Onların planları varsa

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Bizim buralarda şu tür yorumlar yapılıyor:

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- Abi adamların her şeyi planlı.

- En kötüyü gösterip kötüye razı etme planı bu.

- Hiçbir şeyleri rastgele değil bu adamların.

- Bunlar çok acayip adamlar abi. Çok planlılar çok.

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Dikkat!

Süper teokratik bakıştır bu.

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ABD’nin tanrısal bir güç olduğu ön kabulüne dayanıyor bu bakış.

Trump gibi aşırı egosantrik biri bile kendiyle baş başa kaldığında kendini böyle görmez.

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Özellikle inançlı insanların, ABD’nin tanrısal bir güç olduğu varsayımıyla analiz yapmalarına ifrit oluyorum.

Oysa bu inançlı insanlar, kendi kutsal kitaplarına baksalar, orada şunu görecekler:

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“Onlar plan kuruyorlarsa Allah da plan kuruyor. Allah, plan kuranların en ustasıdır.”

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KARAMSARLIĞA HİÇ GEREK YOK MANSUR BEY

ŞÖYLE demiş Mansur Yavaş:

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“Televizyonlarda Ege depremlerinin, Suriye’nin, Trump’ın Gazze açıklamalarının konuşulduğunu görüyor musunuz?”

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Sevgili Mansur Bey.

Karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmanıza hiç gerek yok.

Biz CNN Türk’te Tarafsız Bölge’de sürekli olarak...

Ege depremlerini, Trump’ın Gazze açıklamalarını, Suriye’yi konuşuyoruz ve tüm kategorilerde reyting birincisi oluyoruz.

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Halkımız CHP’nin adaylık kavgasını değil, gerçek gündemi daha çok merak ediyor yani.

Sevgili Mansur Bey.

Rahatlayın. Gülümseyin. Umudunuzu diri tutun.





RAKİBİNİN ZAYIF YERLERİNE ÇALIŞ ROCKY

CHP Lideri Özgür Özel’in deprem konutlarıyla ilgili açıklamalarına bakalım.

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İlk söylediği şu:

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“Erdoğan ‘650 bin konut yapacağız’ dedi. Birinci yılda sözünün sadece yüzde 2.7’sini tutmuştu. İkinci yılda teslim edilen konut sayısı 201 bin. Yani yüzde 30.”

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İkinci söylediği de şu:

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“Şimdi çıkıp ‘Deprem bölgesine verdiğimiz sözleri tutmanın kıvancı içindeyiz’ diyor. Utanılacak bir manzaradan kıvanç duyanları milletimizin vicdanına havale ediyorum.”

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Madem Özgür Özel, konuyu milletin vicdanına havale ediyor.

O zaman milletin vicdanının bu konuda ne diyeceğini tahmin etmeye çalışalım.

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Benim bildiğim milletin vicdanı şöyle der:

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- Adamlar, iki yılda 201 bin konutu yapıp teslim etmişler.

- Tamam, sözlerinin hepsini tutmamışlar ama bayağı bir iş yapmışlar.

- İki yılda 201 bin konut yapmak, öyle küçümsenecek bir iş mi?

- Bunu çok güçlü devletler bile kolay kolay yapamazlar.

- İki yılda 201 bin konut... Valla çok iyi, billa çok iyi.

- Ayrıca bunu küçümseyenlerin, kendilerine de bir bakması gerekmez mi?

- CHP’li belediyeler, deprem konusundaki vaatlerinin kaçta kaçını gerçekleştirdi ki?

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CHP Lideri Özgür Özel, hükümeti çok yanlış yerden vurmaya çalışıyor.

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Boks antrenörü olsam...

Özgür Özel’e şöyle derdim:

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Yanlış yere vuruyorsun Rocky.

Rakibinin zayıf yerlerine çalış Rocky.

MİLLETVEKİLLERİNİN TRAFİK CEZALARINDAN MUAF OLMASI

OLAY şuymuş: Mevcut milletvekillerinin araçları, trafik cezalarından muafmış. Şimdi buna eski milletvekillerinin araçları da eklenmiş,

*

Milletimizin vekilleri, trafik kurallarına uymamayı bir ayrıcalık olarak yaşarken...

Milletimizin aslını trafik kurallarına uymaya zorlamak hiç adil değil.

Milletimizin aslı da trafik cezalarından muaf tutulsun bari.

*

Kusura bakmayın.

Eski, yeni milletvekillerini trafik cezalarından muaf tutma saçmalığı karşısında önerecek başka bir tavsiye bulamadım.

BUZ GİBİ SOĞUYORUM

- Yıl olmuş 2025, hâlâ Dilan Polat haberlerini takip edenlerden...

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- Her muhabbeti mutlaka “Ekrem mi, Mansur mu” mevzusuna getirenlerden...

- Basbayağı pisboğaz olup da gurme geçinenlerden...

- Kore dizilerine bayılanlardan...

- Kedi denilen mucizeye kayıtsız kalanlardan...

- “Narin cinayetini çözdüm” diye üstümüze gelenlerden...

BUZ GİBİ SOĞUYORUM.