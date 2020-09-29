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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

29 Eylül 2020

Azerbaycan’da şöyle bir işimiz var:

 

Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.

‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

*

Libya’da şöyle bir işimiz var:

*

Meşru hükümet, bizi yardıma çağırdı. Davete icabet ettik. Ayrıca meşru hükümetle dünyayı afallatan bir anlaşma imzaladık. Yani çıkarlarımıza da gayet uygun bir sonuç aldık. İşimiz buydu yani.

*

Doğu Akdeniz’de şöyle bir işimiz var:

*

“Mavi vatan” diye bir vatanımız var bizim... Ellerinden gelse vatanımıza adım atmamıza bile izin vermiyorlar. Biz de “Orası bizim vatanımız yahu” diyerek gemilerimizi gönderdik. İşimiz böyle bir şeydi.

*

Suriye’de ne işimiz var?

*

Baştan belki pek işimiz yoktu ama sonradan durum değişti. Hemen yanı başımızda sınırları değiştirmeye kalktılar. Devletçikler oluşturmaya başladılar. Müdahale etmemiz şarttı. Bu şartı yerine getirdik. İşimiz buydu.


ÜNAL ÇEVİKÖZ’ÜN ‘CİHATÇI’ DEMESİ

CHP’li Ünal Çeviköz, şöyle demiş:

*

“Bazı söylentilere göre Türkiye’nin Azerbaycan’a cihatçı milisler yolladığına dair haberler var.”

‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

*

“Cihatçı” dendiği anda...

- En haklı davanın bile imajının yerle bir olacağını...

- Dünya kamuoyunda hem Türkiye’nin hem de Azerbaycan’ın feci bir duruma düşeceğini...

- Vatan savunması yapan Azerbaycan’ın yalnızlaşacağını...

- Haksız Ermenistan saldırılarının meşruiyet kazanacağını...

Ünal Çeviköz gibi deneyimli bir diplomat bilmez mi?

*

Bilmez olur mu?

Tabii ki bilir.

Keşke bilmese...

O zaman hiç değilse...

“Bilmiyor, cahilliğinden yapıyor. Niyeti kötü değil” deme şansımız olur.


HEY KİM? SEN KİMSİN?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın sinirlendiğinde yaptığı en meşhur çıkış şöyledir:

“Sen kimsin?”

‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

*

“Dünyanın en büyük lüzumsuzluk ünlüsü” diye nitelendirilebilecek Kim Kardashian adlı şahsın, meseleden zerre kadar haberi olmadığı halde... Sosyal medya hesabından Azerbaycan ve Türkiye karşıtı mesajlar yayınlamasına karşı verilebilecek en güzel tepki...

“Sen kimsin?” tepkisidir.

*

Adı “Kim” olan birine “Sen kimsin” demenin dayanılmaz tadını tatmak az şey değildir hani.


YILIN ÂŞIĞI: DİDİM BELEDİYE BAŞKANI

GAZETECİ Süleyman Özışık’ın yazdığına göre...

Didim Belediye Başkanı...

“Medusa heykelini dikiyorum” diye sevgilisinin heykelini dikmiş Didim’e...

*

Verilen bilgi doğruysa...

‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

Didim Belediye Başkanı’nı “yılın âşığı” seçebiliriz.

*

En büyük âşıkların Boğaz’daki köprülerin üzerine lazerle sevgilisinin adının yazdırdıkları bir ortamda...

Adam sevgilisinin heykelini dikiyor, heykelini!

*

Ve üstelik, bu adam evli.

Breh! Breh! Breh!


TAM BİR ÇAKAL

KÜÇÜK bir kız çocuğunu tacizden hapiste yatan şeyh bozuntusu, müritlerine mektup yazıp şöyle demiş:

*

“Bu kızları bana evlenmem için teklif ettiler. Ama ah o İstanbul Sözleşmesi yok mu! Onun yüzünden böyle oldu.”

*

Adamın yaptığı çakallığa bakar mısınız?

*

Suçu İstanbul Sözleşmesi’ne atarak...

Güya İstanbul Sözleşmesi’ne itiraz edenleri arkasına almış olacak.

*

Bu adamın yaptığı çakallık nasıl bertaraf edilebilir?

Bunun tek bir yolu var:

*

Hem İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlar hem de İstanbul Sözleşmesi’ne itirazları olanlar...

Hep birlikte...

Bu adama...

“Sen öyle bir adilik, öyle bir rezillik yaptın ki... Dünyanın bütün sözleşmeleri bir araya gelse yine de bu adiliği, bu rezilliği temizleyemez” diye cevap vermelidir.

*

Çakallık, bu şekilde bertaraf edilir.


LÜZUMSUZ KONULARDA AYKIRI YAKLAŞIMLAR

- Bir “erken dönem Aysel Gürel”i olarak zuhur etmeye çalışan Merve Boluğur’u bir türlü ciddiye alamıyorum.

‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

*

- “Tavuk yemeyin... Ben tavuk yemem...” diyenlere inat... Büyük bir afiyetle tavuk yemeye devam ediyorum.

*

- ‘Atiye’ adlı dizinin ikinci sezonuna toplam beş dakika bile tahammül etmek mümkün olmuyor, olamıyor.

