On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz

Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
*
- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
*
Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
*
Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Ermenistan, bebekleri katlederken...
HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:
*
“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.
*
Sayın Garo Paylan...
Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?
“İki taraf da yapıyor”
Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz
Birinci olarak... Kadın... Oradan zaten kazanıyor.
- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
- Dördüncü olarak... İsrail’le arası acayip iyi. Netanyahu’yla senli benli.
*
- Beşinci olarak... Ermeni soykırımı iddiasını havalandırma konusunda acayip atak. Soykırım tanınsın diye imza veren senatörlerden.
*
- Altıncı olarak... Süper dans ediyor. Ritmik hareketleri çok iyi. Bu yanıyla “Kadına bak abi... Hayat dolu” dedirtiyor.
*
- Yedinci olarak... ABD’nin Suriye’den asker çekmesine karşı. Trump’ı çok eleştirdi bu konuda.
*
- Sekizinci olarak... Soyadının işaret ettiği gibi çok haris, yani hırslı. Demokratların adayı olmak için kafayı çıkardı, son anda vazgeçti.
*
- Dokuzuncu olarak... Halasının kızının kaynının görümcesi falan Müslüman çıkarsa... Hiç şaşırmayacağım.
*
- Onuncu olarak... Bir arkadaşım “Canan Kaftancıoğlu’nu andırmıyor mu biraz?” dedi. Ben “Böyle devasa bir projenin yanında adı bile geçmez” dedim.
KEMAL KILIÇDAROĞLU DOĞRUSUNU YAPIYOR
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu...
- Gazeteci Hilal Kaplan’a korona olduğu için “Geçmiş olsun” telefonu açmış.
- Gazeteci Elif Çakır’ın Karar TV’deki programına katılmış.
*
CHP’ye destek çıkan muhalifler, bu iki nedenle Kemal Bey’e ateş püskürüyorlar.
Vay efendim... Nasıl ararmış...
Vay efendim... Nasıl çıkarmış...
*
Oysa Kemal Kılıçdaroğlu çok doğru bir yaklaşım içinde.
Siyasal kin ve nefret yerine diyalog ve insani ilişkiyi diri tutuyor.
*
Gerçi Tuncay’ın gazıyla CNN Türk’e çok saçma, çok gerekçesiz, çok gereksiz, çok antidemokratik boykot uygulamasını tam gaz sürdürürken...
Elif Çakır’ın karşısına çıkmakta hiçbir sakınca görmemesinde yaman bir çelişki var ama olsun.
Hangimizde yok ki bu tür yaman çelişkilerden?
*
Bu arada...
Biden’a da Türkiye’den ilk tebrik mesajı, Kemal Kılıçdaroğlu’dan gitmiş.
Buna da bir şey demiyorum.
*
Ama keşke Biden’a gönderdiği tebrik mesajının altına şöyle bir not eklemeyi akıl etseydi:
*
“Tebrikler Sayın Başkan... Umarım görev yaptığınız süre içinde Türkiye’nin iç sorunlarına müdahil olmayı aklınızın ucundan bile geçirmezsiniz. Buradaki iç işleyişe dışarıdan müdahil olmak gibi bir ayıba imza atmazsınız.”
*
Diyeceksiniz ki:
“Bunu akıl edecek olsa... Yıllardır yüzde 20’lere çakılıp kalmazdı.”
*
Neyse... Neyse...
Bu bahsi kapatalım çok rica edeceğim. Överken kötülemeyelim şimdi.
BİZİM SEKTER’İN GLİ’NİN ARDINDAN YAZDIKLARI
BİR ev kedisi olarak benim hayatımın en temel felsefi sorusu şudur: “Dışarıda neler oluyor yahu? Nasıl bir dünya var dışarıda?”
Var oluşumu bu soruya bağlamış durumdayım.
*
Sırf bu felsefi merak duygusuyla her sokak kapısı açıldığında burnumu uzatırım sokağa doğru.
“Sekter! Gir artık içeri!” denilene kadar koklarım dışarıyı...
Meraktan resmen geberiyorum.
*
Ayasofya’nın kedisi Gli, bu açıdan çok şanslıydı.
O dünyaya gitmiyordu ama dünya onun ayaklarına geliyordu.
*
Çok uzun ve çok güzel yaşadı Gli...
Müzeyi de gördü, camiyi de gördü... Betona da bastı, halıya da bastı... Turist kalabalığı tarafından da sevildi, cami cemaati tarafından da...
*
Sonuç olarak...
Ayasofyamızın gülü soldu.
Bu dünyadan bir Gli geçti.
Her nefis gibi o da tattı ölümü.
*
Allah bütün kedi kardeşlerime Gli gibi bir ömür nasip etsin.
Amin.
*
İMZA: SEKTER
UYKU KOÇU ACİL İHTİYAÇ
ŞU hayatta en zor yaptığın şey nedir diye sorarsanız, “uykuya dalmak” derim.
*
- Koyun sayıyorum, olmuyor.
- Yatmadan önce papatya çayı içiyorum, olmuyor.
- Televizyonda şapşal bir dizinin sesine kulak veriyorum, olmuyor.
- Kitap okuyorum, olmuyor.
- Doğu Hindistan dolaylarından ezgiler dinliyorum, olmuyor.
*
Hatta hatta... Nefes egzersizi, yoga falan bile yaptım. Yine de olmadı.
*
Futbolcu Yusuf Yazıcı’nın “Benim uyku koçum var” açıklamasını okuyunca karar verdim:
Benim çok acil bir uyku koçuna ihtiyacım var.
DETAYLARIYLA DA MİDE BULANDIRAN HABER
KONYA’da süt kazanında banyo yapan adam haberinin son bulması için dua etmeye başladım.
*
Haberin kendisi yeterince mide bulandırıcıydı, yeni ortaya çıkan detayları ise daha da mide bulandırıcı...
*
Bu haberle ilgili gelen en son detay bilgi şu:
Süt banyosu yapan adam, üzerinde iç çamaşırı olduğunu söylemiş.
*
Bi sus be Allah’ın cezası adam! Bi sus!
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