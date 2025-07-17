Özgür Özel lider olabilecek mi

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Şu iki şeyi yapmaya çalışıyor:

*

- BİR: Silahların bırakılmasına destek olmak istiyor.

*

- İKİ: Kürtlerin desteğini tamamen kaybetmemeye özen gösteriyor.

*

Söylemlerini bu iki amaca yönelik olarak geliştiriyor.

*

Ancak Özgür Özel’in kitlesine baktığımızda şunları görüyoruz:

*

- En küçük bir olumlu yaklaşıma karşı ateş püskürüyorlar.

- Hükümetin yürüttüğü bir projeye karşı aşırı öfkeliler.

- Taktik maktik istemiyorlar.

- Strateji falan dinlemiyorlar.

- Vurulsun kırılsın istiyorlar.

- DEM’e ateş püskürülsün istiyorlar.

- Silahların bırakılmasına destek çıkılmasın istiyorlar.

*

Liderlik denilen olgunun iki parametresi vardır:

*

- BİR: Kitlenin peşine takılmayacaksın.

*

- İKİ: Kitlenin peşinden gelmesini sağlayacaksın.

*

Şu ana kadar Özgür Özel...

Ne kitlesinin peşine tam olarak takıldı ne de kitlesini peşine tam olarak takabildi.

*

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Ama bunu uzun süre götüremez. İkisinden birini yapmak zorunda.

Ya kitlesinin arzu ve heveslerine kendisini teslim edecek.

Ya da lider olacak.

IRKÇI DEĞİL AMA ARAP DÜŞMANI

KENDİSİNİ acayip uygar zanneden bir hanımefendiden şöyle bir laf işittim:

*

“Irkçı değilim ama Arap lafını duyunca Yeliz duymuş Özgür Özel gibi oluyorum.”

*

İlahi hanımefendi.

İyi ki ırkçı değilsiniz.

Bir de ırkçı olsaydınız ne yapardınız acaba?

GEL DE NEZAKETİNİ KORU

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS iddialarına cevap verirken...

Ağır konuştu. Nazik takılmadı. Soğukkanlı olmadı.

Bunlar doğru.

*

Ama olayın bir de şöyle bir tarafı var:

*

LGS konusunda ortalığı karıştırmak isteyen yalancılar da pek bir ahlaksız, pek bir pervasız.

Mesela şu yalana bakın:

*

- YALAN: Bursa’da bir imam hatip okulunda 36 öğrenci tam puan aldı.

*

- BİRİNCİ GERÇEK: Söz konusu imam hatip okulunda hiçbir öğrenci tam puan almadı.

*

- İKİNCİ GERÇEK: Bursa genelinde tam puan alan öğrenci sayısı: 20.

*

Tamam. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ağır konuşmuş. Tamam. Ağır konuşmasın. Tamam. Nazik olsun.

Hepsine tamam ama...

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Bu pervasız ve ahlaksız yalancılara karşı bir insan nasıl nezaketini koruyacak?

İKİNCİ MÜNEVVER VAKASI

YİNE ceset. Yine valiz. Yine hunharca işlenmiş cinayet. Yine taksiyle ceset taşıma. Yine valizi ıssız bir yere terk etme. Yine korku filmi gibi bir olay. Yine Cem Garipoğlu gibi bir katil.

*

Bu şerefsiz katilleri yeşerten ve cesaretlendiren her şeyi ortadan kaldıramazsak...

Münevver’ler, Ayşe’ler kurban olmaya devam edecek maalesef.

ŞİŞLİ’NİN TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANI’NA DAİR

ŞİŞLİ Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’la ilgili soruşturmada...

Yolsuzluk yok, rüşvet yok, ihaleye fesat karıştırma yok.

Peki ne var? Sadece “kent uzlaşısı” meselesi var.

*

Mahkeme, Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer’e bu meseleyle ilgili tahliye kararı verdi.

*

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Biliyorum, her davayı birbirinden ayrı değerlendirmek gerekir.

Biliyorum, henüz Resul Emrah Şahan’la ilgili iddianame yazılmış değil.

Ancak ben yine de Ahmet Özer’le ilgili verilen tahliye kararının Resul Emrah Şahan’ın davasını da olumlu etkilemesini bekliyorum.