*

- ‘Twerk’ adlı dans kadar antipatik bir dans, şu yeryüzüne gelmemiştir. Böyle düşünüyorum ve düşünmeye devam edeceğim.

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İki adam ve yapılması gereken iki şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2020
Birinci adam... Dar paçalı maganda

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.



*

Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:

*

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Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2020
Kobani olayları dediğimiz olaylarda...

- 37 kişi öldü.

- 761 kişi yaralandı.

- 131 sokak olayı yaşandı.

- 197 okul yakıldı.

- 269 kamu binası tahrip edildi.

- 731 ev ve işyeri yağmalandı.

- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

*

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Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre öncesine kadar...

Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.

*

Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.

Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.

Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:

*

ÖRNEK BİR:

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Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Eylül 2020
Cübbeli Ahmet, bizim Tarafsız Bölge’de şöyle demişti:

 

“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”

*

Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.

*

- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.

- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.

- Bunun burada bırakılmaması lazım,

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Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler falan...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Eylül 2020
Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler, Ozan Güven’ler, Sermiyan Midyat’lar falan...

Hepsi aynı familyanın mensupları.

*

Nedir bu familyanın özellikleri?

Sayalım:

*

- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.

*

- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.

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Sağlık Bakanı Koca’yla İzmir buluşması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Eylül 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan, “Diyarbakır ve Van’dan sonra şimdi de İzmir’de bölge toplantısı yapıyoruz. İzmir’deki toplantımıza katılır mısınız” mesajını alınca...

Atladım arabaya...

Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.

*

İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.

Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.

*

Biraz izledim kendisini.

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Bittin sen Halil Sezai

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Eylül 2020
Sen artık hepimiz tarafından...

“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.

Sen artık bizim gözümüzde...

“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.

*

Sen artık hepimiz için...

Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.

*

Sen artık şu saatten sonra...

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CHP’deki tartışmayla ilgili kapı gibi beş saptama

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Eylül 2020
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Atatürk” demiyormuş, “Mustafa Kemal” diyormuş.

 

Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama...  Büyük... Çok büyük bir cayırtı.

*

CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:



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Can Dündar, çakma Napolyon’a asker yazıldı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Eylül 2020
Macron’u övmüş Can Dündar.

 

“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...

Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.

*

O Macron ki...


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Bu kadarını Napolyon bile başaramazdı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Eylül 2020
Macron, “Biz Türk halkına karşı değiliz Erdoğan’a karşıyız” demişti.

Niye böyle demişti?

Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.



*

Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:

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Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Eylül 2020
Macron şöyle demiş:

 

“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”

*

Macron, Erdoğan’a niye karşı?



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Didim’deki tecavüz iddiası yenilir yutulur iddia değil

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Eylül 2020
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili bir iddia yayınlandı dünkü Sabah gazetesinde.

Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.

*

İddia sahibi bir kadın...

“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.

*

Sonrası?

Korkunç!

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Bir imam hatipli olarak Erol Mütercimler konusunda ne diyorum?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Eylül 2020
“İmam hatip mezunları sapık, sahtekâr, ahlaksız olarak karşımıza çıkıyor” diyen Erol Mütercimler konusunda...

Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu.

Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:

*

Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında...

Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.

*

Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda...

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Şeyhin sahtesi olur mu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Eylül 2020
Olur tabii.

Niye olmasın?

*

- Hakikate erişmeyi hedeflememiş...

- Kişisel ahlakını en yüce mertebeye çıkaramamış...

- Dünyevi hırslarından arınamamış...

- Tarikatını tam bir holdinge dönüştürmüş...

- Sevmemiş ve sevdirmemiş...

- Lüks ve konfora düşkünlükten sıyrılamamış...

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Bu adamı bulun: Mürit mi, kışkırtıcı mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Eylül 2020
12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren biri çıktı Twitter’da.

 

Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”.

*

Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.

*

Bu adam eğer gerçekten müritse...

Derhal yakalanıp “Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak” suçundan işleme tabi tutulmalı.

Hukukta böyle bir suç yoksa...

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Heybeliada’daki o bahtsız hastane

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Eylül 2020
Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada’daydı.

Şaşaalı günleri de oldu ama bahtı kara çıktı bu hastanenin.

Adı her geçtiğinde Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanındaki etkileyici hüzün gelir aklıma.

Zaten hikâyesi de romandaki gencin acıklı hikâyesine çok benzer.



*

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Din istismarcısı sapıklara karşı mücadele rehberi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Eylül 2020
Kafasına sarık sarıp “Ben şeyhim” diye ortaya çıkan tiplere, her şeyden ve herkesten önce devletimiz, “Hop” demeli.

- Etrafına topladığı müritlerle kendine özgü bir ekosistem oluşturanlar, devletin ilgili kurumları tarafından acilen denetim altına alınmalı.

*

- Dini hassasiyeti olanlar, bu tür adamların melunluk yapmaları halinde ilk önce ve en büyük tepkiyi göstermeli.

*

- Alçaklık yaparken yakalanan bu tür adamların müritleri, devlet tarafından derhal bir rehabilitasyon programına tabi tutulmalı.

*

- Diyanet İşleri Başkanlığı, işi kişisel şova dökmüş abuk sabuk açıklamalar yapan bu tür adamlarla mücadele etmeli.

*

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