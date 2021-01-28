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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

28 Ocak 2021

Ben de Nusret’in...

Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.

İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.

Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.

Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.

Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.

*

Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.

*

“Görgüsüz” demeden...

“Bu ne şaklabanlık?” demeden...

“Etten soğuduk valla” demeden...

Yumuluyorlar Nusret’in etlerine ve şovlarına.

*

Yani acı ya da tatlı gerçek şudur:

*

“Edirne’den geçince anlamı olan Türkler” sıralamasında...

Nusret de var.

*

İşte tam da bu yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunsunlar diye seçtiği 19 Türk şef arasında

Nusret’in de bulunmasını pek yadırgayamıyorum.

Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

MİLLETVEKİLLERİ AŞIDA ÖNCELİKLİ OLMALIDIR

SÖZ konusu milletvekilleri olduğunda ortalığı ayağa kaldıranları hiç anlamıyorum.

Milletvekilliği...

Sosyalleşmeyi gerektirir... Halkla teması gerektirir... Yakın durmayı gerektirir... İç içe olmayı gerektirir...

*

Bu sebeple korona açısından en riskli işlerin başında gelir milletvekilliği.

Ne olur yani sayıları zaten çok sınırlı olan milletvekillerine aşıda öncelik tanınsa...

Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

LİYAKATLİ CHP’LİLERE ÖNCELİK VERECEKLERMİŞ

“LİYAKAT... Liyakat...” deyip duruyoruz. Yıllardır.

İyi ama CHP iktidara gelince ne olacak?

Liyakat, esas olacak mı?

*

İşte bu sorunun cevabı ortaya çıktı.

*

Halk TV’de bir program.

Sunucu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a şu soruyu soruyor:

*

“Yıllardır ‘Bir iktidar olsak da bizim çocuğu işe koysak’ diyenler var. Kadrolaşma sizin önceliğiniz olmayacak mı?”

*

Seyit Torun, bu soruya şu cevabı veriyor:

*

“Biz liyakate dayalı bir çalışma uygulayacağız. Ama bu demek değil ki arkadaşlarımızı ihmal edeceğiz. Tabii ki önceliği onlara vereceğiz.”

*

Yani şunu demek istiyor Seyit Torun:

*

“Bir işe 10 liyakatli başvurursa... Biz o 10 liyakatli arasından CHP’li olana öncelik vereceğiz.”

*

Yani CHP başa geçerse liyakat hayata geçecek.

Ama bu liyakat, torpilli bir liyakat olacak.

*

Birsen Tezer’in pek güzel söylediği o şarkıyı, “liyakatte torpil” esasını getirmek isteyen CHP için şöyle değiştirmek istiyorum:

*

“Liyakat bu değil/Yapma CHP/Sen insanı güldürürsün/Sen insanı güldürürsün.”

MİLYONLARCA TANRISI OLAN BİR ÜLKE YÖNETİLEBİLİR Mİ?

“BEYAZ Kaplan” adlı bir film izledim. Hindistan’ı anlatıyor.

Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

Acımasız kast sistemini, her tarafı dökülen bürokrasiyi, aşılması imkânsız aşırı yoksulluğu, zengin ile fakir arasındaki devasa uçurumu, halkın vurdumduymazlığını, politik yozlaşmayı falan içeriden anlatan bir film.

İncelikli bir alaycılık var filmde. Bu yüzden daha da kıyıcı bir etki bırakıyor izleyen üzerinde.

*

Peki umut var mı Hindistan için? Bence yok.

*

Fransa için söylenmiş şöyle bir cümle var:

“325 çeşit peyniri olan bir ülke kolay yönetilemez.”

*

325 çeşit peyniri olan Fransa kolay yönetilemezse...

Milyonlarca tanrısı olan Hindistan ne yapsın?

Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

SON GÜNLERİN ÖNE ÇIKAN SİYASİLERİ

OĞUZHAN ASİLTÜRK: Milli Görüş’ün Erbakan’dan sonra gelen lider ismi... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretiyle bir anda gündemin bir numarası oldu. Saadet’in alacağı kararda etkisi büyük olacak. O kararın alınacağı güne kadar da gündemde olmaya devam edecek.

Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

MEHMET ALİ ÇELEBİ: Ergenekon ve Balyoz davalarının mağduru olarak elde ettiği popülariteyle büyük bir saygınlık kazanmış durumda. CHP içinde başlattığı huruç hareketiyle gündemde. Önce dikkate alınmadı. Ama baktılar yıpratıcı bir etkisi oluyor... Dikkate almak durumunda kaldılar. Bunun devamı gelir.

