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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Nişantaşı dendiğinde aklına neler geliyor Ebubekir?

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Nişantaşı dendiğinde aklına neler geliyor Ebubekir?

19 Aralık 2020

Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversitelere hayasızca dil uzattığı konuşmasında bir de “Nişantaşı” bölümü var.

 

Şöyle diyor Sofuoğlu:

*

“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”

*

Nişantaşı dendiğinde aklına neler geliyor Ebubekir

Aşağı yukarı 20 senedir Nişantaşı’nda ikamet etmekte olan bir vatandaş olarak soruyorum:

*

Ne varmış Nişantaşı’nda Ebubekir?

*

Benim göremeyip de senin gördüğün nedir Ebubekir?

Ne olup bittiğini zannediyorsun sen bizim mahallede?

O kirli muhayyilenden neler geçiyor Ebubekir?

*

Nişantaşı dendiğinde “üstleri çıplak altları deri pantolonlular” falan mı geliyor aklına?

Kafanda kurduğun banal fantezilerin diyarı mı belledin Nişantaşı’nı?

*

“Fuhuş yuvası” mı demek istiyorsun Nişantaşı’na? Burada yaşayan insanları töhmet altında mı bırakmak istiyorsun? Maksadın nedir?

*

Hem ağzından çıkanı kulağın duymuyor, hem de “Beni linç ediyorlar” diye ağlaşıp duruyorsun Ebubekir.


ÜMİT ÖZDAĞ DA KATILMIŞ O KERVANA

ÜMİT Özdağ, bir televizyon yayınında şöyle demiş:

*

“İmamoğlu bana büyük bir terbiyesizlik yaptı. Ben buna rağmen kendisini destekledim. Yaptığı terbiyesizliği kamuoyuyla paylaşmayacağım.”

Nişantaşı dendiğinde aklına neler geliyor Ebubekir

*

Kusura bakmasın ama Ümit Özdağ’ın bu yaptığı hiç şık bir davranış değil.

*

Benim bildiğim şudur: Ya çıkar tak tak açıklarsın büyük terbiyesizlik diye nitelendirdiğin şeyi ya da hiç lafını bile etmezsin.

*

“Bana terbiyesizlik yaptı ama ne yaptığını söylemem” demek, Ahmet Davutoğlu’nun “Konuşursam şöyle olur böyle olur” demesi kadar fena bir şeydir.


TAHİNLİ KABAK TATLISI ŞATAFATLI YEMEK Mİ?

MECLİS tutanaklarından biraz kısaltarak aktarıyorum:

Nişantaşı dendiğinde aklına neler geliyor Ebubekir

*

SALİH CORA (AK Parti): Sanki biz burada şatafat içinde yaşıyormuşuz gibi sürekli fakirlik edebiyatı yapıyorlar. Ben akşam yemeğinde hamsi yedim ama bizi eleştiren milletvekili (CHP’li Ali Öztunç’u kast ediyor) kabak tatlısını tahinli yedi. Tahinden de taviz vermedi.

*

ALİ ÖZTUNÇ (CHP): Sayın Başkan. Sayın hatip, benim akşam yemeğinde ne yediğimi söyledi.

*

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Meclis Başkanvekili): Yediniz mi kabak tatlısını? Yemediyseniz sorun yok.

*

ALİ ÖZTUNÇ: Beni şatafatlı yemek yemekle suçladı.

*

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ Tahinle kabak tatlısı yemek kötü bir şey mi arkadaşlar? Hayret bir şey!

*

ALİ ÖZTUNÇ: Eğer ben kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi yemedim. Kuru fasulye, pilav yedim.

*

Vay arkadaş! Bu nasıl tartışma yahu! “Kabak tatlısının üzerine tahin dökülürse o kabak tatlısı olmaktan çıkar, ceviz ya da kaymaktan şaşmayacaksın” diye tartışma yürüteceklerine... Gariban kabak tatlısını, kraliçenin tatlısı tahtına çıkarmışlar. Hay bin kunduz!


MESUT VE BAHTİYAR OLMAK İÇİN ŞU BEŞİNİ YAPIN

- BİR: Siyasi fanatiklerle asla siyasi konuları tartışmayın, eğer konu açılırsa sürekli “Çok haklısın, tamamen katılıyorum” falan diye geçiştirin.

*

- İKİ: “Noel Baba pandemi nedeniyle bu yıl gelemiyor. Çünkü kendisi 65 yaş üstü” diye espri yapanlarla aranıza muazzam bir mesafe koyun.

*

- ÜÇ: “Ağır Romantik” diye bir Türk filmi var. O kadar kötü ki... “9 Kere Leyla” bunun yanında başyapıt kalır. Kaçın, kaçın, kaçın.

