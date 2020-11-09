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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz

9 Kasım 2020

Birinci olarak... Kadın... Oradan zaten kazanıyor.

- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.

*

- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.

On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz

*

- Dördüncü olarak... İsrail’le arası acayip iyi. Netanyahu’yla senli benli.

*

- Beşinci olarak... Ermeni soykırımı iddiasını havalandırma konusunda acayip atak. Soykırım tanınsın diye imza veren senatörlerden.

*

- Altıncı olarak... Süper dans ediyor. Ritmik hareketleri çok iyi. Bu yanıyla “Kadına bak abi... Hayat dolu” dedirtiyor.

*

- Yedinci olarak... ABD’nin Suriye’den asker çekmesine karşı. Trump’ı çok eleştirdi bu konuda.

*

- Sekizinci olarak... Soyadının işaret ettiği gibi çok haris, yani hırslı. Demokratların adayı olmak için kafayı çıkardı, son anda vazgeçti.

*

- Dokuzuncu olarak... Halasının kızının kaynının görümcesi falan Müslüman çıkarsa... Hiç şaşırmayacağım.

*

- Onuncu olarak... Bir arkadaşım “Canan Kaftancıoğlu’nu andırmıyor mu biraz?” dedi. Ben “Böyle devasa bir projenin yanında adı bile geçmez” dedim.


KEMAL KILIÇDAROĞLU DOĞRUSUNU YAPIYOR

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu...

- Gazeteci Hilal Kaplan’a korona olduğu için “Geçmiş olsun” telefonu açmış.

- Gazeteci Elif Çakır’ın Karar TV’deki programına katılmış.

*

CHP’ye destek çıkan muhalifler, bu iki nedenle Kemal Bey’e ateş püskürüyorlar.

Vay efendim... Nasıl ararmış...

Vay efendim... Nasıl çıkarmış...

*

Oysa Kemal Kılıçdaroğlu çok doğru bir yaklaşım içinde.

Siyasal kin ve nefret yerine diyalog ve insani ilişkiyi diri tutuyor.

*

Gerçi Tuncay’ın gazıyla CNN Türk’e çok saçma, çok gerekçesiz, çok gereksiz, çok antidemokratik boykot uygulamasını tam gaz sürdürürken...

Elif Çakır’ın karşısına çıkmakta hiçbir sakınca görmemesinde yaman bir çelişki var ama olsun.

Hangimizde yok ki bu tür yaman çelişkilerden?

*

On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz

Bu arada...

Biden’a da Türkiye’den ilk tebrik mesajı, Kemal Kılıçdaroğlu’dan gitmiş.

Buna da bir şey demiyorum.

*

Ama keşke Biden’a gönderdiği tebrik mesajının altına şöyle bir not eklemeyi akıl etseydi:

*

“Tebrikler Sayın Başkan... Umarım görev yaptığınız süre içinde Türkiye’nin iç sorunlarına müdahil olmayı aklınızın ucundan bile geçirmezsiniz. Buradaki iç işleyişe dışarıdan müdahil olmak gibi bir ayıba imza atmazsınız.”

*

Diyeceksiniz ki:

“Bunu akıl edecek olsa... Yıllardır yüzde 20’lere çakılıp kalmazdı.”

*

Neyse... Neyse...

Bu bahsi kapatalım çok rica edeceğim. Överken kötülemeyelim şimdi.


BİZİM SEKTER’İN GLİ’NİN ARDINDAN YAZDIKLARI

BİR ev kedisi olarak benim hayatımın en temel felsefi sorusu şudur: “Dışarıda neler oluyor yahu? Nasıl bir dünya var dışarıda?”

Var oluşumu bu soruya bağlamış durumdayım.

On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz

*

Sırf bu felsefi merak duygusuyla her sokak kapısı açıldığında burnumu uzatırım sokağa doğru.

“Sekter! Gir artık içeri!” denilene kadar koklarım dışarıyı...

Meraktan resmen geberiyorum.

*

Ayasofya’nın kedisi Gli, bu açıdan çok şanslıydı.

O dünyaya gitmiyordu ama dünya onun ayaklarına geliyordu.

*

Çok uzun ve çok güzel yaşadı Gli...

Müzeyi de gördü, camiyi de gördü... Betona da bastı, halıya da bastı... Turist kalabalığı tarafından da sevildi, cami cemaati tarafından da...

*

Sonuç olarak...

Ayasofyamızın gülü soldu.

Bu dünyadan bir Gli geçti.

Her nefis gibi o da tattı ölümü.

*

Allah bütün kedi kardeşlerime Gli gibi bir ömür nasip etsin.

Amin.

*

İMZA: SEKTER


UYKU KOÇU ACİL İHTİYAÇ

ŞU hayatta en zor yaptığın şey nedir diye sorarsanız, “uykuya dalmak” derim.

*

- Koyun sayıyorum, olmuyor.

- Yatmadan önce papatya çayı içiyorum, olmuyor.

- Televizyonda şapşal bir dizinin sesine kulak veriyorum, olmuyor.

- Kitap okuyorum, olmuyor.

- Doğu Hindistan dolaylarından ezgiler dinliyorum, olmuyor.

*

Hatta hatta... Nefes egzersizi, yoga falan bile yaptım. Yine de olmadı.

*

On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz

Futbolcu Yusuf Yazıcı’nın “Benim uyku koçum var” açıklamasını okuyunca karar verdim:

Benim çok acil bir uyku koçuna ihtiyacım var.


DETAYLARIYLA DA MİDE BULANDIRAN HABER

KONYA’da süt kazanında banyo yapan adam haberinin son bulması için dua etmeye başladım.

*

Haberin kendisi yeterince mide bulandırıcıydı, yeni ortaya çıkan detayları ise daha da mide bulandırıcı...

*

Bu haberle ilgili gelen en son detay bilgi şu:

On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz

Süt banyosu yapan adam, üzerinde iç çamaşırı olduğunu söylemiş.

*

Bi sus be Allah’ın cezası adam! Bi sus! 

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Biden gelecek bizim muhalefetin dertleri bitecek mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Kasım 2020
İddia ediyorum: Biden gelince...

Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.

*

Örneklerle gidelim:

*

Biden, ABD Başkanı olarak...


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‘Riskli binalarda oturmayın’ diyen çok sayın yetkili

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Kasım 2020
Vatandaşlarımıza “Riskli binalarda oturmayın” diyorsunuz çok sayın yetkili bey.

Tamam... İyi diyorsunuz.

Tamam... Güzel diyorsunuz.

*

Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!

“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.

Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?

Niye anlamıyorsun

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Ah o parmağın tutuluşu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Kasım 2020
“Ağlamıyoruz, gözümüze toz kaçtı” diye yalan söyletti hepimize.

- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.

*

- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.

*

- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.

*

- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.

*

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Ölüm gelince ben hep şöyle yapıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2020
Hep en iyi şeylerini hatırlıyorum ölenin.

Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.

*

Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.

Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.

*

Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.

Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.

*

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Biz olduk biz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2020
Elazığ için nasıl yandıysak...

Ne eksik ne fazla...

Aynı öyle yandık İzmir için.

*



Henüz enkaz altında canlarımız varken...

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Geçmiş olsun canım İzmir...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2020
Yıkılan binalar.

Ortaya çıkan enkazlar.

Yükselen deniz.

Çaresizlikler.

Şehirden yükselen dumanlar.

Haykırışlar.

*

Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.

*

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Biz olduk

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2020
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şöyle bir kolaçan ettim etrafı... Manzara-i umumiye şöyleydi:

Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...

Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...

Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...

Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...

Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...

Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...

Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...

Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...

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Benim için Cumhuriyet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2020
Demokrasiyle taçlandırıldığında tadından yenmez olandır CUMHURİYET.

Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.

*

Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.

Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.

*

Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.

*

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Oh be! 40 gün sonra korona aşısı geliyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ekim 2020
Nihayet! Sonunda! Yaşasın! Yuppi! Heyyo!

 

Kurtuluyoruz koronadan!

40 güne kadar aşı geliyor aşı!

*

Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.

*

İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.

*

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Nihat Hatipoğlu’ndan ne bekliyorsunuz ki?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ekim 2020
Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, sokakta gezerken dört genç kızın bira içtiğini görmüş ve hayretler içinde kalmış.

Bunu da ifade etmiş.

*

Ortalık toz duman!

Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.



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Hak geldi batıl zail oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Ekim 2020
Bu cümle, Kuran-ı Kerim’den bir ayettir.

Ayetin tamamı şöyledir:

*

“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)

*


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Ümit Özdağ’a karşı İYİ Parti ne yapmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ekim 2020
Ümit Özdağ ismi, İYİ Parti açısından sıradan bir isim değildir.

Kimdir Ümit Özdağ?

İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.

İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.

İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.

İYİ Parti’nin milletvekilidir.

İşte tam da bu nedenle...

İYİ Parti

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Ümit Özdağ bombası nasıl patladı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ekim 2020
Ümit Özdağ programa nasıl çıktı, ortalığı sarsan konuşmasını nasıl yaptı? Program öncesi ve sonrası Tarafsız Bölge stüdyosunda neler yaşandı? Perde arkasını anlatıyorum...

- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”

*

- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”

*

- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”

*

- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.

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Bekir Coşkun’un ardından

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Ekim 2020
Yazdığını okutturmak...

Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.

*

Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.

*

Yazıyla var olmak...

Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.

*

Yazıyla var olmanın profesörüydü

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Vali Bey’in alması gereken kurslar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Ekim 2020
Denizli Valisi, Denizli sokaklarında gerçekleştirdiği korona teftişinde şu iki olaya imza attı:

BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.

*

Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:



*

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Garo Paylan’a vicdani noktadan bir sesleniş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2020
Sayın Garo Paylan...

Ermenistan, bebekleri katlederken...

HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:

*

“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.

*

Sayın Garo Paylan...

Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?

“İki taraf da yapıyor”

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Aranan aday niye Ahmet Necdet Sezer olmasın ki?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2020
“Sustu, sustu, sustu... Işık olayında konuştu” diye bir eleştiri yazdım dün Ahmet Necdet Sezer için.

 

Ağır bir eleştiri değildi ha!

İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.

*

Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.

Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.

*

Öyle bir tepki aldım ki...

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