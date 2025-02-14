Öyle bir yerdesin ki sevgili TÜSİAD

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- Öyle kötü bir bagajın var ki sevgili TÜSİAD... Söylediğin en doğru sözler, o berbat bagaja tosluyor. Söylediğin en haklı sözler, o kirli bagaj nedeniyle un ufak oluyor.

*

- Öyle antipatik bir figüre dönüştün ki sevgili TÜSİAD... Her hükümet eleştirinde gazete ilanlarıyla Ecevit hükümetini düşürdüğün günler geliyor akla.

*

- Öyle çıkarcı ve bencilsin ki sevgili TÜSİAD... İşine geldiğinde, çıkarların gerektirdiğinde sus pus olup kenara çekilirsin. Konuştuğunda ise mutlaka bir hesabın olur.

*

- Öyle etkisiz bir elemana dönüştün ki sevgili TÜSİAD... Bildirilerin artık yeri göğü sarsamıyor. Basın toplantıların sekiz sütuna manşet olamıyor.

*

- Öyle ters etki yapıyorsun ki sevgili TÜSİAD... Muhaliflik tasladığında iktidara yarıyor. İktidarcılık yaptığında ise muhalefete yarıyor.

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MANSUR YAVAŞ’IN SORUNLARI



- Biraz Abdullah Gül gibi. Armudun pişmesini ve ağzına düşmesini bekliyor hep.

*

- Bir türlü cesur olamıyor. Bir türlü meydan okuyamıyor. Bir türlü ayağa kalkamıyor.

*

- Arzusunu, talebini, isteğini bangır bangır ortaya koyamıyor.









*

- İdare-i maslahatçı. Sürekli idare ediyor. Sonuna kadar idare etmeye çalışıyor.

*

- Tam bir uyum içinde mi, uyumsuzluk içinde mi? Hiç belli etmiyor. İkisine de kapıyı açık bırakıyor.

*

- Sürekli taktik maktik peşinde. Hiç bam bam bam yapmıyor, yapamıyor.

*

- İstiyor ki... Ben hiçbir şey yapmayayım ama benim adıma dedikodular yapılsın, kulisler çevrilsin.

*

- Risk alacağım diye ödü kopuyor. Dikensiz gül bahçesi istiyor.



GEL DE PUTİN’E İMRENME



- “Ukrayna NATO’ya üye olamaz” dedi. Dediği oldu.

- “Savaşta aldığım toprakları vermem” dedi. Dediği oldu.

- “Kırım benim olacak” dedi. Dediği oldu.



MAGAZİNSEL SAPTAMALAR



- HALİT ERGENÇ: Sanırım Anayasa’nın “Halit Ergenç’siz dizi çekilemez” diye amir hükmü var. Bir platformun her dizisinde Halit Ergenç’in olmasının başka bir izahı olamaz.

- BÜLENT ERSOY: Bir oyuncunun üstlenebileceği en zor rol: Bülent Ersoy’un hayatının anlatılacağı filmde Bülent Ersoy’u canlandırmak... Bülent Ersoy olmak bile daha kolay olabilir.

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- ÖZDEMİR ERDOĞAN: Ölmüş gitmiş Zeki Müren’in arkasından sallamayı pek seviyor. Yüreği yetiyorsa yaşayan Bülent Ersoy hakkında bir iki laf etsin de görelim.

- TAYFUR AİLESİ: Ferdi Tayfur’un mirasçılarının kavgası, cami mevlitleri üzerinden yürüyor. Ailenin bir kısmı bir camide, bir kısmı başka bir camide... Allah cümlesini ıslah etsin.



O ÇOCUK SENİN GÖSTERİ NESNEN DEĞİL



ELON Musk’ın çocuğunun durumuna acımamak mümkün değil.

Elon Musk güçlü ve zengin bir adam olmasaydı, çoktan o çocuğu elinden almışlardı.

*

“Bakıcısı yok, ne yapayım, oval ofisteki basın toplantısına o yüzden getirdim” türü bir gerekçesi yok Musk’ın.









Bu durumda dört yaşındaki bir çocuğu, büyüklerin ortamına taşımasının anlamı nedir?

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Bu çocuk, Elon Musk’ın gösteri nesnesi mi? Annesi nerede bu çocuğun?

Elon Musk, azıcık güçsüz olsaydı, bunlar acayip mesele edilirdi.





SEVGİLİSİ OLMAYANLARA 14 ŞUBAT TAVSİYELERİ



- Kırmızı rengin görülebileceği yerlerden uzak durun.

- İhanet, aldatma temalı filmler izleyin.

- MFÖ’den “Yalnızlık Ömür Boyu” şarkısını dinleyin.

- Peyami Bey’in “Yalnızız” romanına başlayın.

- Sevgililer Günü’nün kapitalizmin bir oyunu olduğuna dair paylaşımlar yapın.

- Özgürlüğünüzün tadını çıkarın.