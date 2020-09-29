‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.
*
Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:
*
- 37 kişi öldü.
- 761 kişi yaralandı.
- 131 sokak olayı yaşandı.
- 197 okul yakıldı.
- 269 kamu binası tahrip edildi.
- 731 ev ve işyeri yağmalandı.
- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
*
Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.
*
Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.
Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.
Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:
*
ÖRNEK BİR:
“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”
*
Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.
*
- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.
- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.
- Bunun burada bırakılmaması lazım,
Hepsi aynı familyanın mensupları.
*
Nedir bu familyanın özellikleri?
Sayalım:
*
- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.
*
- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.
Atladım arabaya...
Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.
*
İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.
Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.
*
Biraz izledim kendisini.
“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.
Sen artık bizim gözümüzde...
“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.
*
Sen artık hepimiz için...
Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.
*
Sen artık şu saatten sonra...
Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama... Büyük... Çok büyük bir cayırtı.
*
CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:
“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...
Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.
*
O Macron ki...
Niye böyle demişti?
Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.
*
Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:
“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”
*
Macron, Erdoğan’a niye karşı?
Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.
*
İddia sahibi bir kadın...
“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.
*
Sonrası?
Korkunç!
Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu.
Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:
*
Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında...
Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.
*
Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda...
Niye olmasın?
*
- Hakikate erişmeyi hedeflememiş...
- Kişisel ahlakını en yüce mertebeye çıkaramamış...
- Dünyevi hırslarından arınamamış...
- Tarikatını tam bir holdinge dönüştürmüş...
- Sevmemiş ve sevdirmemiş...
- Lüks ve konfora düşkünlükten sıyrılamamış...
Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”.
*
Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.
*
Bu adam eğer gerçekten müritse...
Derhal yakalanıp “Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak” suçundan işleme tabi tutulmalı.
Hukukta böyle bir suç yoksa...
Şaşaalı günleri de oldu ama bahtı kara çıktı bu hastanenin.
Adı her geçtiğinde Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanındaki etkileyici hüzün gelir aklıma.
Zaten hikâyesi de romandaki gencin acıklı hikâyesine çok benzer.
*
- Etrafına topladığı müritlerle kendine özgü bir ekosistem oluşturanlar, devletin ilgili kurumları tarafından acilen denetim altına alınmalı.
*
- Dini hassasiyeti olanlar, bu tür adamların melunluk yapmaları halinde ilk önce ve en büyük tepkiyi göstermeli.
*
- Alçaklık yaparken yakalanan bu tür adamların müritleri, devlet tarafından derhal bir rehabilitasyon programına tabi tutulmalı.
*
- Diyanet İşleri Başkanlığı, işi kişisel şova dökmüş abuk sabuk açıklamalar yapan bu tür adamlarla mücadele etmeli.
*
‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları
Azerbaycan’da şöyle bir işimiz var:
Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.
*
Libya’da şöyle bir işimiz var:
*
Meşru hükümet, bizi yardıma çağırdı. Davete icabet ettik. Ayrıca meşru hükümetle dünyayı afallatan bir anlaşma imzaladık. Yani çıkarlarımıza da gayet uygun bir sonuç aldık. İşimiz buydu yani.
*
Doğu Akdeniz’de şöyle bir işimiz var:
*
“Mavi vatan” diye bir vatanımız var bizim... Ellerinden gelse vatanımıza adım atmamıza bile izin vermiyorlar. Biz de “Orası bizim vatanımız yahu” diyerek gemilerimizi gönderdik. İşimiz böyle bir şeydi.
*
Suriye’de ne işimiz var?
*
Baştan belki pek işimiz yoktu ama sonradan durum değişti. Hemen yanı başımızda sınırları değiştirmeye kalktılar. Devletçikler oluşturmaya başladılar. Müdahale etmemiz şarttı. Bu şartı yerine getirdik. İşimiz buydu.
ÜNAL ÇEVİKÖZ’ÜN ‘CİHATÇI’ DEMESİ
CHP’li Ünal Çeviköz, şöyle demiş:
*
“Bazı söylentilere göre Türkiye’nin Azerbaycan’a cihatçı milisler yolladığına dair haberler var.”
