Olumlu ve olumsuz taraflarıyla Yeni Parti

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- Butlandı, Yargıtay kararıydı, acil kurultay talebiydi, “Hain Kemal” sloganıydı falan... Hepsi “küt” diye bitiveriyor. Bundan iyisi Şam’da kayısı yani.

*

- Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş diye bir dertleri pek kalmayacak gibi. Oh mis yani.

*

- Düşünsenize: Hem yeni bir başlangıç yapacaklar hem de “Biz buna mecbur kaldık” deme imkânları olacak. Tadından yenmez yani.

*

- İçlerinde aksi aksi konuşan, sürekli olmazlanan Kemalci bir grup vardı. Onlardan da bir anda şak diye kurtulacaklar. Şahane oğlu şahane yani.

OLUMSUZ TARAFLAR

- “Lider Özgür Özel / Patron Ekrem İmamoğlu” denklemi devam edecek gibi. Bu saklı kalmış mevzu, bu adı konmamış mesele devam edecek yani.

*

- İdeolojik olarak İzmir Marşı ve anti-Erdoğanizm kıskacındalar. Bunun dışına çıkmaya niyetleri yok gibi. Yazın bir kenara: Bu da esaslı bir sorun olacak.

*

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- Parti yeni olacak ama vitrin eski olacak. Mahmut’la, Cemal’le, Veli’yle devam yani. Bu da can sıkıcı bir sorun olarak belirecek ileride.

*

- Atsan atılmaz, satsan satılmaz bir CHP, orada bir yerlerde varlığını sürdürecek. Büyük dert olmaz ama konfor alanını biraz daraltacak bu sorun.

BABA OCAĞI

ATADAN dededen partili olmakla övünmek, bana hiç de çağdaş bir tutum gibi gelmiyor.

*

Babanız kendisine bir ocak seçmiş.

Ne yani? Mecbur musunuz aynı ocaktan devam etmeye?

Sizin babanızdan farklı bir ocak seçme hakkınız yok mu?

Aklınız, fikriniz, idealiniz babanızdan farklılaşamaz mı?

*

Babanıza sonsuz saygı duyarsınız ama babanızın siyasal yolculuğunu sürdürmeyebilirsiniz.

Mantıklı, insani olan bu değil mi?

Öbürü -affedersiniz- biraz aşiretçilik gibi olmuyor mu?

*

Şu baba ocağı edebiyatına öteden beri kıl oluyordum. İfade etmeye ancak fırsat bulabildim.

BİRİ HALUK’A HABER VERSİN: GAME OVER

- Dibe battığının, kaybedecek hiçbir şeyinin kalmadığının sımsıkı bilincinde Haluk Levent. Bir çıkış yolu kalmadığını zehir gibi biliyor ama yine de çaresizce çırpınmaktan geri duramıyor.

*

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- Sondan bir önceki çırpınışı şuydu: Gözaltındayken Süleyman Soylu ismini ortaya attı. Baktı, olmuyor. Baktı, iddiasının arkasını getiremiyor. Bu sefer de tutuklu olduğu cezaevinden Akın Gürlek’e saldıran bir sosyal medya mesajı yayımladı.

*

- Haluk Levent’in hayatı avlanmak üzerine kurulu bir hayat. Bu Haluk, her zaman av peşinde. Dışarıdayken de av peşinde içerideyken de. Bu arada son dönemde avlandığı sahayı da pek değiştirmiyor: Genellikle seküler kesimi avlamaya çalışıyor.

*

- Son çırpınışında Akın Gürlek ismini ortaya atması da gayet bilinçli, gayet hesaplanmış, gayet stratejik. Yapmak istediği şu: “Bakın, bakın. Ben Akın Gürlek’e meydan okuyorum” mesajı verip bulanık suda seküler muhalif avlamaya çalışmak.

*

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- Ama farkında olduğu ya da olmadığı şöyle bir durum var: Dolandırıcılığı, sahtekârlığı öyle net, öyle berrak biçimde ayyuka çıkmış durumda ki... Akın Gürlek’e saldırarak ancak Akın Gürlek’i yüceltmiş oluyor.

*

- Haluk Levent, “Başıma gelenlerin sorumlusu Akın Gürlek’tir” dediğinde.... İktidar yanlıları yüksek sesle ve açık açık, muhalifler ise fısıldayarak ve yanlarında kimse yokken “Helal olsun Akın Gürlek’e” diyorlar.

*

- Cezaevindeki Haluk Levent’e ulaşabilen biri kendisine haber versin: Game over! Gerçekten game over!





YENİ DOLANDIRICILIK ARAÇLARI

- İZMİR MARŞI: Tüyler diken diken olduğunda naifleşme kaçınılmazdır.

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- GİTAR: Gitar tıngırdatılırsa, “Elfidaaa” diye haykırılırsa... Akıl gider baştan.

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- ACINDIRMA: Hele bir de mide kanseriyim denilirse... Eller kesin cebe gider.

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- VAATLER: Bilhassa evlilik vaadi. Zengin ve yalnız kadınlar üzerinde iyi işler.

*

- TEFECİLİK: Sen bana bir ver, ben sana üç vereyim yöntemi... Bile isteye yani.

ODYSSEUS

TÜRKİYE’de Homeros’un hakkını veren kişinin adı Haluk Şahin’dir.

*

Çeyrek asır önce başladı Bozcaada’da “Homeros okumaları” adı altında etkinlik düzenlemeye Haluk Şahin.

Bizim “yahu çok sıkıcı” diye baktığımız bu etkinliği hiç bırakmadı.

İlyada okudular şafak vakti Bozcaada’da.

*

Odysseus filminin acayip popüler olduğu şu günlerde Haluk Şahin’i anmadan geçmeyelim.

VALİ VE TAYT

- Bisikletçi taytı diye bir şey var. DOĞRU.

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- Bisiklet sürüyorsa vali de tayt giyecek tabii. DOĞRU.

- Tayt konusuna bu kadar takmamak gerekir. DOĞRU.

Hepsi doğru ama galiba ben biraz eski kafalıyım.

Bu nedenle...

“Hangi gerekçeyle olursa olsun... Vali de tayt giymeyiversin” diyenlerdenim.

*

Ayrıca “Ağır ol da molla desinler” diye yetiştirilmiş biriyim ben.

Öyle yetiştirilmeseydim belki ben de “taytlı vali” olayına daha liberal yaklaşabilirdim.

Mukadderat diye bir şey gerçekten var.