*

- DÖRT: “Acaba beni cep telefonuna nasıl kaydetti? İsmimin önüne arkasına ne yazdı?” diye tuhaf merakları olanlar var. Uzak durun uzak.

*

- BEŞ: Ekranlarda gözlerini belerterek ayar verici bir metni okumaya fazlasıyla meraklı haber sunucularından da kaçının.


S-400 GEYİKLERİ

ŞU kulaklar, şu tür konuşmaları duydu:

*

Nişantaşı dendiğinde aklına neler geliyor Ebubekir

- Çalışıyor mu, çalışmıyor mu?

- “Ketıl” mı bu birader fişi takınca çalışsın.

- Konuşlandıysa nereye konuşlandı? Açıklayın.

- Yahu bu seyyar, seyyar... Bir yere konuşlanmıyor.


SARIGÜL’ÜN PARTİSİNİN AMBLEMİNE BAKARKEN MIRILDANDIKLARIM

- 14 Şubat Sevgililer Günü Partisi gibi... Oh mis.

- Aşk bu değil, yapma Sarıgül.

Nişantaşı dendiğinde aklına neler geliyor Ebubekir

- Parti değil adeta romantik komediyi çağrıştırıyor.

- Evlilik programına mı geldik, partiye mi? Belli değil.

- Bu partinin el işareti şimdiden belli: Elle yapılan kalpçik!

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Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Aralık 2020
BİR: Epeydir sersem sepelek açıklamalarıyla dikkat çekmeye çalışıyordu ama bu sefer baltayı taşa vurdu.

İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.

*

ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?

DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.

*

BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.

*

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Üç bakanın Meclis’teki gece yarısı performansı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Aralık 2020
Süleyman Soylu: Unutulmaz performans

- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.



*

- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.

*

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Bazı AK Partililer ve yakınları torpille Çin aşısı oluyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Aralık 2020
CHP’li bir milletvekili, birkaç gündür şu iddiayı dile getiriyor:

 

“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”

*



İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.

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Kılıçdaroğlu’nun adaylığı... Böyle bir şey olabilir mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Aralık 2020
Kemal Kılıçdaroğlu açısından...

Koşullara şöyle bir bakalım:

*

Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.

Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.

*

İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.

*

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Motor, tren ve ince çizgi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Aralık 2020
MOTOR: Devrim otomobilleri gibi olacak diye sevindiler

HELİKOPTER motoru yapmışız.

Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...

“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...

Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...



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CHP’li Özgür Özel’e içtenlikli bir bravo

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Aralık 2020
CHP’li Özgür Özel, bir video çekip kamuoyunun dikkatine sunmuş.

 

Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:

*

“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”

*

Bu ne şahane bir yaklaşım.

Bu ne güzel bir açıklama.

Bu ne muhteşem bir tutum.

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99 kere olmamış bir film: 9 Kere Leyla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Aralık 2020
“9 Kere Leyla” filminin künyesine şöyle bir baktım:

 

İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.

Hem de fazlasıyla...



*

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Bakan Koca’ya Çin aşısıyla ilgili her şeyi sordum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Aralık 2020
NEDEN ÇİN AŞISI?

ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ

SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?

FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.

*

SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?

FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...

*

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CHP’linin tecavüz olayına bakışım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Aralık 2020
Benim bu konuya ilkesel bakışım.

Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.

Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.

*

Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:

*

Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...

Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...

Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...

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Acun dedi ki

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Aralık 2020
“Masterchef” yarışmasına katılan Uğur Yılmaz Deniz isimli bir yarışmacı var.

Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.

*



Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.

*

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Kapanmadan önce yetkililere uyarılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Kasım 2020
Korona öyle dehşet bir boyuta ulaştı ki...

Galiba bir kapatma kararı çıkacak.

Madem öyle...

Yetkilileri şimdiden uyaralım:

*

- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.

*

- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.

*

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Bu zamana kadar korona olmadıysam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Kasım 2020
Sevgili dostum Prof. Dr. Melih Us, “Aman maskeyi ihmal etme, aman ha aman” diye uyardı. Ben başladım çift maske takmaya.

Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.



*

Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...

*

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Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Kasım 2020
AĞIRLIK MI DEDİNİZ: Bakıyorum hâlâ “Bülent Arınç’ın AK Parti içindeki ağırlığı” falan diyenler var. Bülent Arınç’ın o ağırlığı kaybetmesinin üzerinden neredeyse asır geçti asır! Doğrudur. Bir özgül ağırlığı vardı Arınç’ın. Ama uzun bir süredir, özgül ya da değil, herhangi bir ağırlığı yok.

TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.

TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.

*

AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.

*

İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.

*

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