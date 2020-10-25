Oh be! 40 gün sonra korona aşısı geliyor

Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
*
- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
*
Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
*
Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.
Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.
Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.
Afrin’de sustu, Libya’da sustu.
10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.
Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.
Dirayetli bir susuştu onunki.
- Börtü böcek, kurt kuş yandı.
- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.
- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.
- Evler, ocaklar söndü.
*
“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...
Şu ana kadar...
Şu koca yeryüzünde...
Bir tek kişi bile...
“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.
Putin’i, Macron’u, Trump’ı...
Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...
Böyle bir şey demedi, diyemedi.
Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...
Üçüne de hayran kaldım.
*
Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...
*
Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:
Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...
*
Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.
FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:
*
Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...
Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.
*
GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:
*
Adam, tam bir magazin düşkünü.
Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.
*
Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.
Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.
*
Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.
*
Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.
“Ali Erbaş şöyle dedi”
- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...
- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...
Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.
*
Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.
*
“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.
Oh be! 40 gün sonra korona aşısı geliyor
Nihayet! Sonunda! Yaşasın! Yuppi! Heyyo!
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Önce beş milyon aşı gelecek!
Şaşıracak millet.
Sonra “şak” diye bir beş milyon aşı daha!
Ve yine “şak” diye bir beş milyon daha!
En sonunda çil yavrusu gibi dağılacak korona mikropları.
*
40 gün sonra...
- “Ne zaman bitecek bu korona belası” diye sormayacağız.
- “Yok arkadaş yok. Bu iş bitmeyecek” demeyeceğiz.
- “Benim aşıdan bir umudum yok” lafı etmeyeceğiz.
*
Bu müjdenin anlamı şu: Pek yakında maskeler fora olacak, mesafeler kısalacak...
*
40 en sevdiğim rakamdır benim.
Ve dün sabahtan beri “Gel 40 gün gel” deyip durmaktayım.
NİHAT HATİPOĞLU’NUN OTELİNDE İÇKİ Mİ SATILIYOR
DÜN bir haber dolaştırılıyordu sosyal medyada...
Öyle sıradan trol hesaplarda falan değil, anlı şanlı gazetelerin hesaplarında bile vardı haber.
Haber şuydu:
*
“Bira içenleri yadırgayan Nihat Hatipoğlu’nun Sultanahmet’teki otelinde her türlü içki servisi yapılıyor”.
*
Görsellerle, otelin mönüleriyle, otelin fotoğraflarıyla falan öyle inandırıcı sunuyorlardı ki haberi...
Doğrusu etkilendim. “Acaba mı” dedim.
Ve hemen Nihat Hatipoğlu’na bir mesaj attım.
Mesajım şöyleydi:
*
“Sizin Sultanahmet’teki otelinizde içki servisi yapıldığına dair haberler dolaşıyor sosyal medyada. Bu doğru mudur?”
*
Hatipoğlu, hemen cevap yazdı bana.
Mesajını yayınlıyorum:
*
“Asla! Böyle bir şey söz konusu değil. Önüme katrilyonlar konsa böyle bir şeye tenezzül etmem. Hiçbir dönemde içki, bira vs. o binaya girmemiştir, dışarıdan getirilip içilmesine müsaade edilmemiştir. Sosyal medyada servis edilen bar fotoğrafları, baştan sona sahtedir. Bu bir yalandır. Benim bira ile ilgili sözlerime karşılık mahiyetinde servis edilen sahte ve insafsızca bir yalan haberdir. Göz göre göre böyle bir yalan nasıl ortaya atılır hakikaten anlayamıyorum. Sözümü, bakışımı, fetvamı, görüşümü eleştir istediğin kadar. Anlarım. Ama böyle ahlaksızca bir iftiraya neden başvuruyorlar?”
*
Bu mesajı okuduktan sonra şunları düşündüm:
*
Bu yalanı kurgulayıp piyasaya sürenler, önünü arkasını hiç araştırmadan bu yalana omuz verenler, bu yalan üzerinde ter ter tepinenler...
Bunlara sorsan...
“Biz muhalifiz. Biz ahlaklıyız. Biz iyi insanlarız. Biz dürüstüz. Biz şöyleyiz. Biz böyleyiz” falan diye ne kadar farklı olduklarını anlatıp dururlar.
*
Ama yaptıkları ortada!
İşte görüyorsunuz:
Sırf gıcık oldukları Nihat Hatipoğlu’nu madara etmek için ahlaksızlıkta hiçbir sınır tanımıyorlar.
*
İşin en acı tarafı şu:
Bu ülkede kurgulu iftiradan, kuyruklu yalandan sığınılacak tek bir liman bile kalmadı maalesef.
NE DEDİ? NASIL AKTARILDI?
NİHAT Hatipoğlu’nun şöyle dediği aktarıldı bize:
*
“Bir ilimizdeki sokaktan hayretler içinde geçtim. Dışarıda dört genç kız bira içiyordu”.
*
Bu da Nihat Hatipoğlu’nun söylediğinin tamamı:
*
“Bir ilimizdeki sokaktan hayretler içinde geçtim. Meğer o sokak genç kız ve erkeklerin yoğun geldikleri bir yermiş ve dışarıda, içeride Avrupa’nın herhangi bir merkezindeki görüntüyü aksettiriyordu. Dışarıda dört genç kızımız bira içiyorlardı. Yüzümde maske vardı, beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar. Mahcup bir gülümseme ile ‘Hocamız geçiyor çocuklar’ dediklerini işittim. Daha var. Edep, saygı elbet var. Ama oradakiler de bu ülkenin evlatları, çocukları. Onları yok saymak yerine var kabul edip öyle hareket etmek lazım”.
*
Şimdi gelsin sloganlarımız:
Kahrolsun kısaltarak anlamı çarpıtma eylemi! Kahrolsun kısa bir alıntıyla maksadı bambaşka bir hale getirme operasyonu! Kahrolsun ilginç başlık atacağım diye bütünlüğü bozma atraksiyonu!
RUZİ NAZAR-ENVER ALTAYLI KİTAPLARI
RUZİ Nazar ve Enver Altaylı kitaplarını sormuştum. Yığınla cevap geldi. Gelen cevaplardan anladığım kadarıyla üç kitap var konuyla ilgili olarak piyasada:
*
- CIA’NIN TÜRK CASUSU: RUZİ NAZAR: Enver Altaylı yazmış bu kitabı.
*
- BÜYÜK OYUNDAKİ TÜRK: ENVER ALTAYLI: İrfan Ülkü yazmış bunu.
*
- ESİR TÜRK ELLERİNDE 90 GÜN: Enver Altaylı yazmış bu kitabı.
*
NOT: Bu listenin ortaya çıkmasına vesile olan dostum Metin Işık’a, meslektaşlarım Toygun Atilla ve Musa Kesler’e, Odatv’ye, CHP milletvekili İlhan Kesici’ye ve isimlerini veremeyeceğim kadar çok okurlarıma binlerce teşekkür.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle