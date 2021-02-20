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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Özetleme kardeşim yazımı

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Özetleme kardeşim yazımı

20 Şubat 2021

T24 diye bir site var.

Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...

*

Peki ya gerçek? Tam tersi.

Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.

*

Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.

*

Dedim ki:

*

Keşke Kılıçdaroğlu konuşmasını üç parçaya bölseydi:

- Önce iki bakanın bilgilendirmesi için teşekkür etseydi, bir...

- Ardından tetiği çeken PKK’yı lanetleseydi, iki...

- En sonunda da iktidarın sorumluluğunu haykırsaydı, üç...

*

Bu yazıyı almışlar ve şu başlıkla sosyal medyalarında servis ediyorlar:

*

“Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu’nun ‘İki bakan bizi bilgilendirdi, çok memnun olduk’ demesini beklerdim.”

*

Yazdıklarımı bu şekilde özetledikleri için de...

Sadece alıntıyı okuyup ne yazıldığına bakmaya tenezzül etmeyen bir sürü ilkel şahıs da döşemiş küfrü kıyameti...

*

Koca bir yazıyı gayet bilinçli bir biçimde bu şekilde özetleyen bu T24 tayfasına sadece...

“Terbiyesizliğiniz sofistike olabilir. Ama son tahlilde terbiyesizsiniz” diyorum ve geçiyorum.


NE GÜZEL!

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Ne güzel!

Özetleme kardeşim yazımı

Destici, ziyaretinin bir amacını da “keskinleşen siyasi kutuplaşmanın sona erdirilmesine katkı sunmak” olarak açıkladı.

Ne güzel!

İki lider, görüşmenin ardından birbirlerinden tamamen farklı fikirler ileri sürseler de gayet medeni bir üslup tutturdular.

Ne güzel!


DEMİRTAŞ’IN KINAMASI VE BENİM ANLADIKLARIM

SELAHATTİN Demirtaş, şu üç mesajı verdi Gara ile ilgili olarak:

*

- BİR: PKK’nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm.

*

- İKİ: Diplomatik yollar yerine siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP’ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken iktidardır.

Özetleme kardeşim yazımı

*

- ÜÇ: Asıl olan silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır.

*

Bunlar da bu üç mesajın benim gözümdeki yansımaları:

*

- BİR: Bu bölümde bir eksiklik var. Tuhaf bir eksiklik... Aslında “Eli kolu bağlı 13 insanımızı elindeki silahla 30 saniyede kafalarından vurarak katleden PKK’yı kınıyorum” türü bir cümle bekliyor insan. Ama gelmiyor o cümle. Bununla idare etmemizi istemiş gibi.

*

- İKİ: Bu bölümde idare falan yok. PKK’ya diyemediğini hükümete kolayca deyivermiş. Böylece birinci bölümdeki eksikliği telafi etmiş. Trajedinin tüm sorumluluğunu gayet rahat biçimde hükümete yüklemiş. HDP’yi temize çıkarmış. Muhalefete de selamını sarkıtmış.

*

- ÜÇ: Bu bölüm için “klişeler bölümü” diyebiliriz. Ama klişe deyip de geçemeyiz maalesef... Burada da askerin elindeki silah ile teröristin elindeki silahın eşitlenmesi iması var. Ki bu da başlı başına bir sorun.


MESELE BEŞ SORU MUYDU?

KEMAL Kılıçdaroğlu, şöyle diyor:

*

“Ben sadece soru sordum. Beş soru... Erdoğan da bana hakaret etti.”

*

Yoooo! Hayır. Kemal Bey... Erdoğan’ın üslubunu bozmasının ve size hakaret etmesinin sebebi, sizin beş soru sormanız değildi.

*

Siz aynen şöyle dediniz:

“13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

*

Erdoğan, işte bu cümleniz nedeniyle öfkelendi.

*

Böyle bir cümleyi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kime ederseniz edin... En az Erdoğan kadar öfkelenirdi.


YAŞ ALDIKÇA HEP ŞÖYLE ŞEYLER SÖYLENİYOR

- Ne gerek var yahu.

- Hele bakarız.

- Şimdi sırası değil.

