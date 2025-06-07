 Özgür Özel neden korku salamıyor

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- Efelenme dozajını arşa çıkarmış durumda.

- Dayılanmada çıtayı erişilmez bir noktaya taşımış durumda.

*

Ancak şöyle bir sorun var:

Korkutmak istedikleri üzerinde pek bir etki yaratamıyor.

*

Neden?

Çünkü Özgür Özel, ne yazık ki cesur bir lider olduğunu kanıtlayamadı.

Bağımsız ve bağlantısız lider olmaya cesaret edemedi.

*

Ekrem İmamoğlu’nun savunucusu olmak başka bir şey, Ekrem İmamoğlu’nun emanetçisi ve taşeronu olmak başka bir şey...

*

Yapması gereken şuydu Özgür Özel’in:

İmamoğlu’nu sonsuz savunmak ama İmamoğlu’nun emanetçisi ya da taşeronu olmayı reddetmek.

*

Özgür Özel, bunu başaramadığı için...

Korkutmak istedikleri şöyle düşünüyorlar:

*

Daha Ekrem İmamoğlu’nun emanetçisi olmaktan kurtulmaya cesaret edememiş biri, bizi mi korkutacak. Peh!

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HER AÇIDAN MUSK İLE TRUMP KAVGASI

KAÇINILMAZLIK AÇISINDAN

Bir James Bond filminin isminden yola çıkarsak... Trump ile Musk’a “dünya yetmez”.

İki devasa egonun, iki büyük zekânın Amerika’ya sığması mümkün değildi.

Bir arıza çıkacaktı. Bir kavga patlayacaktı. Kaçınılmaz olan oldu.

*

KIL OLMA AÇISINDAN

Birbirlerine alttan alta kıl oldukları çok belliydi.

Birbirlerini idare ediyorlardı.

İdare, idare, idare... Bir yere kadar.

Sonunda patladı.

*

ÇİRKİNLEŞME AÇISINDAN

Çok çirkin bir ayrılık olacak bu.

Çünkü ikisinin de çirkinleşme potansiyeli çok yüksek.

Musk daha ilk günden çirkinleşti.

Trump açısından çirkinleşme sorunu zaten yok.

*

GÜÇ AÇISINDAN

Trump’ın hiç sevmediği şey: Gücü paylaşmak.

Musk’ın çok sevdiği şey: Güce ortak olmak.

Sonuç: Ayrılık da güce dair.

*

GALİBİYET AÇISINDAN

Bu işten galip çıkacak isim tabii ki Trump olacak.

Trump hem işinsanı, hem politikacı.

Musk ise “bende para çok” diyerek politikayı da kıvırabileceğini zannedip şımardı.

Trump ona paranın gücünün nelere yetmeyeceğini öğretecek.

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AZERBAYCAN / İSRAİL / FİLİSTİN KONUSUNA BİR BAKIŞ

Azerbaycan siyasetini iyi bilen bir dostumla konuşuyorduk.

Kendisine “Azerbaycan / İsrail ilişkisi”ni sordum.

Söylediklerini aktarıyorum:

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- Azerbaycan ile Türkiye müttefik. Arada kardeşlik hukuku var. Türkiye’nin Azerbaycan dışında dostları olduğu gibi Azerbaycan’ın da Türkiye’den bağımsız ilişki kurduğu dost ülkeler var. İsrail, o ülkelerden biri.

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- Azerbaycan’da genel bakış şöyle: Bizim kardeşimiz bir tanedir, o da Türkiye’dir. İsrail ise dostlardan biridir.

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- Evet, İsrail’le ilişkileri iyi. Evet, dostluk dereceleri yüksek. Evet, görüşüyorlar. Ermenistan gibi, İran gibi Azerbaycan’ın kırmızı çizgileri olan konularda İsrail ile hemfikirler. Karabağ’da İsrail’den destek gördüler.

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- Ama tabii ki İsrail’in Filistin’e yönelik soykırıma varan saldırılarında İsrail’in yanında değiller. “Siz Filistin’de soykırım yapıyorsunuz” diye İsrail’e meydan okuyup, köprüleri atmıyorlar. Ama bunu Türkiye dışında yapabilen kaç ülke var ki?

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- Azerbaycan Müslüman bir ülke. Filistin’de iki devletli çözümü kayıtsız destekliyor. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından yana. Bunu yıllardır vurguluyorlar. Azerbaycan, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye. Teşkilatın Gazze konulu tüm toplantılarına katıldılar ve alınan kararları desteklediler. Filistin’e maddi yardımda da bulundular.

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- Haydar Aliyev’den itibaren böyle. Haydar Aliyev ile Yaser Arafat’ın önemli bir dostluğu var. Hatta Arafat, birçok görüşmesinde Aliyev’e Filistin için desteğinden dolayı teşekkür ediyor. Kısacası Azerbaycan, en azından İslam İşbirliği Teşkilatı’nın birçok Arap ülkesi kadar Filistin’in yanında durabiliyor.

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- İsrail’e petrol satışı konusuna gelince... Birebir petrol ticareti yok. Azerbaycan petrolü, uluslararası pazara çıkıyor, borsada fiyatlandırılıyor ve parayı ödeyen o petrolü satın alabiliyor. İsrail de petrolü, direkt Azerbaycan’dan yani Socar’dan değil, uluslararası pazardan satın almış alıyor.