen bir şey.

*

Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı’na “p.ç” demesi üzerine yeniden tedavüle sokuldu bu anekdot.

*

Bu durumda bazı AK Partililer de Özgür Özel’e en sunturlu küfür sayılabilecek sözleri edip Can Yücel üzerine uydurulmuş o anekdota sığınsalar ne olacak?

*

Bugün Özgür Özel’i “İşte budur abi. Tam da Can Baba’nın dediği gibi. Hahahaha” diyenler aynı şeyi söyleyecek mi?





KEÇİÖREN KRİZİNE BAKIŞIM

- TRANSFER: Ben bir partiden seçilen belediye başkanının, milletvekilinin başka partilere geçişine sıcak bakmıyorum. Bunu AK Parti yapsa da sıcak bakmıyorum CHP yapsa da sıcak bakmıyorum.

- ŞANTAJ: “Şantajla geçiyorlar, dosyaları var” demek de kanıtlanmaya muhtaç. Transfer olmazlarsa dosyaları olmuyor, transfer olurlarsa dosyaları oluyor. Böyle bir çarpıklık var işin içinde.

- DOKU UYUŞMAZLIĞI: Seçim kazanmak için her türlü doku uyuşmazlığı olan isimleri aday gösterdiğinizde o doku uyuşmazlığının böyle sonuçları olur. Seçimi kazanırken iyi de doku uyuşmazlığı çıkınca mı kötü?

- KÜFÜR: Gece vakti Keçiören Belediye Başkanı’na hakaret içeren mesajlar atan kişi, sıradan CHP’li olsa çok da sorun olmayabilir. Ama mesajı atan CHP Genel Başkanı olunca işin rengi değişiyor.

MESUT BEY’E DÜŞEN GÖREVLER

KEÇİÖREN Belediye Başkanı Mesut Bey’in şu aşamadan sonra yapması gerekenler şunlardır:

- Hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla sonsuz hesaplaşma.

- Bir şantaja maruz kaldığı iddialarına ikna edici yanıtlar vermek.

- AK Parti’ye geçecekse buna yönelik ahlaki eleştirilere karşı tezlerini ortaya koymak

- PORTAŞ konusunu enine boyuna kamu önünde izah etmek.

- Zaten geçecek miydi, yoksa Özgür Özel’in mesajlarını bahane mi ediyor? Bunu yanıtlamak.

YÜREK SOĞUMASI

ÖZGÜR Özel’e yapılan en büyük kötülük şu:

*

Çelik çekirdekten, fanatik CHP’lilerden, ne yaparsa yapsın Özgür Özel’i sonsuz savunanlardan şöyle şeyler duyuyoruz:

*

- İçimizin yağlarını eritti.

- Az bile demiş.

- Hak edene küfredilir.

- Helal olsun Özgür Özel’e.

*

Geniş halk yığınları açısından ise Özgür Özel’in bu tutumu...

- Ağırlık yoksunluğu.

- Ergen tribi.

- Siyaset düzeyinin düşürülmesi.

- Acizliği küfürle örtme.

- Soğukkanlılığı kaybetme.

- Liderlik hamlığı.

Olarak değerlendirilecektir.

*

Özgür Özel için iki yol var:

*

- BİR: Ya kendi taraftarlarından gelen alkışlara teslim olarak gece yarıları birilerine WhatsApp’tan mesajlar atmaya devam edecek.

*

- İKİ: Ya da geniş halk yığınlarının yaklaşımını esas alarak kendine azıcık da olsa çeki düzen vermeye çaba gösterecek.

BÜYÜK BİRLİK İDEOLOJİSİNDEN GELEN BİR ADAM

BBP ideolojisi ile CHP ideolojisi...

- Birbiriyle örtüşmez.

- Taban tabana zıttır.

- Bir arada yaşamaz.

- Mutlaka arıza çıkar.

*

BBP ideolojisine sahip birini CHP saflarına almak risklidir.

Seçim kazanırken tatlı gelir, arıza çıktığında ise pişmanlığın acı zehri tadılır.





‘P.Ç’ NE DEMEK

ÖZGÜR Özel, “Ben küfretmedim, ana babaya dil uzatmadım” falan demiş.

Özgür Özel karşımda olsa kendisine şunları sorardım:

*

P.ç ne demek? P.ç deyince anaya babaya bir şey denmiş olmuyor mu? Anaya babaya başka nasıl bir şey denir? P.ç diyerek işaret ettiğiniz şey, bir anaya söylenmiş en aşağılık söz değil midir mi? Ağızdan çıkanı kulak duymuyor mu? Yoksa bir utanç mı kapladı bünyeyi? Bu nedenle mi üstü örtülüyor p.ç sözcüğünün? Özür dilemek, daha uygar bir hesaplaşma yöntemi olmaz mıydı?

HALUK LEVENT DEVLETE MEYDAN OKUMAMIŞ

GEÇENLERDE deprem günlerinde yapılmış bir Haluk Levent söyleşisine denk geldim.

O günün FOX TV’sinde konuşmuş Haluk Levent.

*

Söylediği şu:

*

“Devletin tamamı oradaydı gittiğimizde. Elinden bir şey gelmiş mi gelmemiş mi, bu benim konum değil. Görmedim mi diyeyim? Bir şeyler yapılıyordu. AHBAP, AFAD’la beraberdi. İç içe geçmişti. Nasıl oldu da AHBAP, süreç içinde bu kadar hedef aldı. Yurtdışı hesapları, okyanus ötesi ‘Devlet yok, AHBAP var’ yazdı. Bu nasıl bir kötülüktür. Biz bir derneğiz. Biz orada 30/40 kişiyiz. AFAD, yüzbinlerce kişi. Biz devletle nasıl yarıştırabiliriz. Biz ancak devletle el ele vererek insanların yardımına koşabiliriz. Siz AFAD’la AHBAP’ı nasıl karşılaştırabilirsiniz. ‘Devlet yok, Haluk Levent var’. Yani ben neyim. Kesinlikle böyle bir şey yok. Depremde can kurtaran biz değiliz. Biz devletin karşısında hiçbir şey değiliz. Devlet, oraya yerleşti. Bizler onlarla beraber koordinasyona girdik. Hani söyleniyordu ya, kimse yoktu diye. Vardı. Burada hakkaniyetli olmak lazım”.

*

Ben bu sözlerden şunu çıkarıyorum:

*

Adam o hercümerç içinde gayet düzgün, gayet yerli yerinde, gayet hakkaniyetli, gayet doğru bir tutum almış.

Haluk Levent değilmiş mesele yani. Mesele Haluk Levent üzerinden bir şeyler çevirmeye kalkışanlarmış.



