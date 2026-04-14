Orban üzerine yedi önemli tez

Haberin Devamı

KAYBETMESİNE SEVİNDİM

Macaristan’da Orban’ın gidişine pek sevindim.

Çünkü o bir katil seviciydi.

Tamam, Trump ve Putin’in adamıydı ama en az onlar kadar Netanyahu’nun da adamıydı.

İyi ki gitti Orban.

Çünkü Netanyahu’yu üzen şey, beni sevindirir.

*

TEZ İKİ

VANCE UĞURSUZ BİR ADAM

JD Vance var ya JD Vance... Çok uğursuz bir adam.

- Önceki Papa’yı ziyarete gitti, Papa öldü.

- Pakistan’a gitti, müzakere zemini çöktü.

- Orban’a destek için Budapeşte’ye gitti, Orban kaybetti.

Dokunduğunu yakıyor adam.

*

TEZ ÜÇ

BABACAN / DAVUTOĞLU

Orban kaybedince bizim muhalefetin de kazanması için muhalefetin adayının Ali Babacan ya da Ahmet Davutoğlu olması lazım.

Çünkü Macaristan’da kazanan adam şöyle bir adam:

Orban’ın eski ekibinden. Eşi Orban’ın kabinesinde bakan. Daha düne kadar Orban’la birlikteydi.

Haberin Devamı

Olay şu yani: Eğer bizdeki muhalifler, Macaristan benzeri bir zafer istiyorlarsa... Babacan ya da Davutoğlu’nun peşine düşecekler bir zahmet.

*

TEZ DÖRT

ORBAN / ERDOĞAN FARKI

Orban ile Erdoğan arasındaki en temel fark şurada.

- Orban: Yeryüzünde Netanyahu’nun en sevdiği liderlerin en başında gelir.

- Erdoğan: Yeryüzünde Netanyahu’nun en nefret ettiği liderlerin en başında gelir.

Çok önemli bir farktır bu.

*

TEZ BEŞ

TRUMP’LA İKİ FARKLI İLİŞKİ

Trump ile ilişkiler açısından olaya bakarsak...

İki farklı ilişki çıkıyor ortaya:

- Orban / Trump arasındaki ilişki: Orban bir himaye ilişkisi kurdu Trump’la. Sırtını dayadı. Desteğine muhtaç olduğunu her açıdan göstermekten çekinmedi.

- Erdoğan / Trump arasındaki ilişki: Trump’ın bir dengeyle idare edilmeye çalışıldığı ilişki. Himayeye, sırt yaslamaya dayanmayan bir ilişki. Pamuk ipliğine bağlı bir ilişki.

*

TEZ ALTI

İKİ DEĞİŞİK MACERA

Hepsini geçtim:

- Türkiye’nin koşulları, macerası, toplumsal dinamikleri bambaşka.

- Macaristan’ın koşulları, macerası, toplumsal dinamikleri bambaşka.

Türkiye’de muhalefet kazanacaksa da bu böyledir, kaybedecekse de bu böyledir.

*

TEZ YEDİ

PUTİN DE YENİLDİ

Orban yenilince sadece Trump ve Netanyahu yenilmedi.

Putin de yenildi.

Çünkü Orban demek, biraz da Putin demekti.

Haberin Devamı

AB, Rusya ile kavga ederken Orban, AB’nin Rusya kararlarını ya veto ediyor ya da geciktiriyordu.

Ukrayna konusunda asla AB ile aynı havada değildi.

Yenilenler arasına Putin’i de yazalım yani.

NETANYAHU’NUN APTALLIĞI

Netanyahu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı’na saldırısının ardından şunlar yaşandı:

*

- Türkiye’de içeride kavga edenler, Netanyahu’ya karşı birleşti.

- Netanyahu’ya “hadi oradan” demek, ülkemizde milli spor haline geldi.

- İç cephe, kısa bir süreliğine de olsa hiç olmadığı kadar birleşti.

*

Netanyahu’nun bu son aptallığı, çok işimize yaradı yani.





GÜNDE KAÇ KERE İSMİNİ SÖYLÜYORUM

- ARAKÇİ: Günde en az 4 kere ismini söylüyorum. Üçü övgü dolu, biri ortadan.

