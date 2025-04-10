Önemli olan Trump’ın Erdoğan’ı övmesi değil

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- Trump, Erdoğan için “onu seviyorum” demiş.

- Trump, Erdoğan için “akıllı adam” demiş.









- Trump, Erdoğan’ın Suriye’yi aldığını söylemiş.

Bunların hiçbir önemi yok.

*

Trump bu.

Bugün böyle der, yarın başka bir şey der.

Trump’ın övgüsüne de yergisine de bel bağlanmaz.

*

Zaten olayın önemli kısmı, Trump’ın Erdoğan’ı övmesi değil.

*

Olayın önemli kısmı şuralar:

*

- Trump’ın Netanyahu’nun gazına gelip Türkiye’nin aleyhinde konuşmaması.

- Trump’ın Netanyahu’ya “Türkiye ile aranızı bulurum ama sen de makul olacaksın” demesi.

- İsrail basınının “Netanyahu’nun en kötü Beyaz Saray görüşmesi” diye ağlaması.

- İsrail’in kendini inceden aşağılanmış, küçülmüş hissetmesi.

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- Erdoğan’ı şikâyete giden Netanyahu’nun Erdoğan övgüsü dinlemek durumunda kalması.



PEKİ YA TRUMP ŞÖYLE DESEYDİ



TRUMP çıkıp da şöyle deseydi:

*

“İsrail’in güvenlik endişelerine katılıyorum. Türkiye, Suriye’de üs kuramaz. Netanyahu kardeşimin kaygıları, makul kaygılardır. Türkiye’yi uyarıyorum.”

*

İsrail’in baş dostu olan Trump’ın böyle bir yaklaşım sergilemesinin önünde bir engel mi vardı?

Hayır yoktu.

*

Böyle demeyip tam tersini söylemesi...

Türkiye açısından olumlu değil mi?

*

Ortada bu kadar net, bu kadar yalın, bu kadar basit, bu kadar sade bir gerçeklik varken...

Trump’ın sözlerinin Türkiye’nin aleyhine olduğunu kanıtlamak için bin dereden su getiren CHP’li sözcülerin çabası ne kadar tuhaf bir çaba.

GİRİŞ / GELİŞME / SONUÇ



- GİRİŞ: Netanyahu, Trump’a Türkiye’yi şikâyet etmeye gitmişti. “Abi, Türkler Suriye’ye hâkim oldu. Biz Türkiye’nin Suriye’deki etkinliğinden rahatsız oluyoruz. Şunlara bir ayar ver” diyecekti.

*

- GELİŞME: Trump, Netanyahu’nun beklentisini karşılamadı. Bunu yapmadığı gibi Erdoğan’ı Suriye’nin fatihi ilan etti. Netanyahu da Trump’ın bu sözlerini kös kös dinlemek zorunda kaldı.









*

- SONUÇ: Netanyahu’nun planı işe yaramadı. Netanyahu eli boş döndü. Netanyahu, Trump’ı manipüle edemedi. Netanyahu istediğini alamadı.

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BU MASALI İNANARAK ANLATMIYORLARDIR UMARIM



GÜYA Erdoğan, Trump’la telefon görüşmesinde...

“Sayın Başkan, Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayacağız. Sizin açınızdan sorun olmaz değil mi” demiş.

*

Güya Trump da Erdoğan’a...









“Ha! Kim? Kent lokantaları açan Ekrem İmamoğlu mu? Hiç sorun olmaz. Rahat oyna” diye yanıt vermiş.

*

İmamoğlu da bunun üzerine tutuklanmış.

*

Bunu ciddi ciddi anlatıyorlar.

*

Bu masala milleti inandırmaya çalışmak...

Büyük bir sorundur.

Bu masala içtenlikle inanmak ise...

Çok daha büyük bir sorundur.

*

Bu masalı anlatanlar umarım inanarak anlatmıyorlardır, sadece milleti kandırmak için anlatıyorlardır.

Diğer seçenek gerçekten fena.

PEKİ YA GAZZE



TRUMP’ın Gazze için yaptığı vahşi planı hepimiz biliyoruz.

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Gazze’de etnik temizlik yapmayı planlıyor adam.

Gazze halkını oradan çıkardıktan sonra da cicili bicili binalar falan dikecek oraya.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu planın en büyük düşmanıdır.

*

Erdoğan’ın önünde iki seçenek var:

*

- Ya Trump’a en üst perdeden vurarak plana karşı mücadele edecek.

- Ya da Trump’la arasında oluşan ilişkiye yaslanarak Trump’ın bu vahşi plandan vazgeçmesini sağlayacak.

*

Ben Gazze’nin geleceği açısından birinci şıkkın değil de ikinci şıkkın sonuna kadar denenmesi gerektiğine inananlardanım.

BAYRAKÇI HİNDİSTAN’I NASIL SALLADI



GEÇEN pazartesi akşamı Tarafsız Bölge’de Hakan Bayrakçı, şöyle dedi:

*

“Türk Ordusu isterse 72 saatte Tel Aviv’e girer. Bu ne bir tehdittir ne de bir abartıdır. Türk milletinin ve ordusunun caydırıcılığının açık bir göstergesidir.”

*

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“72 saatte şuraya gireriz, 48 saatte şuradan çıkarız” tarzı sözlerle aram pek hoş değildir.









Bir de bu tür saptamaların istismara açık tarafları vardır.

Bu yüzden “Abi söyleme böyle şeyler ya” falan diye araya girip geveledim.

*

Sanki içime doğmuş gibi “Hindustan Times”, Hakan Bayrakçı’nın sözünü “Türkiye Tel Aviv’e girme tehdidinde bulunuyor. 72 saat geri sayım” falan diye haber yapmış.

*

İlahi Hakan Bayrakçı. Buradan bir konuşuyorsun Hindistan’ı sallıyorsun.

Vallahi senden korkulur.