- Bırakın yapsınlar.

- Her şeyin başı huzur.

- İnsanın evi gibisi yok.

- Dur ben bir fıkra anlatayım.

- Benim gençliğimde...

- Gel sana bir nasihat vereyim.

Özetleme kardeşim yazımı


SEVERİM

- Küpeli ve dövmeli doktorları...

- Kendisine “Şehzadeyim” diyenle kafa bulanları...

- İçinde bulundukları siyasal kampın argümanlarıyla dalga geçebilenleri...

- Kafe ve restoranlar açılsın diye tutturanları...

- Durup dururken Türk sanat müziğinden bir şarkı söyleyenleri...

- Gazeteyi kâğıttan okuyanları...

SEVERİM.

X

13 şehidin katili kim?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Şubat 2021
Kimdir 13 şehidin sorumlusu?

Katil kimdir?

*

Tabii ki tetiği çeken alçaktır.

Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.

Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.

Tabii ki örgütün uzantılarıdır.

Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.

*

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PKK ile mesafe yok! Katliamla da yok!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Şubat 2021
Her PKK katliamında...

Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.

*

- “Ne diyecekler acaba?” diye...

*

- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...

*

- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...

*

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Bir alçaklık destanı: Rehine katletmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Şubat 2021
PKK denilen örgüt, bu zamana kadar...

- Bebek katletmiştir.

- Öğretmen katletmiştir.

- Köylü katletmiştir.

- İzne giden askerleri katletmiştir.

- İşçi katletmiştir.

- Bombayla vatandaş katletmiştir.

*

İşte en son...

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Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Şubat 2021
Laiklik denilince bazı kesimlerde oluşan alerjinin tek bir nedeni var:

Yakın zamanlara kadar bu memlekette...

Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...

*

Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.

*

Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...

- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.

- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.

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Muharrem İnce’den Faik Öztrak’a ‘saray ağzı’ yanıtı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2021
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce’yi “Saray ağzıyla konuşuyor” diye eleştirmişti.

 

Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.

Dedikleri şunlar:



*

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Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2021
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, geçen gün şöyle bir tweet attı:

“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

Bu nedir Allah aşkına?

*

Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?

*

Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?

*

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İskilipli Atıf için şu ikisini birden söylemek mümkün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2021
Bir İskilipli Atıf Hoca tartışması başladı.

Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.

Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.

*

Oysa İskilipli Atıf hakkında...


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Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2021
Sosyal medyada çok iyi hazırlanmış, kısa ve vurucu bir klip gördüm:

 

Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.

*

Klip şundan ibaretti:



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Ben Melih Bulu’nun yerinde olsaydım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2021
Bazı geceler uykuya dalmadan önce... “Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık mı yapsam acaba” diye içimden geçirirdim.

 

- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.

*

- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.

*

- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.

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Hayat bayram olsa

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2021
Sıkılı yumruklar birazcık gevşese...

Diyalog kültürü devreye girse...

*

Öğrenciler bir adım geri atsa...

Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...

*

Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...

*

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Bir tek Kılıçdaroğlu olayın farkında

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili olarak yaptığı bir açıklama dikkatimi çekti.

O açıklamayı okuyunca...

“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.

Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:

*

“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”

*

Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?

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CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’ye dair birkaç şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2021
CHP’de milletvekiliyken de gözümde “delikanlı adam” idi... İstifa ettikten sonra da... Zerre değişmedi gözümdeki değeri yani.

- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.

*

- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...



*

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Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ocak 2021
Ben de Nusret’in...

Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.

İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.

Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.

Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.

Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.

*

Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.

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Ben de Gergerlioğlu’dan bir şey talep ediyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Ocak 2021
HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, benim “çıplak arama” konusunda bir şeyler yazmamı istiyor.

Sürekli.

İnatla.

Durmaksızın.

*

Telefonuma mesajlar atıyor.

Atıyor, atıyor, atıyor.

*

Sonra da Twitter’dan...

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Mesut Özil’e bile bu yapıldı! Almanya’da yabancı Türkiye’de Alamancı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ocak 2021
Burak Yılmaz adlı milli futbolcumuz, Mesut Özil’e laf sokmuş.

 

Dediği şu:

*

“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”

*


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