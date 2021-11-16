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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Osman Öcalan’ın ölümü HDP’de nasıl karşılandı?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Osman Öcalan’ın ölümü HDP’de nasıl karşılandı?

16 Kasım 2021

Nasıl karşılanacak?

Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.

Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.

*

Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.

*

Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.

*

Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünün ardından ölüm haberini bile paylaşmadılar.

*

- Abiye “heykeli dikilecek adam” muamelesi yapmak...

Osman Öcalan’ın ölümü HDP’de nasıl karşılandı

- Ama buna mukabil ölüp gitmiş kardeşin adını bile anmamak...

Bre aman!

Nedir bu işin sırrı?

*

Sır mır yok aslında.

PKK tarihine minnacık bir ilgi gösterenler bilirler ki...

PKK ile Osman Öcalan’ın arası yıllardır açık.

*

Örgüt ile Osman Öcalan arasındaki anlaşmazlığın temelinde ise resmen ve alenen “kız meselesi” yatmakta.

*

1994 yılında örgüt içinde yer alan 17 yaşındaki genç bir kızla evlenmek istedi Osman Öcalan.

Örgüt buna izin vermeyince de...

PKK’dan ayrıldı.

Sonra bir ara tekrar örgüte girdi ama dikiş tutturamadı.

2004 yılında Murat Karayılan’a meydan okuyarak PKK’dan tamamen koptu.

Ve Kuzey Irak’a yerleşti.

*

Kuzey Irak’ta fırıncılık yapmaya başlayan Osman Öcalan, PKK’ya karşı sert sözler söylemekten de geri durmadı.

PKK da bir süre Osman Öcalan’ı tehditle falan susturmaya çalıştı, ardından da abisinin hatırına canını bağışladı.

*

Abdullah Öcalan da kardeşinden hiç memnun değildi.

İmralı tutanaklarına geçmiş şöyle bir sözü var Öcalan’ın:

“Osman bir kadın için halkını sattı.”

Aynı tutanaklarda kardeşinden sürekli “alçak” diye söz ediyordu Öcalan.

“Benim alçak kardeşim.”

Sürekli böyle diyordu.

*

HDP’nin Osman Öcalan konusundaki derin sessizliğinin nedeni budur.

“Hain” muamelesi yapılıyor yani Osman Öcalan’a.

OSMAN ÖCALAN’IN TRT’YE ÇIKARILMASI

HDP’lilere sorsan...

Onlar da Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasına kızmışlardır.

Hem de herkesten çok kızmışlardır.

*

Fakat onların kızma nedeni farklıdır.

Onlar, kendi davalarına ihanet ettiği için Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmış olmasına kızarlar.

*

Benim bu konudaki görüşüm ise her zaman net:

*

- Bir itirafçı konumunda olsa bile...

- PKK aleyhinde konuşsa bile...

- Örgütü deşifre etse bile...

- Kişisel hıncı yüzünden PKK’ya vursa bile...

Devletin televizyonu, yıllarca PKK kadrosunda görev yapmış bu adama bir kanaat önderi muamelesi yapmamalıydı.

BAŞLIĞI GÖRDÜM MÜ OKUMADAN GEÇİYORUM

GAZETE okurken...

Yazının başlığına bakıyorum:

Eğer başlıkta...

“CHP kapatılmalıdır”, “CHP neden kapatılmalıdır”, “CHP’yi kapat gitsin”, “CHP kapatılacak mı?” türü cümleler geçiyorsa...

Anında o yazıyı bırakıyor, başka yazılara geçiyorum.

*

Çünkü ben hayatımda...

Bu kadar boş...

Bu kadar gereksiz...

Bu kadar neye hizmet ettiği belirsiz...

Bu kadar gündem dışı...

Bu kadar rasyonaliteden kopuk...

Bu kadar demokratik siyaset anlayışına aykırı...

Bir konu görmedim.

*

Ve ben artık neredeyse...

Bu konuyu ısrarla gündemde tutmak isteyenlerin, CHP’nin gizli ajanları olduklarına inanmak üzereyim.

FETVALARA NASIL YAKLAŞILMALI

ŞÖYLE yaklaşılmalı:

*

- Bu fetva, sadece inananlar açısından bir anlam teşkil eder. İnanmayanları ise zerre kadar ilgilendirmez.

*

- Bir “hoca”, bir konuda fetva verdiğinde... Kendi görüşünü, kendi çıkarımını, kendi anladığını ortaya koymuş olur. Mutlak değildir. O “hoca”yı güvenilir bulanlar, fetvasına uyarlar.

*

- Söz konusu ‘hoca’yı güvenilir bulmayanlar ise... Başka yorumlara, başka görüşlere, başka çıkarımlara yönelebilirler.

*

- Zaten laiklik de işte bu açıdan önemlidir. Tek bir yorumun, tek bir görüşün, tek bir çıkarımın dayatılmasının önünde engeldir.

*

Demem o ki...

Fetva özgürlüğü vardır.

Dileyen hoca, dilediği türde fetvalar verebilir.

