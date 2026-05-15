Özgür Bey not alın lüften

- Siz artık parti genel başkanısınız. Bırakın şu telefonu elinizden. WhatsApp falan... Kilometrelerce uzak durmalısınız.

*

- Siz artık üst ligdesiniz. Sürekli kendinizi uzun uzuuun izah etmek zorunda hissetmekten vazgeçin.

*

- Siz artık bir yöneticisiniz. İdareci olun, idare etme sanatını öğrenin, yönettiğiniz insanları bir arada tutmayı başarın.

*

- Siz artık en tepedesiniz. Grup başkanvekili gibi davranmayı, konuşmayı, tutum almayı terk edin.

*

- Siz artık örnek alınması gereken bir yerdesiniz. Kankalık muhabbetlerini, dar ekip yaklaşımlarını falan bırakın bir tarafa.

*

- Siz artık ağırlığı olan bir makamdasınız. Çok konuşmayın, hep konuşmayın, bazen de anlamlı suskunluklar içine girin.

Özgür Özel

ÇOK ŞIK BİR ÖZÜR DİLETME EYLEMİ

YER: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan kürsüde.

CHP’li Ülkü İnanlı’nın kendisine yönelik bir suçlamasına yanıt veriyor.

Ergün Turan

*

Yanıt verirken...

- Nezaketini asla bozmuyor.

- Sesini hiç yükseltmiyor.

- Konunun dışına hiç çıkmıyor.

- Suçlamanın yanlışlığını çok net biçimde ortaya koyuyor.

- Suçlama yapılırken sergilenen özensizliğin altını çizmeyi ihmal etmiyor.

*

Öyle etkileyici, öyle ikna edici, karşı tarafı öyle utandırıcı bir yanıt ki bu...

Sonuçta CHP’li Ülkü İnanlı “Pardon, yanlış yapmışız” diyerek özür diliyor.

Ülkü İnanlı

*

Ergün Turan’la hiçbir temasım yok, bir araya hiç gelmedik ama epeydir uzaktan izliyorum kendisini.

Ve hükmümü veriyorum:

*

Yerel yönetimlerde AK Parti’yi düştüğü yerden kaldıracak anlayış, yaklaşım ve dikkat...

Ergün Turan’da fazlasıyla var.

KÜTAHYALI’NIN GÖZALTINA ALINMASI

RASİM Ozan Kütahyalı’nın yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınmasının mana ve önemine dair söyleyeceğim tek bir şey var:

*

“Ben Akın Gürlek’e yakınım” palavrası atarak... “Ben devlete yakınım” edası takınarak... “Ben hükümetin derinlikleriyle içli dışlıyım” havası basarak...

Yüce Türk adaletinin elinden kaçmak asla mümkün olmaz, olamaz.

Rasim Ozan Kütahyalı

Şİ’NİN YANINDA TRUMP

- Ailesinden tembihli olduğu için komşuda yaramazlık yapamayan çocuk gibi.

- Gücü görünce pervasızlığını törpülemek zorunda kalan tipler gibi.

- Mesafeli tutum ve aşırı ciddiyet karşısında hercailiğini kaybetmiş gibi.

- Avrupalı liderler karşısında sergilediği tavırları sergileyememenin sancısını çeker gibi.

- “Şu gezi bitse de hamburger, patates kızartması ve kolaya dönüversem” der gibi.

FAKİRLİK İLMÜHABERİ

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşi, sırf harç parasından kaçmak için muhtardan fakirlik ilmühaberi almış.

İddia bu.

*

Hüseyin Altınsoy’un bu iddiayla derhal yüzleşmesi lazım.

*

Altınsoy, bu iddianın doğru olmadığını kanıtlamalı. Kanıtlayamıyorsa AK Parti yönetimi, bu milletvekiliyle ilgili bir işlem yapmalı.

Hüseyin Altınsoy

ERBAKAN MALKOÇ

UŞAK Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel’in makam aracının iç dizaynını bilmem kaç bin Euro’ya yaptırmış.

Bu konu günlerdir dillerde.

*

Nereye yaptırmış bu işlemi?

Erbakan Malkoç’un VIP Dizayn adlı firmasına.

*

Yıllar önce, aşırı asosyal takılmazken, yolum Erbakan Malkoç’un VIP Dizayn adlı firmasına düşmüştü.

Ballandıra ballandıra anlatmıştı yaptıkları dizaynları. Yerinde incelemiştim: Gerçekten de arabayı bambaşka bir formata sokuyordu. Parası olan için altın kaplama bile yapıyordu hatırladığım kadarıyla.

*

Bu arada adını rahmetli Erbakan hocamızdan aldığını söylemişti.

Aklımda kaldığı kadarıyla:

Konuşkan, enerjik, eğlenceli, ilginç bir tipti.

Erbakan Malkoç

İNCİLİ GECESİNDE YAŞADIKLARIM

HÜRRİYET / Karaca işbirliğiyle “İncili Gastronomi Rehberi” yayımlanıyor her yıl. Müge Akgün’ün davetiyle bu yılki hazırlık yemeğine ben de katıldım. Etrafımdakilerin tümü gastronomi evreninin paydaşlarıydı.

*

Yaşadıklarımı aktarıyorum:

*

- Beş saat boyunca bir kere bile CHP denmedi.

- Yeni açılan mekânlar üzerine büyük tartışmalar döndü.

- Yeni çıkan kahve makineleri konusunda herkes muazzam deneyimlerini paylaştı.

- Siyasi husumet duygusunun zerresi bile kapıdan içeri girmedi.

*

“Keşke ben de gastronomi evreninin bir paydaşı olsaymışım” diyerek ayrıldım geceden.

Müge Akgün