OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer

Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
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Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
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TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
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“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
*
Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer
Hukuk profesörü İzzet Özgenç’i tanırım.
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
*
Hükümet düşmanı mı oldu? Unutulduğunu mu düşünmeye başladı? Hakkının yendiğine mi inanmaya başladı? “Erdoğan gitsin” kervanına mı katıldı? ‘Davutoğlu’cu mu oldu? Babacan’a mı yaslandı?
*
Yemin ederim bilmiyorum.
Hiçbir fikrim yok.
*
Ancak İzzet Özgenç, durup dururken şöyle bir şey yaptı:
*
“Ekonomik durum gerekçe gösterilerek OHAL ilan edilecek” dedi ve OHAL fitnesini ateşledi.
*
Onun bu palavrası üzerine yüz bin tane “OHAL geliyor” analizi yapıldı.
*
Sonra ne oldu?
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Bu tam bir saçmalıktır” diyerek fitneyi bastırdı.
*
Peki geriye ne kaldı?
*
Ne kalacak?
Kırılgan ekonomiye vurulmuş olağanüstü bir darbe kaldı, milleti paniğe sevk eden fitnenin artçıları kaldı, bir palavra üzerinden yapılan algı kaldı.
*
Bu sonuçtan yola çıkarak...
İzzet Özgenç’in savrulduğu yerin neresi olduğunu tam olarak söyleyemem ama o yerin çok felaket, çok berbat, çok rezil bir yer olduğunu söyleyebilirim.
NEBATİ’YE DOSTANE İKAZLARA DEVAM
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi övgülere boğmuş olmanın kredisine yaslanarak...
İkaz görevimi sürdürüyorum:
Sayın Bakan.
Artık bir stratejiye dayanmayan konuşmalar yapmıyorsunuz.
Sütten ağzınız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorsunuz.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane.
*
Fakat Sayın Bakan...
Şu konuya aman dikkat:
*
Bugünlerde size hayırlı olsun ziyaretleri oluyordur, olacaktır.
Sizi ziyaret edenlere, “Gelmeyin kardeşim, istemiyorum ziyaret miyaret” deyin.
Ateşten bir gömlek giydiğinizi, kutlanacak bir durum olmadığını, ziyaretlerle vakit kaybedemeyeceğinizi söyleyin.
*
Dün olayın fotoğraflarını gördüm:
*
Devletin haber ajansının başındaki zat, sizi ziyarete gelmiş. Elinde sizin kocaman bir fotoğrafınız var. Bunu size hediye ediyor. Siz de alıyorsunuz.
*
Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın!
“Ben henüz bir şey başarmadım ki? Ne gerek var bu fotoğrafa? Hatta ne gerek var bu ziyarete? Oyalamayın beni kardeşim” deyin.
*
İnanın sizi ziyaret etmek isteyenler bile sizin bu tavrınızı asla yadırgamayacak, size hak verecek, kendi yaptıklarının yanlış olduğunu idrak edeceklerdir.
MECLİS’İ EN GÜZEL YÖNETEN BAŞKAN: CELAL ADAN
ADALETTEN milim sapmadı. Tatlı sert üslubuyla sıcak bir iletişim kurdu. “Kardaşım” türü hitaplarla kavgaları durdurdu. Anlayışlı tavırlarıyla bütün partileri etkiledi.
Hele en son Diyanet bütçesi görüşülürken...
Aleviler konusunda...
“Alevi’yi Sünni’ye, Sünni’yi Alevi’ye düşman eden bizden değildir. Alevi’nin hakkını inkâr eden de bizden değildir, Sünni’nin hakkını da inkâr eden bizden değildir” diyerek...
Şahane bir yaklaşım sergiledi.
*
Meclis başkan vekilleri arasında Celal Adan’ın pırıl pırıl parlaması bundandır.
KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIK AÇIKLAMASI
BU zamana kadar...
Sinyal verdi, yeşil ışık yaktı, yanındaki yöresindekilere söyletti, taktik ve stratejileriyle belli etti falan.
Ve bütün bunların ardından ilk kez resmen ve alenen...
“İttifak ortaklarımız onaylarsa aday olmaktan onur duyarım” diyerek aday adaylığını resmen ilan etti.
*
Kemal Kılıçdaroğlu’dan söz ediyorum.
Bu yeni bir durumdur.
*
Canı gönülden hayırlı uğurlu olsun diyorum.
*
Ama canımı sıkan bir duruma işaret etmeden geçemeyeceğim:
*
Bir siyasi partinin genel başkanının, aday olmak istediği bir makama ancak ittifak ortaklarının onayıyla aday olabilmesi...
Çokça kekremsi bir duygu uyandırıyor insanda.
BUGÜNLERDE HİÇ ÇEKİLMEYEN ŞEYLER
“Ama Almanya’da da durum şöyle” türü sözler.
*
Her türlü israf, gösteriş ve vurdumduymazlık.
*
Kurdaki artışı küçümseyen yaklaşımlar.
*
Rakı güzellemesiyle yapılan muhaliflik...
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Özgür Demirtaş’ın kimsenin bilmediği sırrı açıklar gibi konuşması.