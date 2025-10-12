Nobel’iniz batsın

Haberin Devamı

Evet, Maria Corina Machado gerçekten de muhalif biri.

Venezuela hükümetine muhalefet ediyor.

Maria Corina Machado

*

Ama şöyle bir muhalif:

- Amerika’nın ülkesine müdahale etmesini istiyor.

- Siyonizme aşık.

- “Kurtar bizi Amerika” diye Amerikan askerinin ülkesine girmesini istiyor.

- Sürekli İsrail’e selam çakmayı ihmal etmiyor.

- Soykırımcı Netanyahu’ya hayran.

- İsrail’den bile ülkesine müdahale etmesini talep ediyor.

- Ödülünü Trump’a ithaf ederek “hadi gönder ordunu” mesajı veriyor.

*

Ödüllük soru şudur:

Dünyanın her yerinde savaşları bitirmek isteyen Trump, bir tek nereyle savaşmak istiyor?

*

Cevap veriyorum:

Venezuela’yla.

*

Şu işe bakın hele:

Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a layık görmüyorlar ama Trump’ın en savaşçı, en militer, en barış karşıtı olduğu bir gündeme veriyorlar.

Bu Nobel’cilerin barışçılığı, işte böyle bir barışçılıktır.

*

Peki yadırgamalıyız mı bu durumu?

Tabii ki hayır.

Dinamiti icad edip yüz binlerce insanın ölümüne yol açan biri adına verilen “Barış Ödülü” için cuk oturmuştur bu seçim.

Alfred Amca yaşasaydı, bu seçimle gurur duyardı herhalde.

*

Nobel müessesi...

Zaten bitmiş, tükenmiş, ihtiyarlamış, köhnemiş, pörsümüş bir müesseseydi.

Bu son seçimleriyle...

Yerin yedi kat dibini de boylamış oldular.

Donald Trump

İMAMOĞLU’NUN HER ŞEYE ATLAMASI

ABD’nin ülkesine müdahale etmesini talep eden birine Nobel Barış Ödülü verilince...

Bizim Ekrem İmamoğlu’dan anında tebrik mesajı geldi.

*

“Venezuela’da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin bu onurlu başarısı...” falan diye başlayan destansı bir güzelleme paylaşımı yaptı İmamoğlu.

*

İmamoğlu’na ya da İmamoğlu adına bu paylaşımı yapanlara sesleniyorum:

*

Bilip bilmeden, önünü arkasını hesap etmeden, anlayıp dinlemeden...

Her konuya atlarsanız...

Emperyalist güçleri ülkesine müdahale etmeye çağıran birinin mücadelesini kutsamış olursunuz.

*

Hadi diyelim ki ideolojik formasyonunuz yok.

Bari azıcık izanınız olsun.

FİLİSTİNLİ KİME DENİR

- Toprağını terk etmeyene denir.

- İki yıldır üstüne yağdırılan bombalara karşın direncini koruyana denir.

- Vatanını satmayana denir.

- Açlığa, yokluğa karşı ayakta kalmayı başarana denir.

- Enkaza çevrilse de evine dönene denir.

- Zalime karşı asla baş eğmeyene denir.

- Sabır / Savaş / Zafer üçlüsüne inanana denir.

- Ölü çocuklarını toprağa verse de asla yılmayana denir.

- İnadına hayata tutunarak dimdik durana denir.

SANCHEZ’İN ÇORABI

İSPANYA Başbakanı Sanchez, çok delikanlı bir adamdır.

*

Gazze konusunda milim sapma göstermedi. İsrail’e hep karşı durdu. Soykırıma itiraz etti. Lafını hiç eğip bükmedi. Güm güm haykırdı. Aslanlar gibi savundu Gazze’yi.

*

Bazıları Özgür Özel / Sanchez görüşmesinde Sanchez’in çorabına takılmışlar.

Lüzumsuz laflar diziyorlar çorapla ilgili.

*

Hiçbir çorap, Sanchez’in klasını zerre kadar sarsamaz. İsterse ayıcık desenli çorap olsun.