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Eli kulağında, Öcalan’ın çağrısı geliyor.

*

Öcalan’ın çağrısının muhatabı örgüt olacak.

Örgüte seslenecek.

*

Örgüt Öcalan’ın çağrısına uyarsa...

Büyük bir milat başlayacak.

“Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılacak.

*

Böyle bir hedefe ulaşılmasında öncü rol hiç kuşkusuz Devlet Bahçeli’nin olacak.

Bahçeli, memlekete çok büyük bir hizmet yapmış olacak.

BİR SANATÇININ ERDOĞAN’I ÖVMESİ YALAKALIK MIDIR CESARET MİDİR

TAYYİP Erdoğan’ın doğum günüydü dün. 71 yaşına girdi.

*

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, sosyal medyada bir kutlama mesajı yazmış.

Kutlama mesajında yer alan şu vurgulara dikkat:

*

“Bir insan, ülkesinin liderini sevdiğini neden saklar? Benim aklım almaz. ‘Milyonlarca insan seni seviyor, takip ediyor, aman dikkat’ diyenlerin laflarına hiçbir zaman aldırmadım.”

*

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Müzik, tiyatro, sinema, dizi piyasasında geçer akçenin Erdoğan karşıtlığı olduğunu kimse inkâr edemez.

Adı “Erdoğan yanlısı”na çıkmış bir sanatçı için cehennemin kapıları aralanmış olur.

Ardından da gelir ötekileştirme, yüz buruşturma, küçümseme, dışlama, uzak durma falan...

*

İşte tam da bu yüzden Sinan Akçıl’ın yaptığına yalakalık diyemiyorum, cesaret diyorum.

KESİLMİŞ EN İYİ MAYMUN RACONU

BU konuda en iyi açıklamayı hukukçu Orhan Kemal Cengiz yapmış.

Dediği şu:

*

“Irkçılık dediğimiz şey şudur: Bir grup, değiştirilemez karakteristik bir özelliği nedeniyle hedef alınacak. Örneğin kişinin rengi, ırkı, dini, dili gibi.”

*

Mourinho’nun yaptığı, böyle bir şey değil.

Şöyle bir şey:

*

Kaba, rahatsız edici bir benzetme. Terbiye yoksunu bir yaklaşım.





FİLMDE İZLEDİĞİMİZ TRUMP’IN GAZZE HAYALİ

- Sakilliği muazzam.

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- Tarzında Arap şeyhlerinin altın varakları var.

- Görgüsüzlüğü müthiş.

- Estetikten bin kilometre uzakta.

- Bayağılığı kusturucu boyutta.

- Zevksizlikten dökülüyor.

- Muhayyilesi basit mi basit.

ÖZGÜR ÖZEL’İN KUVVET KOMUTANLARINA YÜKLENMESİ

CHP Genel Başkanları ve yetkilileri, eskiden...

- Askere tek kelime edemezlerdi.

- Askerle aynı frekansta olmaya özen gösterirlerdi.

- Kuvvet komutanlarına ulu orta söz söylemeyi akıllarından bile geçirmezlerdi.

- Genelkurmay Başkanı eleştirisi yapamazlardı.

- Asker sivil gerilimi çıktığında hemen askerden yana tavır alırlardı.

*

Aradan zaman geçti.

Erdoğan hükümetleri, askeri vesayeti ortadan kaldırdı.

Artık Genelkurmay’ın ışıklarına dikkat kesilen kalmadı.

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Genelkurmay Başkanı’nın, kuvvet komutanlarının isimlerini öğrenen kalmadı.

Asker eleştirisi yapmak, bir yüreklilik konusu olmaktan çıktı.

*

Peki bu özgürleşmenin, bu serbestliğin tadını en çok kim çıkarıyor dersiniz?

Kim olacak?

CHP Lideri Özgür Özel.

*

Kuvvet komutanlarına yönelik tehditkâr sözler söyledi Özgür Özel.

Kara Kuvvetleri Komutanı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı’nı partisinin grup toplantısında hedef aldı.

*

Özgür Özel, bunun için Erdoğan’a minik bir teşekkür eder mi acaba?

CİNAYET VE DİPLOMA

ÖZGÜR Özel, şöyle demiş:

*

“31 yıl önce verilmiş bir diploma. Dersler geçilmiş. Neyine iptal olacak? 31 yıl önce birisi cinayet işlemiş olsa zaman aşımından o cinayet ortadan kalkıyor.”

*

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Özgür Özel’e bazı tavsiyelerim var:

- Cinayet ile diploma arasında benzerlik kurmak pek yakışık almamış.

- Ailesinden biri cinayete kurban gitmiş kişiye bunu söyleyemezsin mesela.

- Cinayeti kanun affetse, aile affetmez. (Bakınız: Bergen’in “Sen Affetsen Ben Affetmem” şarkısı)

- Ayrıca her konuyu neden siz izah ediyorsunuz. Bırakın Ekrem Bey izah etsin.

MANSUR YAVAŞ’IN KONUŞMAMASI KONUŞMASINDAN DAHA HAYIRLI

KONUŞUNCA...

Ekrem İmamoğlu’na yönelik hislerini kapatamıyor.

Konuşmayınca...

Arada bir sorun yokmuş gibi görünüyor.

*

Sonuç:

Mansur Yavaş’a “aman sen konuşma abi, konuşursan anketlerde gerileriz” diyen danışmanları, mükemmel bir strateji izliyor.

DİPLOMA DA DİPLOMA

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- İmamoğlu’nun diplomasının Türkiye’nin bir numaralı meselesi haline getirilmesi karşısında kayıtsız kalma hakkımı kullanıyorum.

*

- “Diplomasız” diye bir siyasinin siyasi hayatını bitirme çabası içine girmek istemiyorum. Kayıtlara böyle geçmeyi içime sindiremiyorum.

*

- Erdoğan’ın diplomasını tartışanlara gözlerimi kısarak bakıyordum. İmamoğlu’nun diplomasını tartışanlara da aynı şekilde bakıyorum.

*

- Diplomayı canla başla savunanları da diplomanın usulsüzlüğünü canla başla kanıtlamaya çalışanları da kişisel olarak kendime yakın görmüyorum.

*

- Diploma tartışmalarını içeren yorumları, haberleri, analizleri anında geçiyorum. Hiç okumuyorum. Hiç bakmıyorum.