*
“Cihatçı” dendiği anda...
- En haklı davanın bile imajının yerle bir olacağını...
- Dünya kamuoyunda hem Türkiye’nin hem de Azerbaycan’ın feci bir duruma düşeceğini...
- Vatan savunması yapan Azerbaycan’ın yalnızlaşacağını...
- Haksız Ermenistan saldırılarının meşruiyet kazanacağını...
Ünal Çeviköz gibi deneyimli bir diplomat bilmez mi?
*
Bilmez olur mu?
Tabii ki bilir.
Keşke bilmese...
O zaman hiç değilse...
“Bilmiyor, cahilliğinden yapıyor. Niyeti kötü değil” deme şansımız olur.
HEY KİM? SEN KİMSİN?
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın sinirlendiğinde yaptığı en meşhur çıkış şöyledir:
“Sen kimsin?”
*
“Dünyanın en büyük lüzumsuzluk ünlüsü” diye nitelendirilebilecek Kim Kardashian adlı şahsın, meseleden zerre kadar haberi olmadığı halde... Sosyal medya hesabından Azerbaycan ve Türkiye karşıtı mesajlar yayınlamasına karşı verilebilecek en güzel tepki...
“Sen kimsin?” tepkisidir.
*
Adı “Kim” olan birine “Sen kimsin” demenin dayanılmaz tadını tatmak az şey değildir hani.
YILIN ÂŞIĞI: DİDİM BELEDİYE BAŞKANI
GAZETECİ Süleyman Özışık’ın yazdığına göre...
Didim Belediye Başkanı...
“Medusa heykelini dikiyorum” diye sevgilisinin heykelini dikmiş Didim’e...
*
Verilen bilgi doğruysa...
Didim Belediye Başkanı’nı “yılın âşığı” seçebiliriz.
*
En büyük âşıkların Boğaz’daki köprülerin üzerine lazerle sevgilisinin adının yazdırdıkları bir ortamda...
Adam sevgilisinin heykelini dikiyor, heykelini!
*
Ve üstelik, bu adam evli.
Breh! Breh! Breh!
TAM BİR ÇAKAL
KÜÇÜK bir kız çocuğunu tacizden hapiste yatan şeyh bozuntusu, müritlerine mektup yazıp şöyle demiş:
*
“Bu kızları bana evlenmem için teklif ettiler. Ama ah o İstanbul Sözleşmesi yok mu! Onun yüzünden böyle oldu.”
*
Adamın yaptığı çakallığa bakar mısınız?
*
Suçu İstanbul Sözleşmesi’ne atarak...
Güya İstanbul Sözleşmesi’ne itiraz edenleri arkasına almış olacak.
*
Bu adamın yaptığı çakallık nasıl bertaraf edilebilir?
Bunun tek bir yolu var:
*
Hem İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlar hem de İstanbul Sözleşmesi’ne itirazları olanlar...
Hep birlikte...
Bu adama...
“Sen öyle bir adilik, öyle bir rezillik yaptın ki... Dünyanın bütün sözleşmeleri bir araya gelse yine de bu adiliği, bu rezilliği temizleyemez” diye cevap vermelidir.
*
Çakallık, bu şekilde bertaraf edilir.
LÜZUMSUZ KONULARDA AYKIRI YAKLAŞIMLAR
- Bir “erken dönem Aysel Gürel”i olarak zuhur etmeye çalışan Merve Boluğur’u bir türlü ciddiye alamıyorum.
*
- “Tavuk yemeyin... Ben tavuk yemem...” diyenlere inat... Büyük bir afiyetle tavuk yemeye devam ediyorum.
*
- ‘Atiye’ adlı dizinin ikinci sezonuna toplam beş dakika bile tahammül etmek mümkün olmuyor, olamıyor.
*
- ‘Twerk’ adlı dans kadar antipatik bir dans, şu yeryüzüne gelmemiştir. Böyle düşünüyorum ve düşünmeye devam edeceğim.
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