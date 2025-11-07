Özgür Özel, İmamoğlu’ndan bağımsız olsaydı ne olurdu

Haberin Devamı

- BİRİNCİ DAYANAK: Hepsi yalan. Hepsi uydurma.

*

- İKİNCİ DAYANAK: Sütte leke var. Bizimkilerde yok.

*

Örnekler üzerinden gidelim:

- Mesela “Beşiktaş” diyorsun: “Rıza tertemiz çocuktur” deniyor.

- Mesela “Manavgat” diyorsun: “Kumpasın bizde filmi var” deniyor.

- Mesela “İtirafçılar” diyorsun: “Hepsi iftira atıyor” deniyor.

- Mesela yine “İtirafçılar” diyorsun: “Hepsi tehdit altında” deniyor.

- Mesela “İtirafçılara iftira davası aç” diyorsun: Duymazlıktan geliniyor.

- Mesela “Kamera bantlama olayı da nedir arkadaş” diyorsun: “Çorba içerken dökülürse” diye izah ediliyor.

- Mesela “Üç villa” diyorsun: Pek bir şey söylenmiyor.

*

Kısacası...

Bir kategorizasyona gidilmiyor. Her şeye kefil olunuyor. Gözü kapalı savunma pozisyonundan milim sapılmıyor. İddialarla hesaplaşmak yerine savcılarla uğraşılıyor. Bazı kişiler için “şunları da savunmayayım bari” denmiyor. Topyekûn savunma, topyekûn sahip çıkma dışında bir yola başvurulmuyor.

*

Peki neden böyle oluyor?

Çünkü CHP’nin Özgür Özel liderliğinde bir partiye dönüşmesinde en kritik, en vazgeçilmez, en büyük rolü Ekrem İmamoğlu oynadı.

Bu rol nedeniyle Özgür Özel...

Pozisyonunu İmamoğlu’na borçlu hissediyor.

İmamoğlu’ndan bağımsızlaşamıyor.

*

Şöyle bir iddiam var benim:

Özgür Özel, İmamoğlu’ndan tamamen bağımsız olabilseydi...

- Hem CHP’yi tartışmaların dışında tutacak bir savunma stratejisi kurabilirdi.

- Hem de İmamoğlu’nu daha inandırıcı bir düzlemde savunma şansını yakalayabilirdi.

DÜNYA SAHNESİNDE İKİ SURİYELİ KADIN

DÜNE kadar bin bir türlü acılar içinde kıvranan Suriye’den iki kadın, dünya siyaset sahnesinde:

- Biri: Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın eşi Latife El Durubi.

- Diğeri: New York’un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin eşi Rama Duwaji.





*

Latife Hanım...

Suriyeli kadınları iyi temsil etmesiyle... Arka planda kalmayı reddedip hep eşinin yanı başında yer almasıyla... Eşinin kravat rengiyle kendi kıyafet rengini örtüştürmesiyle...

Dikkat çekiyor.

*

Rama Hanım ise...

Suriye kökeniyle... Aldığı sanat eğitimiyle... Kendisini illüstratör ve animatör olarak tanımlamasıyla... Eşiyle arkadaşlık uygulamasında tanışmasıyla... Bağımsız ve özgürlükçü duruşuyla...

Dikkat çekiyor.

*

Latife Hanım’lar... Rama Hanım’lar... Suriye’nin öncü yıldızlarıdır.

ARALARINDA DÜŞMANLIK VAR AMA İKİSİNİN ORTAK ÖZELLİĞİ ÇOK

TRUMP ile Mamdani’nin aralarında düşmanlık var.

Birbirlerine acayip karşılar.

*

Ancak biraz geriye doğru çekilerek bakıldığında...

İkisinin ne çok ortak özelliği olduğu hemen fark edilir.

*

İşte o ortak özellikler:

- İkisi de kimlik siyasetlerini yıktı.

- İkisi de alt gelir gruplarının hayallerine seslendi.

- İkisi de elitlerin unuttuğu konulara daldı.

- İkisi de kurulu düzeni allak bullak etti.

- İkisi de engellemelerin üstüne üstüne gitti.

- İkisi de milim geri adım atmadan hedefe ilerledi.

- İkisi de yeni bir siyaset dili inşa etti.

SAÇMALIYOR AMA ÇOK SEVİMLİ

TRUMP’ın Mamdani’ye yönelik eleştirilerini dinliyordum geçen akşam.

Öyle bir konuşuyordu ki Trump...

- Sanki Stalin, New York’a belediye başkanı olmuş gibi.

- Sanki kış gelmeden ABD’ye komünizm gelmiş gibi.

- Sanki Komünizmle Mücadele Derneği Başkanı’ymış gibi.

*

Söyledikleri öyle saçma ki...

Bünyemde şu iki duruma yol açtı:

*

- BİR: Bir santim bile ciddiye alamadım.

*

- İKİ: Güldüm, eğlendim, acayip keyiflendim.

SİYASİ DÜZEYSİZLİK YAPACAKLARA ÖĞÜTLER

- Bir kere düzeysizlik yapar ve taraftarlarını mutlu edersen... Yandın demektir.

- Çünkü artık senden hep daha fazla düzeysizlik isterler.

- Diyelim ki düzeysizliği belli bir seviyede tutmaya karar verdin.

- Bu sefer de “Bizimki yumuşadı” derler.

- Yumuşamadığını kanıtlamak için daha fazla düzeysizlik yapman gerekir.

- Yani düzeysizlik düzeysizlik doğurur.

- Düzeysizlik, hep daha fazla düzeysizliğe yol açar.

- Düzeysizliğe başlarken bunları hesap etmende büyük yarar var.

BEŞ MADDEDE KOMİSYON ÖCALAN’I NEDEN DİNLEMELİ

BİRİNCİSİ:

Komisyon’un Öcalan’ı dinlemesi... Abdullah Öcalan’a bir lütuf ihsan etmek anlamına gelmez.

*

İKİNCİSİ:

Komisyon, bütün tarafları dinlediği gibi Öcalan’ı da dinlese ne olur ki?

*

ÜÇÜNCÜSÜ:

Komisyon, Öcalan’la neyi konuşacak deniliyor. Söyleyeyim: PKK’nın feshinde oynadığı ve oynayacağı rolü konuşacak.

*

DÖRDÜNCÜSÜ:

Komisyon’un Öcalan’la yapacağı görüşmenin biricik amacı: PKK’nın bitmesi olacak.

*

BEŞİNCİSİ:

Komisyon, Öcalan’la pazarlık yapmayacak, müzakere yapmayacak. Yaklaşımını dinleyecek.