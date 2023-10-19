Ölü bebeklerle yapılan bir basın toplantısının fotoğrafı

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Pardon anlatmıyor.









Haykırıyor.

*

Ne var bu fotoğraf karesinde?

*

- Bombalanan hastanede ölü bebeklerle birlikte yapılan basın toplantısı var.

*

- Hastane yetkililerinin yaşadıkları eşi benzeri görülmemiş çaresizlik var.

- Kürsünün önünde çömelmiş iki gencin kucaklarına dikkat! Bebek ölüleri var.

*

- Beyaz çarşafların arasından fırlayan çocuk cenazeleri var.

*

- Bakmaya bile dayanılmayacak türde bir büyük trajedi var.

*

- Trajedi kelimesinin bile anlatmaya yetmediği boyutta bir olay var.

KUCAKLAYARAK NE DEMEK İSTİYOR



Hastane bombalamasının hemen ardından Netanyahu’yu hararetle kucaklayan Biden...









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Galiba Netanyahu’ya şunları söylemek istiyor:

*

- Aferin! Ne de güzel bombaladın hastaneyi. Valla bravo!

*

- Tam İsrail’e geldiğim gün bana şahane bir sürpriz yaptın.

*

- Devam aslanım, devam koçum, hastane yetmez, okul da bombala.

*

- Çoluk çocuk, bebek falan dinleme. Bombala. Arkandayız.

*

- Elindeki kan hiç eksilmesin. Hiç durma. Daha fazla kan dök.

BU KEZ YEPYENİ BİR HAVA VAR YERYÜZÜNDE



- Artık İsrail vahşetine dünyada hiçbir vicdan kayıtsız kalmıyor.

*

- Artık ölü çocuk bedenleri karşısında sessiz kalan hiç kimse yok.

*

- Artık Avrupa başkentlerinden yükselen tepkilerin önüne geçilemiyor.

*

- Artık hiç kimse İsrail’in yalanlarını, çarpıtmalarını yemiyor.

*

- Artık ABD’nin kayıtsız şartsız İsrail destekçiliği herkesi bıktırmış durumda.

*

- Artık tüm insanlık “E yetti artık bu İsrail şımarıklığı” diyor.

*

- Artık Batı medyasının İsrail propagandası feci işlevsiz.

*

- Artık Filistin meselesi, tüm insanlığın meselesi oluyor.

TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ADINA YAPILAN AÇIKLAMA



Hastanenin bombalanmasının ardından şöyle bir açıklama yaptı Türk Yahudi Toplumu:

*

“Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan yaşam hakkını ortadan kaldıran bir durumdur. Kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir hiçbir tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı barışa ulaştırılmalarını diliyoruz.”

*

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İnsanlığın gereği neyse onu yapmış Türk Yahudi Toplumu.

*

Sosyal medyada Yahudi vatandaşlarımızı taciz eden tipler görüyorum. Yaptıkları buz gibi ajan provokatörlüktür.

*

Ya da dangalaklıktır. Türkiye’nin Yahudi vatandaşları ile İsrail devlet yönetimi arasındaki farkı bile ayırt edemeyecek denli bir dangalaklık.

HAYVANLAR BÖYLE ŞEYLER YAPMAZ



“İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz” demişti İsrail Savunma Bakanı.









*

Hastane bombalamasının ardından ortaya çıkan tablo İsrail’in nasıl aşağılık bir savaş yürüttüğünü gösterdi.

*

Leman’da bu durumu çok iyi yansıtan bir karikatür gördüm. Hayvanların da haklarını savunan bu karikatürü buraya alıyorum.

NASIL BİR TEPKİ



- Galeyan halinde olmayan bir tepki.









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- Aklı bir tarafa bırakmayan bir tepki.

- Vicdanlara seslenen bir tepki.

- İnancı değil insanlığı öne çıkaran bir tepki.

- İsrail’in işine yaramayacak türde bir tepki.

- Vakarı asla ihmal etmeyen bir tepki.

- Vurmaya, kırmaya yanaşmayan bir tepki.

- Sorumluluk duygusuyla dolu bir tepki.

- Tüm çeşitliliğimizi yansıtan bir tepki.

- Kararlılığımızı ortaya koyan bir tepki.

- Hedefini iyi seçmiş bir tepki.

- Farklı inançlara saygılı bir tepki.

- Kışkırtıcılara yüz vermeyen bir tepki.

- Sağduyuyu elden bırakmayan bir tepki.