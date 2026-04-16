Önce Urfa sonra Maraş neler eksik neler yapmalı

Haberin Devamı

- ÖNLEM ŞART: Okullarda çeşitli güvenlik önlemleri var. Ancak yeterli olmadığı ortaya çıkmış oldu. Bakanlık, okullardaki güvenlik önlemlerini sil baştan ele almalı.

- YARARLANMA: Siyaset, bu konuyu rakibe karşı kullanma aracı haline getirmek, paniği arttırmak yerine sağduyulu bir yaklaşım sergilemeli.

- ÖZENTİYE DİKKAT: Urfa’dan hemen sonra benzer bir olayın Maraş’ta yaşanması... Acaba bir özentiye, bir tetiklemeye mi yol açtı? İşin bu kısmına da bakılmalı.

- YENİ SORUN: Okul baskınları konusu, artık Türkiye’nin en önemli sorunu haline gelmeli. Çok kapsamlı, çok radikal adımlar atılmalı.

- KAYIP NESİL: Suça sürüklenen çocuklar konusu, yakıcı bir sorun olarak gündemdeyken bir de bu çıktı ortaya. Bu ikisi arasında bir bağlantının olup olmadığı da değerlendirilmeli.

Haberin Devamı

- TEK TİP KIYAFET: Okullarda öğrenciler için tek tip kıyafete geçilmeli. Kartlı geçiş uygulamasına başlanmalı.

- MEDYA: Okul saldırılarının bir furyaya dönüşmesinin önüne geçmek için özellikle sosyal medyadaki sorumsuz yaklaşımlara bir çare bulunmalı.

- TRAVMA: Okul çocuklarının kaygılarını arttıracak, paniğe kapılmalarına yol açacak her türlü söylemden uzak durulmalı. Psikolojik güvenlik de güvenliğin bir parçası olarak ele alınmalı.

- DİSİPLİN: Son dönemde okullardaki disiplin olgusunun gevşediğine dair bilgiler geliyor. Öğretmen ve yöneticiyi pasifleştiren politikalara son verilmeli.

- SİLAHLANMA: Bir okul çocuğunun silaha bu kadar rahat ulaşabilmesi çok büyük sorun. Bireysel silahlanma sorunu masaya yatırılmalı.

TAYYİP ERDOĞAN ÜZERİNE GÜNDEM NOTLARI

- YERİN ALTI: Netanyahu’nun kendisine yönelik saldırısına muazzam bir cevap verdi Erdoğan. “Yerin üstünde onursuzca yaşamaktansa yerin altında onurumuzla ölürüz” dedi. Hiç paslanmadı Erdoğan. 25 yıldır bu tür cevaplarda çok iyi.

- ZIPLA: “Hav hav” adlı eserin sahibi bir çocuk var. Bunun konserinde “Zıpla, zıplamayan Tayyip’tir” sloganı atılmış. Erdoğan’a asıl zarar verecek olay: Bu çocuğun konserinde kendisi lehine slogan atılmasıdır.

Haberin Devamı

- KÜLTÜR SAVAŞI: Türkiye’de Erdoğan karşıtlarının anlamadığı şey şu: Siyasi mücadele, bir kültür savaşına dönüştürülürse... Bu mücadeleyi her zaman Tayyip Erdoğan kazanacaktır.

- MAGYAR: Macaristan’ın yeni başbakanı ile Erdoğan arasında süper bir dostluk oluşacak gibi... Telefonla konuştular, birbirlerini memleketlerine davet ettiler. Bir sonraki Macar seçiminde bizim muhalefet, “Magyar düşerse Erdoğan düşer” umuduna sarılır mı acaba?

- ATATÜRK’ÜN SÖZÜ: Erdoğan dünkü konuşmasında bir kez daha haykırdı: “Yurtta barış / Dünyada barış.” Atatürk’ün bu sözünü iyiden iyiye kendine şiar edinmiş durumda yani.

KLASİK BİR YAHUDİ YERLEŞİMCİ PORTRESİ

BU fotoğraf, bir İtalyan dergisinin kapağında yer aldı.

Fotoğraftakiler şunlar:

Haberin Devamı

Bir Yahudi yerleşimci.