ÖZLEM GÜRSES’İN YERİNDE BEN OLSAM

TÖVBE! Onun yerinde olmak istemem tabii...

*

Olacağımı da sanmıyorum. Çam devirebilirim, gaf yapabilirim, bir hataya imza atabilirim.

Ama “Gülnaz Şırınga” gibi bir absürtlüğe kafamı yatırmam mümkün değil.

Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

Bu söylediğim sadece benim için de geçerli değil.

Muhalif olsun, iktidar yanlısı olsun...

Hiçbir gazeteci, kolay kolay “Gülnaz Şırınga” tarzı bir olayın kahramanı olmaz, olamaz.

*

Ama yine de empati yapamadan edemiyorum.

Ben Özlem Gürses’in yerinde olsam...

MHP’den, Bahçeli’den, Bahçeli’ye aşı yapan hemşireden şöyle yürekten özür diler...

Ardından da bir süreliğine ama uzun bir süreliğine...

Pek izzet ü ikbal ile olmasa da çekiliyoruz ekranlardan” derim.

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Mesut Özil’e bile bu yapıldı! Almanya’da yabancı Türkiye’de Alamancı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ocak 2021
Burak Yılmaz adlı milli futbolcumuz, Mesut Özil’e laf sokmuş.

 

Dediği şu:

*

“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”

*


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En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2021
Türkiye’nin iki önemli gündem maddesi var:

BİR: Kafe ve restoranların durumu.

*

İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.

*

Dünkü Hürriyet’te...

Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.

Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...

En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...

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Merkel’in yerine gelecek isim PKK’yı çok üzecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2021
Merkel’in yerine gelecek isim belli oldu: Armin Laschet.

 

Laschet’in en önemli iki özelliği var:

- BİR: Türkiye dostu...

- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...

*

Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...

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Sözde

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ocak 2021
Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde çok sert.

İyi ama...

- İktidar yumuşak mı?

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?

- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?

Hayır! Asla!

*

Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:

*

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WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2021
Dadanmacı bir kişilik olduğum için tiryakisi olduğum bir şeyi hemen terk edemediğimden...

- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...

*

- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...

*

- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...


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Maklubeci tosun marulcu olmuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2021
Fetullah’ın manevi oğlu olarak bilinen, hatta soyadını “Gülen” olarak değiştiren basketbolcu Enes var ya...

İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.

*

Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.

Ve şu mesajları vermiş:

- Et olumsuz etki yaratıyor.

- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.

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Milli Mücadele yedi düvel falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2021
Metin Hülagü adlı tarih profesörü, sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapmış:

“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”

*

Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.

Akıl ve izan çerçevesinde...



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Bizim çocuklar yapmadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2021
12 Eylül darbesinin haberi ABD’ye ulaştığında...

Bir ABD yetkilisi...

“Our boys have done it” demişti.

Yani...

“Bizim çocuklar başardı.”

ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.

Bir yetkilimiz çıksa da...

“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...

*

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Boğaziçi protestoları kimin işine yarayacak?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2021
Eğer bu protestolar...

Amacından saparsa...

Tadında bırakılmazsa...

Bir büyük kargaşaya dönüşürse...

İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...

Üniversitenin dışına taşarsa...

Barışçıl yönünü kaybederse...

Polisle çatışma noktasına varırsa...

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Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli mesajlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2021
Dünyada hiçbir ordu bunu başaramazdı

- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?

*

- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.

*

SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK

- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?

*

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Vitrin mankeni, başörtüsü, CHP ve Sevgi Kılıç

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2021
CHP’de başörtülü bir Parti Meclisi üyesi var.

Adı: Sevgi Kılıç.

*

Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:



“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”

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Osman Hoca’nın iyi hayat tavsiyelerinden 10’unu seçtim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2021
Dünkü Hürriyet’te uzun, upuzun bir liste yayınladı Osman Müftüoğlu... Listenin adı: “İYİ HAYAT TAVSİYELERİ”. Yüz maddelik bir liste... “Çok çok iyi bir hayat” olmasa da “Eh işte... İdare eder bir hayat” için listeden 10 madde seçtim kendime...

1. STRESE UYUM SAĞLA

Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.



*

2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE

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