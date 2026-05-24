Nihilizme sürüklenen bir kitle

Hep bir çıkış bulamama hali. / Her defasında aynı şeylerin tekrar edilmesi. / Daima yenilgi hissiyle dopdolu olma. / Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarattığı travma. / Özgür Özel’in plansızlığı, hamlesizliği, stratejisizliği. / Kime çatacağını bilememe hali.

*

Bütün bunlar CHP kitlesinde şöyle şeylere yol açıyor:

*

- Bayrakları kapıp parti binalarının önüne gitme konusunda muazzam bir tereddüt.

*

- “Bizim parti böyle olduğu müddetçe Erdoğan daha çok kazanır” tarzı bir kabulleniş.

*

- “Ne haliniz varsa görün” diyerek bir kıyı kasabasına yerleşmeye karar verme.

*

- Kılıçdaroğlu’ndan da Özgür Özel’den de İmamoğlu’ndan da bıkkınlık.

*

- Umutsuzluğun, yılgınlığın, nihilizmin kıyılarında dolaşan bir boş vermişlik.

*

- Bir kopuş, bir çıldırış, bir can sıkıntısı, bir illallah etme, bir yılgınlık.

BUGÜN BUTLAN VAR AÇMASIN GÜLLER



CHP, madem her alengirli durumda “Yiğidim Aslanım” türküsünü çalacak.

O zaman türkünün sözlerini duruma göre değiştirsin.

Böylece hiç değilse bir değişiklik yapmış olur.

*

Mesela “Yiğidim Aslanım / Mutlak Butlan” versiyonu şöyle olabilir:

*

“Bugün butlan var açmasın güller. / Yargıtay’dan kara haber verirler. / Yetkiyi almış Kemal geliyor. / Yiğidim aslanım burada batıyor.”

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL ARASINDAKİ EN YAMAN ÇELİŞKİ



KEMAL Kılıçdaroğlu...

- CHP’nin ahlaki değerlerini koruması gerektiğini söylüyor.

- Partinin bir arınma sürecine girmesi gerektiğine inanıyor.









- Yolsuzluk, usulsüzlük, kirli ilişkiler falan... Bunları sorun olarak görüyor.

- “Aklan da gel” kampanyası başlatmak istiyor.

*

Özgür Özel ve ekibi ise...

- CHP’de bir ahlak sorunu olmadığını söylüyor.

- CHP’nin ahlakına iftira atıldığına inanıyor.

- “Hepsi iftira, hepsi yalan, hepsi uydurma” çizgisinde duruyor.

- “Ekrem bizim evladımızdır, o hırsızlık yapmaz” diyor.

*

Çok büyük bir çelişki bu.

İflah olması neredeyse imkânsız bir çelişki.



AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRDÜM KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU



- Sevinçli bir telaş içindeydi.

- Biraz savruktu, biraz dağınıktı.

- Güce yeniden kavuşmanın enerjisi gelmişti üzerine.

- Ama yine de biraz eli ayağına dolaşıyor gibiydi.

- Kravatsız daha genç göstereceğini düşünmüştü galiba.









- İntikam hissiyle doluydu ama bunu iyi gizliyordu.

- Hamlelerini planlamışlara özgü bir özgüveni vardı.

- “Hain Kemal” sloganlarına acayip bozulduğunu saklamıyordu.

- Tavla yerine satrancı seçmiş gibiydi.



BUTLANIN EN BASİT İZAHI



BİR arkadaşım “Abi gel sana mutlak butlanı en basit biçimde anlatayım” dedi.

*

Ben de “Hadi anlat bakalım” dedim.

*

Başladı anlatmaya:

*

“Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu. Bu iki ismi, iki atlet olarak düşün. Yarışa giriyorlar. Özgür Özel kazanıyor. Ancak Kılıçdaroğlu taraftarları sonuca itiraz ederek ‘doping testi’ istiyor. Test yapılıyor. Bakılıyor ki: Doping yapılmış. Heyet de Özel’i diskalifiye ediyor, Kılıçdaroğlu’nu birinci ilan ediyor. Olay budur.”

*

Anlaşılır olması açısından çok anlaşılır bir izah ama herkesi ikna eder mi?

İşte onu bilemiyorum.



MUTLAK BUTLANIN HAYATIMA ETKİLERİ



- Anneme mutlak butlanı anlatmaya çalıştım. Şu kadarını söyleyeyim: Mutlak butlana maruz kalmak bile daha iyi.

*

- Film izleyeceğim, dizime takılacağım. Fakat nafile! Mutlak butlanla öyle çevrelenmiş durumdayım ki hiçbirine konsantre olamıyorum.

*

- Herhangi bir arkadaş sohbetinde mutlak butlan dışındaki bir konuya sadece üç dakika girebiliyoruz. Sonra yine mutlak butlan.

*

- Sokaktayım. Karşı kaldırımdan bir delikanlı bağırıyor: “Ne diyorsun Ahmet Abi mutlak butlana?” Cevabım şu oldu: “Her şey çok güzel olacak.”

SİYASET ESNAFINA DAİR



- Bir dava şuurları yoktur.

- Hemen karar vermezler, ortamı koklarlar.

- Kafalarındaki soru hep şudur: Acaba bu işten kim galip çıkar.

- Kişisel ikballeri, bütün ikballerin önündedir.

- Otomatik olarak gücün çekim alanına girerler.

- Dün “hain” dediklerine bugün biat bildirirler.

- Siyasette 24 saatin çok uzun olduğuna inanırlar.

*

Yani demem o ki... Siyaset esnafı, başka bir gezegenden gelmiş gibidir.