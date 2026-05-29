Okkalı fiyasko

“Hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyoruz, şöyle okkalı bir çıkış yapalım da havayı değiştirelim” diyerek...

Üzerlerine “Haram parayla alınmıştır” yazan iki arabayı partinin önüne çektiler.

Fakat o da ne!

- Meğer partinin önüne çekilen iki araç da “haram parayla” satın alınmamış.

- Meğer Kılıçdaroğlu’nun ekibi, o iki aracı “sembolik” olarak partinin önüne çekmiş.

İletişimin altın kuralı şudur:

Okkalı bir çıkış yapacaksan, yaptığın çıkışın altı okkalı bir şekilde dolu olacak.

Aksi takdirde yaptığın sadece ve sadece okkalı bir fiyasko olur.

DELEGE FEODALİTESİ

CHP’nin aklı başındaki isimleri, şunu söylüyorlar:

“Delege sistemi, CHP’yi feodal ilişkiler ağına sürüklüyor. Delege sistemi değişmeden CHP’de hiçbir şey değişmez. Bütün felaketlerin nedeni delege sistemidir.”

Anladığım kadarıyla CHP’deki delege sistemi...

- Partiyi yozlaştırıyor.

- Partiyi laçkalaştırıyor.

- Partiyi satın alınabilir hale getiriyor.

Bu anlatılanlardan benim çıkardığım sonuç şu:

Delege sistemi denilen bu ağalık sistemine çekidüzen verilmezse... CHP’nin kurtuluşu, ister tek başına / ister hep beraber, asla mümkün olmaz.

ALİ KEMAL’MİŞ HASAN TAHSİN’MİŞ

KURTULUŞ Savaşı...

Sadece Özgür Özel ve arkadaşlarının savaşı değildir.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da savaşıdır. / Tayyip Erdoğan’ın da savaşıdır. / Devlet Bahçeli’nin de savaşıdır. / Dindarların da savaşıdır. / Sekülerlerin de savaşıdır. /Milliyetçilerin de savaşıdır. / Sünnilerin de savaşıdır. / Alevilerin de savaşıdır. / Türklerin de savaşıdır. / Kürtlerin de savaşıdır.

Mutlak butlan meselesinin ardından...

Özgür Özel ekibinden bazı isimler...

Ali Kemal üzerinden, Hasan Tahsin üzerinden olayları yorumlamaya bayılıyorlar.

Onlara sesleniyorum:

Karşında Yunan Ordusu yok kardeşim.

Karşında 3 yıl önce bu memleketin başına getirmek için çırpındığın adam var.

TOMA’DAKİ ADAM BİR OKULDA MÜDÜR YARDIMCISI ÇIKTI

BU adamla ilgili üç olasılık var:

- BİR: Kendisini patlatmaya karar vermiş bir kripto olabilir bu şahıs.

- İKİ: Bu adamın akıl ve ruh sağlığı açısından çok ciddi sorunları olabilir.

- ÜÇ: Geleceğini yakacak denli gözü dönmüş olabilir bu adamın.

Bu adamın bir okulda müdür yardımcısı olması, olabilmesi ise...

Bu üç olasılıktan bile bin kat daha tehlikeli.

MASA YUMRUKLAYAN SİYASETÇİ GÖRDÜĞÜMDE

- Antipatiyle dopdolu oluyorum.

- Yüzümü buruşturuyorum.

- Videoyu anında geçiyorum.

- “Şovu kes” diye bağırmak istiyorum.

- “Hayrola sen niye rollendin ki” diye çıkışmak istiyorum.

KİMLER NE DÜŞÜNÜYOR

- ERDOĞANCILAR: Bizim Reis, Suriye’ye kayyum atamış liderdir. CHP falan küçük gelir ona.

- KILIÇDAROĞLUCULAR: Mühür kimdeyse Süleyman odur. Hepsi çok yakında Kılıçdaroğlu’na biat eder.

- ÖZGÜR ÖZELCİLER: Reis’i yenemeyebiliriz ama biz bu Kılıçdaroğlu’nu çok kolay ham yaparız.

- BAHÇELİCİLER: Bizlik bir durum yok. Biz sadece arayı bulmaya çalışıyoruz. Biz nasihat makamındayız.

- DERVİŞOĞLUCULAR: Özgür Özel ekibine destek verelim ki belki CHP’den biraz oy çalabiliriz. Başka türlü yükselemeyeceğiz.

- DEM YANLILARI: Biz en iyisi iki tarafı da idare edelim. Zaten çok kritik bir süreç yürütüyoruz. Olaylara karışmamak en iyisi.

ADNAN BEKER’İ ÖRNEK ALIN

KEMAL Kılıçdaroğlu, Adnan Beker için “Militanlarıyla partiye gelip taş attırdı” demişti.

Beker de şöyle yanıt verdi:

“İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm merciler gerekli incelemeyi yapsın. Eğer yanımda en ufak bir taşkınlık çıkaran üçüncü bir şahıs tespit edilirse milletvekilliğimden istifa edeceğim. İddiasını ispat edemezse Kılıçdaroğlu’nu butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum.”

Kılıçdaroğlu ekibi iyi baksın Adnan Beker’e!

Nasıl da meydan okuyor, okuyabiliyor. Kendine güvenen işte tam da bunu yapar.

Özgür Özel ve ekibi, Kılıçdaroğlu destekçilerine “mafya, bar fedaisi” dediğinde...

Kılıçdaroğlu’nun ekibi de işte böyle meydan okumalıydı, okuyabilmeliydi.

BUGÜNLERDE İZLEDİĞİM FİLMLER DİZİLER

SON günlerde maruz kaldığım kelimeler: Butlan, Özelciler, Kemalciler, arınmacılar, değişimciler, hain, havlucu, hırsız.

Kafamın içinde bunlar dönerken başka tür filmlere ve dizilere konsantre olamadığım için... Şu tür şeyler izliyorum:

- MR. SIMITH WASHGINTON’A GİDİYOR: Eskilerden, epey eskilerden bir film. Saf ve idealist bir adamın politikanın kirli yüzüyle tanışmasının öyküsü. Gündem nedeniyle havasına hemen giriyorsun filmin.

- BORGEN: İzlemiştim, bir daha izliyorum. Koalisyonla, medya, etik ve parti yönetimleri üzerine gerçekçi bir dizi. Ağız bir karış izletiyor. Çok aranırsa dizide Kılıçdaroğlu’nu bulmak da mümkün, Özgür Özel’i de.

- HOUSE OF CARDS: Bunu da izlemiştim. “Madem gündem politik, o zaman bir daha bakayım” dedim. Bay Underwood’un hileleri, desiseleri, manipülasyonları, oyunları... Eskisi kadar tat vermedi. Bizdeki hileler, desiseler, manipülasyonlar çok daha sert, çok daha gerçekçi valla.