Dileyen de dilediği fetvaya uyar.

Ve mesele kalmaz.

*

“Falanca hoca şöyle bir fetva verdi” falan diye yeri göğü inletmenin gereği yok yani.

SERDAR DEMİR’İN ARDINDAN

GEÇENLERDE TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’i ağırlamıştık Tarafsız Bölge’de.

Yanındaki ekibi arasında Serdar Demir de vardı.

Temel Bey, kendisini...

“Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanımız” diye tanıtmıştı.

Osman Öcalan’ın ölümü HDP’de nasıl karşılandı

Kısa da olsa sohbet etmiştik Serdar Bey’le.

*

Aradan birkaç gün geçti.

“Serdar Demir’i kaybettik” diye bir haber düştü önüme.

Gencecik adam, nasıl ölmüş falan diye merak ettim.

Ankara/İstanbul arasında bir trafik kazasında vefat etmiş.

*

Çok üzüldüm. İşini iyi yapmaya çalışan, iyi yetişmiş, alanına hâkim, çalışkan ve azimli bir intiba bırakmıştı üzerimde. Allah rahmet eylesin. Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi’nin başı sağ olsun.

X

Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Kasım 2021
Belarus, Avrupa’ya gıcık.

Sırf bu yüzden...

“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.

Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.

*

Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.


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Bir cani yetiştirmek istemiyorsanız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Kasım 2021
Oğlunuzun empati duygusunu geliştirmesini en birinci vazife edinin.

- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.

*

- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.

*

- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.

*

- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.

*

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Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Kasım 2021
BİR: İnternetten leblebi, çekirdek satar gibi Samuray kılıcı satılmasının önüne geçilmeli. Samuray kılıcına ulaşım, bu denli kolay olmamalı. Bu tür kılıçların, “Hediyelik eşya” kategorisine alınmasına yasak konmalı.

- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.

*

- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.



*

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Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Kasım 2021
Adı: Başak Cengiz.

Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.

Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.

Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.

Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.

Derken bir gün...

Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.

Ataşehir caddelerinde yürüyor

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Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Kasım 2021
Atatürk’ü artık, Kemalizm’in dar kalıplarına sıkıştırmadan anıyoruz.

Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.

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Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Kasım 2021
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, benim sevdiğim, saydığım ve takdir ettiğim bir siyasetçidir.

Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.

Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.

*

Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...



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Onlarda iptal kültürü... Bizde linç kültürü...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Kasım 2021
Batı'da iptal kültürü diye bir şey çıkmış.

Nedir iptal kültürü?

Şöyle bir şey:

*

Herhangi bir ünlü...



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Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Kasım 2021
Bu kaçıncı vukuat?

Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı. 

SIRADAN BİRİ DEĞİL

İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor. 



KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR

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Kanaat önderi falan kalmadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Kasım 2021
Etkili ve sözü dinlenir kanaat önderinin temel özellikleri şunlardır:

- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.

*

- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.

*

- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.

*

- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.

*

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Çilem Doğan’ın bitmeyen çilesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Kasım 2021
Kimdir Çilem Doğan?

Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.

*

Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.

Ya da...

Kendini savunacaktı.

İkincisini seçti.

Yani kendini savunmayı.

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Sayın dedi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Kasım 2021
“Bana hiç sevmediğin bir tepinme biçimini söyle” deseler...

Şu cevabı veririm:

*

Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...

Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...

“Sayın Öcalan” dediğinde...

Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.

Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.

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Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2021
Falih Rıfkı Bey’i pek severim.

Üslubuna, belagatine bayılırım.

Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.

*

Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.

O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:

*

“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”

*

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Kaç dakika görüştüler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2021
İlk açıklama şöyleydi:

 

“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”

*

Bazıları hemen atışa geçti:

*

- Ne kadar da kısa bir süre!

- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!

Falan...

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Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2021
Binanın görkemine diyecek yok.

- Adında Atatürk olması şahane.

*

- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.



*

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Dün çok büyük bir mutlulukla fark ettim ki

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2021
Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bir yarışa dönüşmüş.

Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.

*

Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.

*

Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.

*

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Efendiler!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2021
Efendiler!

BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

Efendiler!

*

Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

*

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Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ekim 2021
Anketçi ve reklamcı Faruk Acar, bir süre AK Parti’ye hizmet verdikten sonra İYİ Parti’ye transfer oldu.

O gün bugündür bekliyordum.

“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.

Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.

“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.

*

Aşağı yukarı şöyle bir film:

*

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Dahiyane bir formül

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ekim 2021
Tarafsız Bölge’de konuklarımızdan biri Bedri Baykam’dı.

 

10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:

*

“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”

*

Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.

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İktidarın da işi zor muhalefetin de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2021
İKTİDARIN ZORLUKLARI

* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.

* Pandemi etkisi.

* Üzerinden atamadığı atalet.

* Yeni bir hikâye yazamaması.

* Yeni bir iletişim dili kuramaması.

MUHALEFETİN ZORLUKLARI

* Çok parçalı oluşu.

* Aday belirlemedeki belirsizlikler.

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