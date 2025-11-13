Haberin Devamı

Acayip dolu. Süper dolu. Muazzam dolu. Müthiş dolu.

Eğer iddianameye MUHALİF gözüyle bakıyorsan:

Acayip boş. Süper boş. Muazzam boş. Müthiş boş.

Ama durun bir dakika!

Bu iddianame tam 3739 sayfa.

Yani koca bir ansiklopedi cildini aşacak nicelikte. Yani roman olsa okumak günler sürer.

İddianamenin ortaya çıkmasından birkaç dakika sonra “Çok dolu” diyenler de “Süper boş” diyenler de...

Acaba yüzlerce sayfalık iddianameyi hangi ara okuyup özümsediler de kolayca hüküm verebiliyorlar.

Woody Allen’ın o meşhur esprisini hatırlayalım:

“Hızlı okuma kursuna gidip Savaş ve Barış’ı okudum. Aklımda kalan tek şey: Olaylar Rusya’da geçiyordu.”

Bu kadar kısa sürede “Savaş ve Barış” ebadındaki iddianameyi okumayı başaranların söyleyebileceği tek şey şu olabilir:

“Olaylar İstanbul’da geçiyordu, Ekrem diye bir anti-kahraman vardı.”

ARTIK NUTUK ATMA ZAMANI DEĞİL SAVUNMA YAPMA ZAMANI

İddianame de ortaya çıktığına göre.

- Artık Fatih Sultan Mehmet’ten, Mustafa Kemal Atatürk’ten söz etmek olmaz.

- Artık savcı polemikleri, sansasyonel ifşa çabaları olmaz.

- Artık konuyla uzaktan yakından alakası olmayan destansı nutuklar atmak olmaz.

İddianame de ortaya çıktığına göre...

- Artık somut suçlamalara somut cevaplar gelmeli.

- Artık itirafçıların itiraflarıyla hesaplaşma başlamalı.

- Artık paraya dayalı iddiaların paraya dayalı yanıtları verilmeli.

CHP’Yİ ELE GEÇİRMEK SUÇ MUDUR

- Eğer partiye egemen olmak için para bir milim bile konuşmamışsa...

- Eğer delege pazarlarının kıyısından bile geçilmemişse...

- Eğer fikirler, ideolojiler, anlayışlar, ekipler organik biçimde yarışmışsa...

CHP’yi ele geçirmek diye bir suç olmaz, olamaz.

- Eğer rüşvet paralarıyla delege pazarları kurulduysa...

- Eğer pervasızca rüşvet işlerine bulaşmanın en önemli nedenlerinden biri kurultay kazanmaksa...

- Eğer “Ben cumhurbaşkanı adayı olacağım, onun için de para lazım” diye hareket edildiyse...

CHP’yi ele geçirmek, bal gibi de suçtur.

CHP’NİN KAPATILMASI

Türkiye, parti kapatma davalarından çok çekti.

Çok çekenlerin başında da bugünkü iktidar ve onun öncülleri geliyor.

Kapatma davalarına şöyle bir bakalım:

- Refah Partisi’ni gazetelerde yazılan makaleler, yapılan birkaç konuşma nedeniyle kapattılar.

- Fazilet Partisi’ni başörtüsünden falan kapattılar.

- AK Parti’yi gazete kupürleriyle, gazete haberleriyle, başörtüsü nedeniyle kapatmaya kalktılar.

Rüşvet, yolsuzluk, vurgunculuk... Bu suçlamalar bile parti kapatma davasına dönüşmemeli. Bu suçlara bulaştıkları mahkeme kararıyla belirlenen kişilere siyasi yasak olabilir ama koskoca partiyi kurumsal olarak kapatmak olmaz.

“Böyle bir niyet yok” deniyor.

Olabilir.

Ben yine de tavrımı yazmak istedim.

KENDİNİ ASARSA HİÇ ŞAŞIRMAZMIŞ

Belediye davasında savcılığın iki türlü karşıtı var:

- BİR: Hiçbir suçlamayı ciddiye almayıp “Hepsi yalan abi” diyerek konuyu geçiştirme operasyonu yapanlar.

- İKİ: Güya savcılığın iddialarına destek olurken ağızlarından çıkanı kulakları duymayan tipler.

İkinci kategori, birinci kategoriden bile daha tehlikeli.

Çünkü bu tipler, savcılığın iddialarının en birinci sulandırıcıları.

Bir örnek vereceğim:

Geçmişten bugüne bu tür olaylarda yaptığı provokasyonlarla tanınan bir tip, güya iddianameyi savunurken...

Murat Ongun’la ilgili şunları söylemiş:

“Hapiste kendini öldürürse hiç şaşırmam. Kendini asabilir Murat Ongun. İçeriden ölüsü çıkar.”

Hadi bu sözlerin ahlaki düşüklüğünü, acımasızlığını, vicdansızlığını bir tarafa bırakalım.

Bu sözler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya ve hazırladığı iddianameye indirilmiş çok ağır bir darbedir.

Bu adam isteyerek ya da istemeyerek Başsavcılık aleyhine oluşturulan olumsuz kampanyanın bir numaralı odağı haline gelmiş durumda.

Her defasında provokasyon. Her defasında toplumsal kışkırtma. Her defasında iktidar aleyhine hava. Her defasında rezillik. Her defasında kepazelik.

“Dur” diyen de çok oldu ama adamın rezillikleri bir türlü durdurulamıyor.

MENDERES’İN SONUYLA KORKUTMAK

Hiç kimse kusura bakmasın.

Erdoğan iktidarını Menderes’in sonuyla korkutmak...

Alçaklığın daniskasıdır.

İster Erdoğan karşıtı olsun...

İster Erdoğan yanlısı olsun...

Erdoğan iktidarını Menderes’in sonuyla korkutan herkes, bunun hesabını vermelidir.

Menderes’in sonuyla korkutma çabasının...

İyi niyetle tevil edilecek bir tarafı yoktur.