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Ne açıklayacak acaba?

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Herkes tahminlerde bulunuyor.

Bunlar da benim tahminlerim:

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- Ceketinin cebinden janjanlı bir kırmızı kart çıkaracak.

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- Ekrem İmamoğlu’nun yerine Dilek İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan edecek.

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- Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyecek.

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- Mansur Yavaş’ı aday gösterecek, İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak ilan edecek.

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- Çok çok uzak ihtimal ama Abdullah Gül diyecek.

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- “Şaka yapmıştım, basın toplantısına ilgiyi çekmek istemiştim” diyecek.

TÜM TÜRKİYE’NİN RAHATLADIĞI AN

Devlet korumasındaki 10 çocuktan haber alınamadığı bilgisini alır almaz hemen harekete geçti Aile Bakanı Mahinur Göktaş.

- Kurumlar arası organizasyonu yürüttü.

- Her türlü imkânın devreye girmesini sağladı.

- Arama çalışmalarına nezaret etti.

Ve en sonunda çocuklar bulundu.

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Mahinur Hanım’ın çocuklara sarıldığı bu şahane fotoğraf, tüm Türkiye’nin duygularını yansıtan fotoğraf olarak kayıtlara geçti.





KAYIP OLAYIYLA İLGİLİ İKİ MESELE

BİRİNCİ MESELE

KESTİRME OLMAZ

Devletin emanet ettiği çocukları taşıyan bir şoförün en üst düzey sorumluluk sahibi olması şart. “Bir saat kazanırım, kestirmeden gideyim” yaklaşımı asla kabul edilemez.

Bu işin bir yönergesi olması gerekir.

İKİNCİ MESELE

KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Bolu Abant gibi turizm bölgesinde bile iletişim kesintisiz sağlanamıyor. Bu durumda telefon şirketleri “kesintisiz iletişim” diye reklam yapamaz, yapmamalı. İlle de yapmak istiyorsa... Kesintisiz iletişimi gerçekten sağlamalı.

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İFTİHARLA SUNULACAK BİR DİZİ: SUSUZ YAZ

Dünkü Hürriyet’te bir reklam vardı:

“Kanal D iftiharla sunar” deniliyordu reklamda.

Reklamın amacı: Salı akşamı ilk bölümü yayınlanacak “Susuz Yaz” dizisinin tanıtımını yapmak.

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İftiharla sunmak, bir klişedir. Ama Susuz Yaz söz konusu olduğunda klişe olmaktan çıkmış.

Çünkü Susuz Yaz, gerçekten de iftiharla sunulacak bir eserdir.

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- NECATİ CUMALI: Susuz Yaz’ın yazarı Necati Cumalı, Türk edebiyatına önemli eserler vermiş toplumcu gerçekçi bir yazardır.

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- SUSUZ YAZ: Köyde yaşanan su paylaşımı kavgası üzerinden insanlık durumlarını anlatır. Romanı ilk okuduğumda çarpılmıştım. Sert bir romandı. Köy romantizmi yapmıyordu.

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- TEMALAR: Romanın öne çıkardığı temalar: Açgözlülük, kıskançlık, bencillik, iktidar hırsının yıkıcılığı, güç ilişkileri.

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- METİN ERKSAN: Bu romanı filme alan yönetmen. Çektiği film, Türk sinemasının uluslararası alanda büyük ödül almış ilk filmi. 1963 yılında Berlin’de Altın Ayı aldı. Susuz Yaz’ın dizisini yapmak, Metin Erksan’a yollanmış önemli bir selamdır.

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Susuz Yaz dizisinin ayrıntılarına baktığımda dikkatimi çekenler şunlar:

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- Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert başrollerde. İkisinden de çok umutluyum.

- Senaryoyu Sema Ergenekon yazmış. Merak uyandırmayı iyi bilen usta bir kalem.

- Pirhasan’lar geleneğini sürdüren Yusuf Pirhasan ile Mehmet Can Bindal yönetmen koltuğunda.

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- Çok iyi oyuncular var kadroda: Şebnem Bozoklu var mesela. İrem Sak var mesela. Umut Kurt var mesela.

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Salı akşamı için ekran başında olacağım.

Necati Cumalı’yı, Metin Erksan’ı anarak.

LİNET’İN İNSANLIĞI

Sanatçı Linet, İsrail’in Filistin’e yönelik zulmüyle ilgili olarak:

- “Zulüm bizdense ben bizden değilim” dedi.

- “Soykırımı lanetliyorum” dedi.

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Bu çok net duruştan sonra...

“İsrail” ile “Linet” sözcüklerini yan yana getirmek çok büyük haksızlık olacaktır.