Özgür Özel bunu hak etti

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“Minareler süngü / Kubbeler miğfer / Camiler kışlamız / Müminler asker.”

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Özgür Özel de geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın okuduğu bu şiiri okumaya kalktı ama fena halde çuvallayarak.





Meşhur şiiri şöyle okudu Özgür Özel:

*

“Minareler mızrak / Kubbeler miğfer / Saldır asker / Allahuekber falan.”

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Kısacası malzeme verilmişti. Erdoğan da verilen bu malzemeden sonuna kadar yararlandı tabii.

Dün partisinin grup toplantısında Özgür Özel’e “Sen misin bana şiir bilmez diyen” yaklaşımıyla verdi veriştirdi.

Hem kıyasıya eleştirdi hem de azıcık kafa buldu.

*

Ben Özgür Özel’in yerinde olsam bu şiir polemiğini daha fazla sürdürmem.

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İçimden “Ben bunu hak ettim abi” diyerek yutkunur geçerim.

ÜÇ AŞAMADA TÜSİAD

- TÜSİAD’IN İLK AÇIKLAMASI: Gaza basmışlardı. Hızları saatte 380 km idi.

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- TÜSİAD’IN İKİNCİ AÇIKLAMASI: Fren yaptılar. Hızı saatte 25 km’ye kadar düşürdüler.

*

Erdoğan’ın dünkü ayarından ve dünkü polis eşliğinde ifadeden sonra muhtemelen şöyle olacak:

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Arka taraftakiler, daha da arkaya saklanıp hiçbir şey yokmuş gibi yapacaklar.

Başkan ve YİK Başkanı, soruşturmayla falan biraz uğraşacak.

En sonunda hepsi birden sus pus olup kenara çekilecekler.

ŞEMSİYE FOTOĞRAFININ VERDİĞİ ÜÇ MESAJ





- BİR: Bizim şemsiye geniştir, onun altında herkese yer var.

*

- İKİ: Biden’a güveniyordun, bak şimdi bizim şemsiyenin altındasın.

*

- ÜÇ: Başın düşerse dara, bizim şemsiye burada.

KÖTÜLÜK RÜZGÂRLARI

Sosyal medyada bazı muhalif hesaplarda Devlet Bahçeli konulu bir kötülük rüzgârı estiriliyor.

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Önce “öldü” diyorlar, sonra da utanmazca, şirretçe, küstahça, rezilce, şımarıkça tepiniyorlar bu yalanın üstünde.

İnsanlığın zerresinin devrede olmadığı bir yabanilik.

*

Muhalifliği hiçbir şey kirletemez.

Bu kötülük, bu rezillik, bu küstahlık, bu şımarıklık hariç.

TRUMP’A KARŞI İKİ DUYGU

- NEFRET: Bunun gerekçesi Gazze için yaptığı vahşi plandır.

*

- SEVGİ: Bunun gerekçesi AB liderlerini ağlatmasıdır.

YILMAZ GÜNEY FİLMİNDE ŞUNLAR DA OLACAK MI

- Kadınlarla kurduğu hastalıklı ilişki.

- Silahlara düşkünlüğü.

- Kadınlara uyguladığı şiddet.

- İşlediği cinayet.

AK PARTİ AÇISINDAN EKREM İMAMOĞLU MESELESİ

Şu anda Ekrem İmamoğlu’nun bütün propagandasını dayandırdığı tek bir unsur var:

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“Benim kendilerini yeneceğimi biliyorlar. Benden korkuyorlar. Bana yasak getirmeye çalışıyorlar.”

*

Ekrem İmamoğlu’nun en büyük dayanağı budur.

Bu dayanak ortadan kalktığında... Ekrem İmamoğlu’nun işi acayip zora girer.

*

Ancak görünen o ki:

AK Parti’nin Ekrem İmamoğlu’nun işini zora sokmak gibi bir derdi yok. Tam tersine işini kolaylaştırıyorlar.

Ta en başından beri bu böyle.

ESKİDEN SEVERDİM ARTIK SEVMİYORUM

- HOLOKOST filmleri.

- SİYAH BEYAZ filmler.

- JOHN MALKOVICH filmleri.

- AĞIR AKAN filmler.

- PAPA SEÇİMİ filmleri.

- ENTEL DANTEL filmler.

ERHAN AFYONCU KONUŞUNCA

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Milli Savunma Üniversitesi’ni ilk kez anlattı Tarafsız Bölge’de.

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Süper etkileyiciydi söyledikleri.

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Kısaca özetlemek gerekirse...

Dosta güven / Düşmana korku verdi anlattıklarıyla.

SERKAN RAMANLI’YA DİKKAT

HÜDA PAR’ın görüşlerinden, çalıştayından, polemiklerinden bağımsız olarak söylüyorum:

*

HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı...

Tertemiz üslubuyla... En ağır hakaretler karşısında sergilediği serinkanlı tutumuyla... Her zaman espriye açık haliyle... Söylediklerini ikna edici biçimde ifade etme gücüyle... Adil olmaktan asla ödün vermemesiyle... Haklarında uydurulan yalanlar karşısında bile üslubunu bozmamasıyla...

Çok göz dolduran bir siyasetçidir.