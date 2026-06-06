Özgür Özel karar vermeli: Direniş mi yapacak siyaset mi

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Devlet Bahçeli ile Özgür Özel, gayet samimi biçimde selamlaşıp konuşuyorlar.

*

E ne var bunda?

Bana göre hiçbir şey yok. Gayet sıradan bir görüntü. Yorum yapmak bile lüzumsuz.

*

Ama bazı Özgür Özel taraftarları, hiç beğenmediler bu görüntüyü.

“Sen bizimle dalga mı geçiyorsun Özgür Bey? Bu nasıl rezalet” falan diye Özgür Özel’e saydırdılar da saydırdılar.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Bunu fazlasıyla hak etti Özgür Özel.

*

Günlerce “ödünsüz bir direniş gerillası” gibi hareket ettikten sonra...

“Küt” diye “aşırı olgun bir büyük müzakere adamı” gibi hareket ederseniz...

Kitleniz de size “hop” der.

*

Özgür Özel artık bir karar vermeli:

Direnişçi mi olacak müzakereci mi? / Ödünsüz mü olacak uzlaşmacı mı? / Gerilla mı olacak siyaset adamı mı? / Aşırı öfkeli mi olacak olgun mu?

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TARİHİN EN TALİHSİZ YERİNDE

MUHARREM İnce’den söz ediyorum.

*

İnce’nin aşırı trajik serüvenine şöyle bir bakalım:

- Adamcağız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan illallah edip kırk yıllık baba ocağını terk edip gitti.

- Memleket Partisi diye ayrı bir parti kurduğu için Kılıçdaroğlu sevenler tarafından linç edildi.

- Baktı ayrı partiyle de olmuyor, partisini kapatıp yeniden CHP’ye iltica etti.

- Tam yeni duruma alışıyordu ki Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP’nin başı oldu.

*

Butlan kararından sonra derin bir sessizliğe gömülmüş durumda Muharrem İnce.

Sanırım “keşke Kadir Gecesi’nde dünyaya gelseydim” diye ağlıyordur.

*

Muharrem İnce için...

Tarihin doğru ya da yanlış tarafında durup durmadığıyla ilgili bir hüküm vermek istemem ama tarihin en talihsiz yerinde durduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

DEVLET BU AİLENİN İNTERNETİNİ KESSİN

BİR tür Palu Ailesi gibi bir aile Polat Ailesi.

*

Palu Ailesi’nin başı cinlerle dertteydi, Polat Ailesi’nin başı ise internette canlı yayın açmakla.

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Başlarına ne geldiyse açtıkları internet canlı yayınlarından geldi, geliyor bu ailenin.

*

Telefonu ellerinden bırakmayacakları, canlı yayın açmadan duramayacakları, hayatlarının en şoke edici anlarında bile ilk akıllarına gelenin canlı yayın açmak olduğu artık anlaşıldı.

*

Şu saatten sonra çözüm şudur:

Devlet, bu ailenin internetini sınırsız biçimde kesmelidir.





NAFAKA

NAFAKA denilince benim aklıma sadece şu iki kişi geliyor:

- BİR: Cem Yılmaz.

- İKİ: Şeyma Subaşı.

*

Biliyorum, çok sağlıksız ama yine de itiraf edeceğim:

Nafakayla ilgili her tartışmaya bu iki kişi açısından bakıyorum.

ACİLCİ ONUR AKIN

KEMAL Kılıçdaroğlu için şarkı yaparken çok acele etmişti Onur Akın.

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Adam daha koltuğa oturmadan yapıştırmıştı şarkıyı:

“Yalanın, talanın görüldü sonu / Soruyor Kılıçdar, Kılıçdaroğlu / Türkiye’m sen de bas bağrına onu / Geliyor Kılıçdar, Kılıçdaroğlu / Hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu.”

*

Onur Akın, Kemal Kılıçdaroğlu’na “hain” diyenler tarafına geçerken de çok acele etti.

Gelişmeleri beklemeden Kılıçdaroğlu’na “benim şarkımı çalamazsın” diye posta koydu.

*

Merak ediyorum: Onur Akın, Türk solunun “Acilci” kanadına mı mensuptu acaba?

MERAK ETTİĞİM ŞEYLER

- Beni CHP gündeminden uzaklaştıracak bir dizi bulabilmem mümkün olabilecek mi acaba?

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- Hafta sonu yapılacak bazı beldelerdeki belediye seçimlerinde CHP başarılı ya da başarısız olursa... Sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak Özgür Özel mi?

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- Salı günü CHP Grubu’nda kim konuşacak?