Bir Filistinli kadın.

İsrailli yetkililer, önce bu fotoğrafın yapay zekâ ile oluşturulduğunu öne sürdüler. Hatta “Antisemit kurgu” dediler.

Neden? Çünkü Yahudileri kötü, barbar, vahşi gösteriyormuş.

Sonra fotoğrafın videosu ortaya çıktı.

Ve anlaşıldı ki: Buz gibi gerçekmiş fotoğraf.

Kötülük, barbarlık, vahşilik kurgu değil gerçeğin ta kendisiymiş yani.

Bu fotoğrafla dünyanın beynine mıh gibi çakılan şeyler şunlardır:

Yahudi yerleşimci, İŞİD’den beter bir fanatiktir. Manyakça bir gaddardır. Tehlikeli bir inanmıştır. Laf anlamaz bir vahşidir. Kibirli bir yamyamdır.

NARİN DAVASI YENİDEN GÖRÜLMELİ

- ÇÜNKÜ: Bu davada medyatik gümbürtünün, gerçeğin sesini bastırdığı artık daha net biçimde görülüyor.

Haberin Devamı

- ÇÜNKÜ: Bu davada hüküm verilirken... Gerçeklere değil “aman kamuoyu ne der” meselesine odaklanıldığı artık daha net biçimde anlaşılıyor.

- ÇÜNKÜ: Bu davada aşırı baskı ve stres altındaki kolluk kuvvetlerinin, soruşturmayı sürdürürken teknik hatalar yaptıkları artık daha net biçimde fark ediliyor.

- ÇÜNKÜ: Bu davada ırkçı, bölgesel her türlü önyargının devreye girdiği artık daha net biçimde gözlemlenebiliyor.

BURHANETTİN DURAN ÇOK İYİ İŞ ÇIKARIYOR

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran’ın çalışma prensiplerini artık hepimiz anladık:

- Kendisini öne çıkarmıyor, Erdoğan’ı öne çıkarıyor.

- Kendisini tartıştırmıyor, Türkiye’nin iletişimine odaklanıyor.

- Kendisinin kötü bir iletişimini yapmıyor, Türkiye’nin iyi bir iletişimini yapıyor.

Haberin Devamı

Mesela en son yapılan önemli iş şu:

Bazı yabancı medya organlarında ve sosyal medyada...

Erdoğan’ın İsrail’i işgal tehdidinde bulunduğu türü yalan haberler yer aldı.

Bu kasıtlı yalan haber, tam yayılıyordu ki devreye İletişim Başkanlığı girdi.

İletişim Başkanlığı, tamamen MOSSAD kurgulu ve maksatlı bu haberlerle anında mücadeleye girişti.

Ve sonuç aldı:

Bu haberlerin silinmesini ve özür dilenmesini sağladı.

Burhanettin Duran Hoca ve ekibine ülkemiz için yaptıkları bu önemli çaba için tebrikler.

FİKRET YEŞİLYURT’UN TONAJ UYARISI

DEMİR-çelik sektörünün önemli bir ismi olan Fikret Yeşilyurt, demir-çelik sektörü taşımacılığında yaşanan önemli bir soruna çözüm istiyor.

“Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz sahil kesimlerine yapılan demir-çelik taşımacılığında kurallara uyulmuyor” diyor.

Şöyle bir durum söz konusuymuş:

Kanunla belirlenen tonajlar aşılıyormuş. Bu da hem trafik güvenliğini riske atıyor hem de haksız rekabete yol açıyormuş.

Türkiye’nin batı bölgelerinde denetim mekanizmalarının kusursuz biçimde işlediğine, böyle bir sorunun yaşanmadığına dikkat çeken Yeşilyurt, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz sahil kesiminde denetim zafiyetlerinden faydalanarak gerçekleştirilen yasadışı faaliyetlerin, kanunlara uygun hareket eden dürüst esnaf ve taciri iflasın eşiğine getirdiğini söylüyor.

Ulaştırma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve Ticaret Bakanlığı yetkililerine duyurulur.

BİR NOT: Salı günkü yazımda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten bahsederken sehven Navaz Şerif’in ismini yazmışım. Düzeltir, okurlardan özür dilerim.