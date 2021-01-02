Osman Hoca’nın iyi hayat tavsiyelerinden 10’unu seçtim

Maskelerin fora olduğu...
Mesafelerin aradan kalktığı...
Hepimizin aşılandığı...
“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...
Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...
Kucaklaşma döneminin başladığı...
“Entübe” kelimesinin unutulduğu...
65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...
Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...
3 bin 150 lira ceza kesmişti.
*
Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.
Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...
*
Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...
Yani artık hangisi denk gelirse.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.
*
TÜRKÇE OLMAZ MI?
Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.
NASIL ANLAYACAĞIZ?
Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.
*
Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:
*
“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”
*
Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?
*
“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.
Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini
- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.
- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.
- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.
- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!
- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.
- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.
-
Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
*
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.
*
ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?
DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.
*
BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.
*
Tanımam, etmem.
*
Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.
Bu konuşmada İhsan Şenocak...
Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.
Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.
Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.
*
- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.
*
Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”
*
İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.
Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.
*
“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.
Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.
Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!
Nasıl şokta olmasın!
“İkinci Orhan Pamuk”
Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
*
İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
*
Osman Hoca’nın iyi hayat tavsiyelerinden 10’unu seçtim
Dünkü Hürriyet’te uzun, upuzun bir liste yayınladı Osman Müftüoğlu... Listenin adı: “İYİ HAYAT TAVSİYELERİ”. Yüz maddelik bir liste... “Çok çok iyi bir hayat” olmasa da “Eh işte... İdare eder bir hayat” için listeden 10 madde seçtim kendime...
1. STRESE UYUM SAĞLA
Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.
*
2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE
Ben bunu zaten uyguluyorum. O yüzden bütün arkadaşlarım geveze.
*
3. YATAĞA AÇ VE TOK GİRME
Benim gibi bir takıntılı, bu ölçüyü kusursuz biçimde tutturmak için ne çileler yaşayacaktır, haberin var mı hocam?
*
4. RUHU BEDENDEN KOPARMA
Ruh bedenden gidince zaten ölmüş olmuyor muyuz Osman Hocam?
*
5. UYKUNU MAVİ IŞIKTAN KORU
Televizyon bir mavi ışık kaynağı mı Osman Hocam? Televizyon karşısında uyumayı pek severim de...
*
6. EVE İŞİNİ, İŞE EVİNİ TAŞIMA
Evle iş öylesine iç içe geçti ki... Ben artık işsiz bir ev ve de evsiz bir iş düşünemez oldum.
*
7. GÜNDE 7 BİN 5 YÜZ ADIM
Hocam ben günde bini deviriyorum. Sen hâlâ 7 bin falan diyorsun.
*
8. EĞLENCELİ BİRİ OL
Nasıl olacak bu hocam? Fıkra öğrenip bağlamsız anlatsam kurtarır mı? Sürekli espri yapmaya çalışsam antipatik olmaz mıyım?
*
9. DURMA, DÜŞME, ÜŞÜTME
Bu üçü arasında nasıl bir illiyet bağı var acaba? “Koş, dikkat et, kalın giyin” mi demek istiyor hoca?
*
10. EĞLENMEK İÇİN FIRSAT YARAT
Bunu her yaptığımda mutlaka karamsar ve kötümser bir arkadaşım devreye girerek fırsatı heba eder. Arkadaşlarımı mı gözden geçirsem acaba?
KEMAL BEY BUNA DA BİR AÇIKLAMA YAPSIN
CHP’li Fikri Sağlar, durup dururken “başörtülü hâkimler” açıklaması yaparak ortalığı karıştırdı.
*
Tabii bütün gözler CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi.
*
Hakkını yemeyelim:
O da hızla bir açıklama yaparak...
Fikri Sağlar’la aynı görüşte olmadığını söyledi.
*
Tam bu işin ateşi sönmemişti ki...
Bu kez CHP’ye yakın bir gazete...
Ayasofya’nın ibadete açılmasını, “yılın felaketleri” arasında gösteren ya da böyle algılanmasına yol açan bir manşetle çıktı.
*
Fikri Sağlar olayında olduğu gibi bütün gözler olmasa da...
Bazı gözler yine Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrilmiş durumda.
*
Bakalım, “Buna katılmıyoruz. Ayasofya’nın ibadete açılması neden felaket olsun? Böyle bir şey olabilir mi?” diyecek mi?
FİKRİ SAĞLAR OLAYIYLA İLGİLİ BİR ŞEY DİYECEĞİM
CHP, başörtüsü konusunda...
Bayağı bir mesafe kat etti. Bayağı bir yumuşadı. Bayağı farklılaştı.
*
Bunun en temel iki nedeni şu:
*
- BİRİNCİ NEDEN: Başörtüsünün AK Parti’nin elindeki en önemli mağduriyet kozu olduğunu fark ettiler ve bu kozu AK Parti’nin elinden almak istediler.
*
- İKİNCİ NEDEN: Başörtüsü karşıtlığı yaparak, muhafazakâr seçmene ulaşamayacaklarını ve AK Parti bloğundan oy kırpamayacaklarını anladılar.
*
Bu iki nedenden dolayı...
Uzun bir süredir başörtüsü karşıtlığı yapmıyorlar ve hatta bazı başörtülü kadınları parti yönetimine alıyorlar.
*
İyi ama böyle bir strateji yürütülürken, nasıl oluyor da CHP’nin en deneyimli isimlerinden Fikri Sağlar, bu stratejiyi tuzla buz edecek türde bir çıkış yapabiliyor?
*
Cevap veriyorum:
*
Çünkü içselleştirmemiş durumdalar konuyu... Çünkü olaya oy hesabıyla bakıyorlar... Çünkü “kıyafet özgürlüğü” bağlamını partinin genel iklimine yerleştirmediler... Çünkü hiçbir özeleştiri yapmadılar... Çünkü olaya rakibin elinden koz almak olarak yaklaşıyorlar.
*
Durum böyle olunca da...
Fikri Sağlar’ların bir çuval inciri berbat etmesi kaçınılmaz hale gelebiliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle