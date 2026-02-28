Öcalan’ın çağrısının özetinin özetinin özeti

Haberin Devamı

- TÜRK / KÜRT: Açıklamanın en dikkat çekici yeri şurası: “Kürtsüz Türk olmaz, Türksüz Kürt olmaz.”

*



- KANDAN BESLENME: Çatışmaya, şiddete, kandan beslenmeye baştan sona reddiye... Öcalan, bunu çok açık biçimde ifade ediyor.









*

- SÜREÇ: Açıklamanın tamamına sinen hava şu: Süreç yürüyor, sorun yok, tıkanma söz konusu değil.

*

- ZİHNEN BARIŞ: Açıklamada altını kalın kalın çizdiğim vurgu şu: “Cumhuriyetle zihnen barışmak.”

*

- ANAYASAL VATANDAŞLIK: Anayasal vatandaşlık istiyor Öcalan. Bunun çerçevesini ise şu iki koşulla sınırlıyor: BİR: Demokratik sınırlar içinde olmalı. İKİ: Devletin bütünlüğünü esas almalı.

*

- KAVRAMLAR: “Diyalektik”, “mekanik”, “negatif aşama”, “yaratım”, “asimiliyonist”... Bu tür sözcük ve kavramlar, her zaman olduğu gibi yine çokça yer almış Öcalan açıklamasında. Ne diyelim, bayılıyor böyle şeylere Öcalan.

Haberin Devamı

ÜÇ ŞEKER İLAHİ DAHA



- BEN BU AMELLERİM İLE: Bu da halk işi bir ilahi... Bu da alttan alta yükselişte... Bu da Celal Karatüre tarafından seslendiriliyor. “Ben bu amellerim ile / Giremem o cennetine” diyen bu ilahiyi not edin bir tarafa. Bu da popüler olacak.









*

- AL ELİNE KALEMİ: Sözleri şöyle: “Al eline kalemi / Yaz Allah’ın adını / Çekmeyenler ne bilsin / Zikrullahın tadını.” Sözler: Tam mırıldanmalık. Ritim: Hiç fena değil. Okuyan: Yine bizim Celal. Bu ilahi de bir parça alıp gidebilir.

*

- BUGÜN BİZE PİR GELDİ: Bir Alevi deyişi bu. Kaynak kişi: Aşık Daimi. Yöre: Erzincan. Bu ramazan “Kabe’de hacılar” ilahisini söyleyenler, bu deyişi de söylüyorlar. Öteden beri pek sevdiğim bu deyişin yeniden gündeme gelmesinden çok memnunum.

ERDOĞAN’IN DOĞUM GÜNÜ GAZETESİ



“Senin doğduğun gün Türkiye’de ve dünyada neler olmuş acaba” sorusunun en güzel cevabı, Hürriyet’in doğum günü gazetesidir.

Hürriyet okurlarının her zaman çok ilgisini çekmiştir doğum günü gazetesi.









*

Haberin Devamı

26 Şubat’ta doğum gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü gazetesine şöyle bir bakayım dedim.

*

26 Şubat 1954 tarihli Hürriyet’in manşeti şuymuş:

*

“Dün Boğaz’ı yaya geçmek kabil oldu.”

*

Manşetteki habere göre: İstanbul Boğazı buzlarla kaplanmış. Bazı vapurlar, buzların arasında mahsur kalmış. Buzlar yüzünden ilerleyemeyen teknelerdeki kişiler, yürüyerek karaya çıkmışlar.

*

Neye delalet eder bilmiyorum ama çok ilginç bir günmüş vesselam.

BUGÜNLERDE SÜREKLİ ELİMİN ALTINDA TUTTUĞUM KİTAPLAR









Hep elimin altındadır, hep başucumdadır: Altan Öymen’in yakın tarihi anlattığı kitapları. / Evet, ben de modaya uydum: Tanıl Bora’nın “Cereyanlar” adlı eseri. / Bazen gülümseyerek, bazen küçümseyerek okumaya devam: Orhan Pamuk’un “Masumiyet Müzesi” kitabı. / Her sıkıldığımda bir hikâyesini okurum: Refik Halit Bey’in “Memleket Hikâyeleri” adlı eseri. / Eğlenmek isteği doğduğunda okurum üç beş sayfa: Reşat Nuri Bey’in “Tanrı Misafiri” adlı eseri.

Haberin Devamı

ÇATLI FİLMİ



ABDULLAH Çatlı’nın filmini hiç merak etmiyorum.

Nedeni de Abdullah Çatlı değil.

Şöyle izah edeyim:

*

Dünyada da Türkiye’de de...









Kimin filmi çekiliyorsa...

Hep bir övgü, bir güzelleme.

Koskoca hayat, tek bir renge indirgeniyor.

Ortaya çıkan sonuç, hep baştan belli oluyor: Erdem anıtı gibi bir yaşam.

Söz konusu kişinin eksiğinden gediğinden asla söz edilmiyor.

Herhangi bir olumsuz tarafının kıyısından bile geçilmiyor.

Böylece sahicilikten uzak karton bir karakter çıkıyor ortaya.

*

Abdullah Çatlı filminin de böyle olacağından adım gibi emin olduğum için...

Hiç merak etmiyorum filmi.

O BİLDİRİ BİR TUZAK MIYDI



CHP Lideri Özgür Özel şöyle demiş:

*

Haberin Devamı

“Kurulan tuzakların farkındayız. Toplumu kutuplaştırıp bir siyasi rant elde etmeye çalışanlar var. Hiç merak etmeyin. AKP’nin tuzağına düşmeyiz.”

*

İyi ama laiklik eksenli son tartışmayı kim başlattı?

Bu işin başlangıç noktası “Laiklik Bildirisi” değil mi?

O bildiride “Talibanlaşıyoruz, gerici azınlık atağa kalktı” falan diyerek okullardaki ramazan şenliklerine laf edilmedi mi?

*

İktidar da sonuç olarak bu bildirideki saldırgan tavra tepki göstermedi mi?

*

Eğer ortada bir “tuzak” varsa...

Tuzağı kuran o bildiriye imza atanlardır.

*

Yok eğer “O bildiriyi AKP kaleme aldı, o bildiriye imza atanlar AKP’nin adamları” falan deniliyorsa...

Bu artık beni aşan bir seviye.

Haberin Devamı

Bunun cevabını da bildiriye imza atanlar versin bir zahmet.