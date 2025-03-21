Olup bitenin AK Parti’ye yaradığından emin miyiz

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- Ekrem İmamoğlu mu?

- Mansur Yavaş mı?

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Anketlere bakacak olursak... Sağdan oy alma kapasitesine bakacak olursak... Milliyetçi kesimlerin ilgisine bakacak olursak... “Devlet adamı” imajının yol açtığı popülariteye bakacak olursak... Millilik ve yerlilik iddiasına bakacak olursak...

Bu soruya verilebilecek yanıt şudur:

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“AK Parti açısından Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’ndan daha zorlu bir rakip.”

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Ekrem İmamoğlu’nun devre dışı kalması Mansur Yavaş’ın önünü açıyorsa...

AK Parti, çok daha zorlu bir rakiple baş başa kalmış olmuyor mu?

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O zaman tarihi soruyu sorayım:

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Ekrem İmamoğlu operasyonunun AK Parti’ye yaradığından gerçekten emin miyiz?





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ÜÇ YIL ÇOK UZUN ZAMAN

EN hararetli biçimde tartışılan gündemin üç gün sonra unutulduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Böyle bir ülkede Ekrem İmamoğlu fırtınası...

- Bir hafta estirebilir.

- Bir ay estirebilir.

- En kabadayısından bir yıl estirebilir.

*

Sonra?

Sonra yavaştan kanıksama başlar. Usanma başlar.

Ardından da unutulma bahçesine fırlatılır.

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Seçime tam üç yıl var.

Yani fırtınanın üç yıl boyunca estirilmesine imkân ihtimal yok.

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Hele makam gidince... Hele kaynaklar gidince... Hele para gidince...

Çok uzun süre bırakın fırtınayı, hafif bir imbat bile estirilemez.

CHP NE YAPACAK

ÖNÜNDE iki yol var CHP’nin:

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- Ya partinin kaderini İmamoğlu’nun kaderine bağlayarak bütün adımlarını bunun üzerinden atacak.

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- Ya da İmamoğlu’na her türlü desteği vermeye devam edip kendisine yeni bir çıkış yolu bulacak.

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CHP, şu anda şokta.

Hangi yolu izleyeceğini tam olarak belirlemiş değil.

Bakalım ilk şoku atlattıktan sonra hangi yolu izleyecekler.

YARGIYA YAKLAŞIM SORUNU

YİNE yeni yeniden Türkiye iki kesime bölünmüş durumda.

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Bir taraf...

Suçlamalar mahkeme tarafından onaylansa ve kanıtlansa bile...

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Buna asla ve kata inanmamaya neredeyse yeminli.

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Bir taraf ise...

Suçlamalarla ilgili olarak mahkeme henüz kararını vermediği halde...

Şüphelileri şimdiden suçlu ilan etmiş durumda.

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Türkiye’nin acil ihtiyaçları listesi çıkarılsa...

En başa şunu koyarım:

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Yargıya bakışın normalleşmesi.





İZLEMEYE DOYAMADIĞIM FİLM TÜRLERİ

- Arabayla mutlu mesut uzun yola çıkan çiftin, mola verdikleri yol motelinde başlarına gelen felaketler filmleri.

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- Bir grup arkadaşın küstah ve şımarık başlayan Avrupa tatilinin beterin beteri kâbusa dönüşmesini anlatan filmler.

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- Orman içindeki büyük, görkemli, kelepir eve yerleşen ailenin başına, yeni evin musallat olmasını anlatan filmler.

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- Büyülü, sessiz ve muhteşem bir ormanın içinde kamp yapan çiftin başına gelen kanlı olaylar filmleri.

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- Tayland, Slovakya gibi ülkelerde rüya gibi tatil yapanların, yerel çetelerin kötülüklerine maruz kalma filmleri.