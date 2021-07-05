Özenti bir tanımlama: Türk, Sünni, beyaz

Genel yorumum şudur:
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Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
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Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
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Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
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Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
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Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
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Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
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İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
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Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
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Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
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Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
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Şu türden zorunluluklar:
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- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
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- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
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- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
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- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
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- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
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“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
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Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
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Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Özenti bir tanımlama: Türk, Sünni, beyaz
ABD’de “WASP” diye bir sınıfsal niteleme var.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz” diye bir şey uydurmuşlar.
Ben hayatımda böyle özenti bir tanımlama görmedim.
*
Ne toplumsal yapımız böyle bir tanımlamaya uygun ne siyasal geçmişimiz. Ne siyahlarımız var ne de gizli ya da açık Sünniliği bir üstünlük vesilesi sayanlarımız.
Yok. Hiçbiri uymuyor.
Ama özentilik o derece ki...
Uysa da uymasa da “Türk, Sünni, beyaz” diye bir tanımlamayı boca ediyorlar üstümüze.
*
En son Zülfü Livaneli, Deniz Baykal için kullandı benzer bir tanımlamayı.
*
Bakmayın Zülfü Livaneli’nin bu uyduruk ve özenti tanımlamayı Deniz Baykal’a uyarlama gayretine.
*
İddia ediyorum:
Eğer Türkiye’de “WASP” benzeri bir tanımlama geçerli olsaydı.
Zülfü Livaneli, kesinlikle en kallavisinden “WASP” olurdu.
YAŞLANDIKÇA AŞAĞI YUKARI ŞÖYLE OLUYOR
- Sanılanın aksine telefonla daha çok oynamaya başlıyorsun.
*
- YouTube’da video çekmek isteyip bir türlü çekmeye cesaret edemiyorsun.
*
- Eski arkadaşları iyice boşlayıp yeni arkadaşlar edinmeye çalışıyorsun.
*
- Anlayış eşiğin o denli yükseliyor ki... Şeyma Subaşı’yı bile anlayışla karşılıyorsun.
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- Günde en az seksen kere “Boşver, ne gerek var şimdi” falan diyorsun.
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- Beklentilerin azalıyor, tahammül seviyen artıyor.
TOSUN PAŞA, NEŞELİ GÜNLER, SALAKO FALAN
GEÇEN gün bu ve buna benzer filmlerimiz arasında bir gezinti yaptım. Gezintinin ardından bu ve buna benzer filmlerle ilgili yaptığım saptamalar şunlardır:
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- Hiç şaşırtmıyor bu filmler. Adile Teyze, Münir Baba, Kemal Abi, Halit Kardeş, Şener Dayı... Her filmde hep aynı rolü oynuyorlar.
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- Kim neyi temsil ediyor bu filmlerde? Aşağı yukarı şöyle: Adile Naşit şefkati... Münir Özkul merhameti... Kemal Sunal saflık ile uyanıklık arasında gidip gelmeyi... Halit Akçetepe asla küçümsenemeyecek yancılığı... Şener Şen iyi kalpli gaddarlığı...
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- Hep aynı duygu durumu var bu filmlerde. Filmdeki en zenginler ile en fakirler arasındaki duygu durumu bile aynı.
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- Günümüzün yorucu siyasi kutuplaşmasının hiçbir yansıması yok bu filmlerde. Herkes aşağı yukarı aynı dünya görüşüne sahip.
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- Köydeki Şaban ile şehirdeki Şaban arasında da pek bir fark yok. Durum komedisi, hep aynı durumlardan çıkıyor.
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- Duygusala bağlamaya fazlasıyla meyyal bu filmler. Tam gülmeye odaklanmışken aniden ağlatıyor. Bu açıdan tam bize göre.
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SONUÇ:
Senaryolarıyla, çekim teknikleriyle, müzikleriyle, oyunculuklarıyla birer şaheser değiller. Sinema sanatı açısından değerlendirildiğinde dökülüyorlar. Sürprizleri yok. Eksikleri çok. Ama buna rağmen bu filmlere bayılıyoruz, hem de nesiller boyu. Neden? İki nedeni var: BİR: Bu filmlerde bize ait olan her şey var. İKİ: Geçmişin tüm güzelliklerini sırtlanmış bu filmler.
SON FOTOĞRAFLARINDAN TOSUNCUK İZLENİMLERİ
- Biraz kilo mu vermiş ne? Resmen süzülmüş yahu.
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- Brezilya mafyasının elinden zor kurtulmuş gibi mi bakıyor? Yoksa bana mı öyle geliyor?
*
- Nedense bermuda şort, açık renk tişörtle gelecek diye hayal etmiştim. Oysa kareli bir gömlek giymiş.
*
- Namı epey kötü olan Brezilya hapishanelerinde sürünmektense yurdumun hapishanelerini tercih etmiş. Uyanık.
AŞI İŞİNDE İYİYİZ
KANALLAR arasında gezerken denk geldim.
Halk TV’de doktor bir konuk şöyle bağırıyordu:
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“Aşıda dünyada sekizinciyiz sekizinci. Olacak iş mi bu? Sekizincilik ne demek?”
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Aşıyı üretmemişsin. Dünyanın en zengin ülkesi değilsin. Buna rağmen aşıda sekizinci olmuşsun.
Üstelik ülkende 18 yaş üstü herkese aşı randevusu veriliyor.
Üstelik kapı gibi sağlam BioNTech aşısı.
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Birinin Halk TV’ye fısıldaması lazım: Aşıdan yürüme... Katar’dan yürü... Aşıdan yürüme... Katar’dan yürü...
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Katar işi de biraz tartışmalı ama hiç değilse alıcı kitlesi “Yalan da olsa söyle” diyerek hazır bekliyor.
NASIL DA SIKILMIŞIZ
4 Temmuz.
Şöyle bir baktım etrafıma.
Vaziyet ve manzara-i umumiye şöyle:
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Sokaklar cıvıl cıvıl. Kafeler hınca hınç dolu. Çoğu yerde maskeler fora edilmiş. Herkes kişisel aşı hikâyesini anlatıyor. Akşam evlere çok geç dönülüyor. Kıyı kasabaları lebaleb... Arabasına atlayan Assos’a doğru yola çıkıyor. Bodrum’un nüfusu şimdiden bir milyonu aşmış. Ağustosta otellerde yer yok. Ruslar geliyor akın akın. Almanlar sırada. ‘Sosyal mesafe’ uyarısını, işitmeye bile tahammül yok. Varyant dili ve edebiyatına kimse meraklı değil. “Yüz yetmiş beşinci dalga geliyor” dense bile kimse kafasını çevirip bakmaz.