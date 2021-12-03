Öncelikle kestane balının diyarından selamlar

Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
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- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
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- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
*
- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
*
Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Öncelikle kestane balının diyarından selamlar
Son günlerde herkesin dilinde bu selamlama.
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
“Tüh! Utanmaz! Hangi yüzle çıktın karşıma. Bakalım hangi yalanları anlatacaksın. Buyur anlat” diyor.
Ve Zonguldak’tan programa bağlanan “Şengül’le kaçan eş”, dudaklarına kondurduğu kayıtsız bir gülümsemeyle olaya şöyle giriyor:
*
“Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar.”
*
Bunu işitir işitmez resmen koptum.
Bu efsane kafaya resmen şapka çıkardım.
Videoyu bir kere izledim, iki kere izledim, doyamadım, üç kere izledim.
Ve her izleyişimde sanki ilk kez izliyormuş gibi kahve püskürtme...
*
Ve karar verdim.
Bundan böyle...
Çok ağır saldırılara maruz kaldığım polemiklere cevap verirken ilk cümlem şöyle olacak:
*
“Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar.”
*
Son sözüm şudur:
*
Gündüz kuşaklarının hastasıyım, durum komedisini sevmekteyim, halkımın tiryakisiyim.
NEBATİ’NİN GELİŞİNE DAİR
GÜNDEM ekonomi...
Ama Ekonomi Bakanı ortada yok.
İddialı ve kararlı bir program açıklanıyor.
Ama Ekonomi Bakanı olaya sahip çıkmıyor.
*
Bu böyle gitmezdi, gidemezdi.
*
Elini taşın altına koyacak, kararlaştırılan programı uygulamak için çırpınacak, olaya sahip çıkacak, meseleye el atacak, hedefe ulaşmak için canla başla çalışacak...
Bir ismin bakanlık görevine getirilmesi şart olmuştu.
*
Nureddin Nebati’nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasıyla ilgili yaklaşımım budur.
*
Yeni Bakan’ın başarılı olup olmayacağını bilmem, bilemem.
Ama bildiğim bir şey var:
Ekonomide başarılı olmak için atılması gereken adımdı bu bakan değişimi.
İŞİMİZ ALLAH’A MI KALDI
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevi devralınca sosyal medyada paylaştığı mesajda Allah’a dua edip “yardımını esirgeme” manasında bir şeyler yazmış.
*
Hemen bir alay, bir dalga, bir mavra...
“İşimiz Allah’a kaldı... Keh keh keh” diye bir kafa bulma.
*
Oysa prensipler bellidir:
*
İnançlı insanlar, yeni bir işe giriştiklerinde Allah’a dua ederler.
*
İnançlara saygılı inançsız insanlar da bu duaya saygı gösterir, “İşimiz Allah’a kaldı... Keh keh keh” diye alay etmezler.
*
İnançlara saygısız insanların ne yaptıklarını da görüyoruz.
MELİH GÖKÇEK ENERJİSİ
GEÇEN akşam Tarafsız Bölge’ye konuk oldu Melih Gökçek.
İzleyenler görmüştür:
Yine bol bol atıştık.
Fakat benim dikkatimi asıl adamdaki müthiş enerji çekti.
*
Sanki bir sonraki seçimde Mansur Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi bir teyakkuz içinde...
*
Sanki Mansur Yavaş’a yüklendikçe, meydan okudukça yüzünün rengi açılıyor, daha bir gençleşiyor gibi.
*
Sanki görevden alınmanın büyük şokunu atlatıp kendine gelmiş, kendisine bir istikamet çizmiş gibi...
*
Sanki hiç bırakmayacak, devam edecek, varlığını ortaya koyacak, yarıştan kopmayacak gibi...
*
Bütün bu gözlemleri yaptıktan sonra şöyle dedim kendi kendime:
*
Bu siyaset, gerçekten çok acayip bir iş.
Bir makamı bıraktıktan sonra, aklın o makamda kalmaması mümkün olmuyor galiba.