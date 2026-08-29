 Nihayet Türk dizilerine en üst düzeyde önem

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın konuşmasından bazı cümleler:

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- Türk dizileri 170 ülkede 1 milyarı aşkın küresel izleyiciye ulaşıyor.

- Dizi ihracatı 1 milyar doları aştı.

- Türkiye, haritadan görülen uzak bir ülke olmaktan çıktı.

- Anlatılan hikâyeler, dünyanın dört bir yanında karşılık buluyor.

- Dizilerimizin yükselişi, tek merkezli anlatı düzeninden çok merkezli dünyaya geçişin hikâyesidir.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un konuşmasından bazı sözler:

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- Ekranda oluşan ilgiyi seyahat talebine, seyahat talebini de Türkiye için yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz.

- Artık mesele Türk dizilerinin kaç ülkede izlendiği değildir.

- Artık mesele bu olağanüstü küresel erişimi Türkiye’nin marka değerine nasıl dönüştüreceğimiz meselesidir.

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Türk dizilerinin...

- Başarısından söz ediliyordu ama kadir kıymeti iyi anlaşılmıyordu.

- Rakamsal boyutları biliniyordu ama küresel etki gücü pek dikkate alınmıyordu.

- “Her yerde izleniyor” deniliyordu ama taşıdığı muazzam potansiyelin pek farkına varılmıyordu.

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İletişim Başkanlığı’nın Türk dizilerine dikkat çeken bu toplantısı, farkındalığın yükselmesi açısından çok önemli.

Bu önemli toplantıyı düzenleyen İletişim Başkanı Burhanettin Duran’a ve toplantıda Türkiye markası açısından dizilerin öneminin altını çizen Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a çok teşekkürler.

HAYSİYET’İ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

“Haysiyet”, Kanal D’nin yeni dönem dizisi. Dört gözle bekliyorum bu diziyi.

*

Çünkü...

- “Haysiyet” kelimesini pek severim.

- Dizi, Yeşilçam tadında olacakmış ki o tadı çok özledim.

- “Ailesini ayakta tutmak dışında amacı olmayan bir babanın pes etmeden dimdik duruşu” varmış dizide. Ki günümüzde hep ihmal ediliyor bu babalar.

- Münir Özkul’un meşhur “Bak beyim” repliği var ya... İşte bu tat da varmış dizide.

- Reha Özcan ve Kerem Alışık... Dizinin ustalarıymış.

- Müzikleri Kıraç yapmış. Tıpkı Melih Kibar’ın Hababam Sınıfı müziği gibi olmuş. Hızlanınca sevinç, yavaşlayınca hüzün veren bir müzik.

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- Dizinin babası Sivaslıymış ve Sivas’a hasretmiş. Oh be! Nihayet Orta Anadolu.

- Peki ya aşk? Tabii ki aşk da varmış dizide.

-Ama vurdu kırdı yokmuş. Ama seksi entrikalar yokmuş. Ama silahlar patlamıyormuş. Ne güzel!

*

Bir an önce girsin devreye “Haysiyet.”





YEDİ İKLİM’İN BABASINI KAYBETTİK

YEDİ İklim dergisi, Türk edebiyatının yıkılmaz kalelerinden biridir.

Yıllardır hiç yıkılmamıştır, hiç pes etmemiştir, hiç teklememiştir.

Bu sağlam kalenin babası ise Ali Haydar Haksal’dır.

*

Gençliğimde Yedi İklim’in ilk dönemlerine benim de bazı minik katkılarım olmuştu.

Sonra maalesef koptuk Yedi İklim’in mana evreninden.

Ama Ali Haydar Haksal hiç kopmadı. Hiç ama.

*

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Ali Haydar Haksal’ın vefat ettiğini öğrendiğim anda Yedi İklim’le ilgili bin bir anı geçti gözlerimin önünden.

Hikâyeciliğini de beğendiğim Ali Haydar Haksal’a Allah’tan rahmet.

HİÇ ÖNEMSEMEDİĞİM ÜÇ GÜNDEM

- GÜNDEM BİR: “Türkiye entelektüelleri yeni çözüm sürecini niye desteklemiyor” gündemi: Zerre kadar yüz vermeye gerek duymadım.

- GÜNDEM İKİ: “Türkiye ile İsrail savaşa girer mi, girmez mi” gündemi: Şimdilik çok erken buluyorum bu gündemi. Bu yüzden iştahla içine giremiyorum.

- GÜNDEM ÜÇ: “Yeni Parti ile CHP arasındaki hamle savaşları” gündemi: Siyasetin çok sınırlı bir alanını kapsayan bu gündeme de hep göz ucuyla bakıp geçiyorum.

BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ

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BÜLENT Arınç, Süleymancılar’a yönelik operasyonu beğenmemiş.

“Böyle olmaz” falan demiş.

*

Aynı Bülent Arınç, Ergenekon kumpasları için...

“Türkiye bağırsaklarını temizliyor” demişti.

*

Madem öyle Süleymancı operasyonunu da bir tür bağırsak temizliği saysın Bülent Bey.

Ne olur ki?

NAİM BEY BİRAZ DİNLENSENİZ Mİ

NAİM Babüroğlu. Emekli general.

*

Geçen sene kendinden gayet emin biçimde şöyle yazmış:

*

- Suriye’de YPG silah bırakmaz.

- Çünkü ABD ve İsrail istemez.

- YPG, kendi kuvvetinin emir komutasını Şam ordusuna vermez.

- Çünkü ABD ve İsrail istemez.

- ABD istese de İsrail istemez.

*

Öngörüsüzlüğün Everest’idir bu.

Keşke Naim Bey, bir kıyı kasabasına yerleşip balıkçılığa başlasa.

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