Haberin Devamı

- TRUMP: Günde en 27 kere ismini söylüyorum. Hepsi matrak cümleler içinde.

- KALİBAF: Günde en az 2 kere ismini söylüyorum. İkisi de aşırı temkinli.

- JD VANCE: Günde en az 7 kere ismini söylüyorum. Hepsinde yüzümü buruşturarak.

- NAVAZ ŞERİF: Günde en az 1 kere ismini söylüyorum. Genellikle şefkatli bir tınıyla.

- NETANYAHU: Günde en az 13 kere ismini söylüyorum. Orijinal hakaretler bulmaya çalışarak.

- MÜCTEBA: Günde en az 7 kere ismini söylüyorum. 7’sinde de gizem var.

- HÜRMÜZ: Günde en az 33 kere ismini söylüyorum. Hepsi ayrı bir strateji içeriyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN ÖZGÜR ÖZEL’İ ES GEÇMESİ OLAYI

Cindoruk’un cenaze töreni. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in elini sıkmadan transit geçiyor. Bu olayla ilgili söyleyeceklerim şunlar:

Haberin Devamı

- Kılıçdaroğlu’nun yaptığı çok yanlış. Varsa bir sorunun çıkar kamuoyuna anlatırsın. Bu tür triplere ne gerek var.

*

- Kılıçdaroğlu’nun partide bir ağırlığı kaldı mı? Elimde bir veri yok. Ama kalmadığına dair bir izlenim ediniyorum. Bilmem doğru bilmem yanlış.

*

- Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan için pusuda beklediğinin bir kanıtı olabilir mi bu el sıkmama olayı? Ben daha çok bir öfkenin dışavurumu gibi algıladım.

*

- Gerçi Özgür Özel de Kılıçdaroğlu’nun hakkını hukukunu koruma konusunda pek bir şey yapmadı. Ama yine de yanlış Kılıçdaroğlu’nun yaptığı.

*

- Yanlış çünkü Kılıçdaroğlu, bu tür triplerin adamı değil. Öfkesini kontrol eden, duygusunu dışa vurmaktan kaçınan, soğukkanlılığını koruyan biri olarak bilinir kendisi.

*

Haberin Devamı

- Partinin genel imajı açısından da durum nahoş. Partinin yıllarca genel başkanlığını yapmış bir isim ile partinin mevcut genel başkanı böyle görüntülerle gündeme gelmemeli.

*

- Özgür Özel, yine de olgunlukla karşılamış olayı. “Bir dalgınlıktır, kendisiyle görüşüyoruz, Kemal Bey’den böyle bir şey beklemeyiz” demiş. Doğru tutum.

BİR SANIK SAVCILARA ‘SUÇ ÖRGÜTÜ’ DİYEBİLİR Mİ

Ekrem İmamoğlu, duruşmalar sırasında “Asıl suç örgütü, iddia makamıdır” demişti.

*

Devletin savcılarına, “Siz suç örgütüsünüz” demek... Öyle yenilir yutulur bir şey değil.

Sanık kürsüsünden savcılara edilen bu ağır sözün mutlaka bir karşılığı olacaktı.

*

Nitekim öyle de oldu.

Savcılar, mahkeme salonunda “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz” diye cevap verdi İmamoğlu’na.

*

Peki İmamoğlu ne yaptı?

“Haddini bildiririz” sözünü tehdit olarak algıladığını söyledi.

*

İyi de ne yapacaklardı savcılar? Bir sanık, kendilerine... “Siz suç örgütüsünüz” diyor. Yutkunup susacaklar mıydı? Tabii ki “hop, bu nasıl söz” tavrı takınacaklardı.

İmamoğlu, bu yaklaşımını “Ama onlar da iddianamelerinde bana suç örgütü demişti, ben de onlara dedim” diye açıklayamaz, çünkü beğen ya da beğenme savcılar görevini yapıyor.

*

Suçlamaları haksız buluyorsan çıkarsın takır takır savunursun kendini, bir suç örgütü olmadığını kanıtlarıyla tak tak ortaya koyarsın.

Savcılara “suç örgütü” demek de neyin nesidir?



