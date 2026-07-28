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Hüseyin Başaran, Haluk Levent tarafından dolandırıldığını söyleyen bir işinsanı.

Anlattığı hikâyeye göre olay şöyle olmuş:

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- Haluk Levent, Başaran’ın ofisine gelmiş.

- “Üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptıracağım” demiş.

- “Başaran Grubu’nun elindeki tüm gayrimenkulleri AHBAP adına satın almak istiyorum” demiş.

- Hüseyin Başaran da uçak kazasında hayatını kaybeden kızının hatırına... “Hay hay Halukçuğum” demiş.

- Ve 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazını Haluk Levent’in asistanı Yeliz’e devretmiş.





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Duyduğum ilk andan itibaren Hüseyin Başaran’ın anlattığı bu hikâyeyle ilgili şu üç şeyi söylüyorum:

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- BİR: Başaran’ın anlattığı bu hikâye, hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi hayatın olağandışı akışına bile aykırı.

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- İKİ: Yeryüzünün en çapsız işinsanı bile bu yöntemle bırakın 60 milyon dolarlık taşınmazını, üç kuruşluk kulübesini devretmez.

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- ÜÇ: Bu işin içinde iş var. Bu adam avlanmaya çıkmışken av olmuş gibi geliyor bana. Haluk, bundan daha yaman avcı çıkmış olabilir yani.

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“Yargı, niye bu adamı sorgulamıyor” deyip duruyordum. Çok şükür, nihayet Başaran şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

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Bakalım sinematografik bir sonuç çıkacak mı bu Hüseyin Başaran olayından?

MORAL ÜSTÜNLÜK MORAL EZİKLİK

- EZİKLİK: Haluk Levent’in AHBAP olayının patlamasının ardından... AHBAP’a destek veren muhalif kesimler, bir moral eziklik içinde.

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- ÜSTÜNLÜK: Murat Kurum’un 500 bin konutuna destek verenler ise... AHBAP olayından sonra moral üstünlüğü daha da arttırmış durumda.

NİYET HAYIRLIYSA AKIBET DE HAYIRLI OLUR

Çözüm sürecinde en önemli aşamaya gelindi.

Önümüzdeki günlerde olacaklar şunlar:

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- Örgütün silah bırakmasını sağlayacak yasa Meclis’e geliyor.

- Ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta bu iş bitecek.

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- Yasa çıktıktan sonra devlet, örgütün silah bırakmasını gözlemleyecek.

- MİT ve TSK, sahada silah bırakmayı teyit ettiğinde MGK’ya rapor sunacak.

- MGK da bu rapora dayanarak PKK’yı “feshedilmiş terör örgütü” ilan edecek.

- Sonraki yasal adımların tümü “feshedilmiş örgüt” bilgisiyle atılacak.

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Tabii ki kolay bir yol değil bu. Tabii ki birçok komplikasyon çıkabilir. Tabii ki taş koymaya çalışan çok olur.

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Ama biz yine de “Niyet hayır / Akıbet hayır” şeklindeki atasözümüze güvenelim ve “niyeti hayırlı olan şeyin, sonucu da hayırlı olur inşallah” diyelim.

NBC’NİN FİLMİNİN ADI

Nuri Bilge Ceylan’ın son filminin adı “Yorgun Güneş” olacakmış.

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Nuri Bilge Ceylan filmografisinde adı en şahane olan film: “Kuru Otlar Üstüne.”

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Nuri Bilge Ceylan filmografisinde adı en berbat olan film: “Yorgun Güneş” olacak.

MİTOLOJİK TARAFIMI SEÇTİM

Ben Truvalılardan yanayım.

Gerekçelerimi açıklıyorum:

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- Savaş meydanında aslanlar gibi çarpıştılar.

- Ancak Truva atı türünden bir kalleşliğe maruz kaldılar.

- Hileyle, desiseyle mağlup oldular.

- Üstelik iddiaya göre Türk’müş bu insanlar.

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Bütün bunlar ortadayken...

Safımız tabii ki Truva’dan yanadır.

YENİ POLEMİK KRALI: BURHANETTİN BULUT

Özgür Özel’in silah arkadaşlarının en başında gelen Burhanettin Bulut, son dönemde polemilikçilikte Ali Mahir Başarır’ı, Cemal Enginyurt’u sollamış durumda.

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- Yılmaz Özdil’le... Kıran kırana polemik yapıyor.

- Gürsel Tekin’le... Dişe diş mücadele ediyor.

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Bulut’un en büyük zaaf noktası: Bir milyon dolarlık rüşvet fezlekesi. Orası yumuşak karnı. Hasımları da zaten hep oradan vuruyor.

Ama buna rağmen Yılmaz Özdil ve Gürsel Tekin gibi laf ebelerine karşı o kadar da ezdirmiyor kendini.

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Sosyal medyadaki Burhanettin Bulut polemikleri, son dönemdeki en büyük eğlencem.





VURUP KAPIYI GİTMEK

Yeni Parti’yi kuranlar, vurup kapıyı gidemiyorlar.

Gözleri hep arkada.

Kılıçdaroğlu’ndan alamadıkları bir hınçları var.

Öfkeleri hep diri.

*

Oysa Tayyip Erdoğan, Erbakan’la yolları ayırırken nasıl da arkasına bakmadan gidivermişti.

Zerre kadar ilgilenmemişti Saadet Partisi’yle.

Tamamen kendi hareketine, kendi yaklaşımına, kendi çözümüne odaklanmıştı.

*

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Her ne kadar Özgür Özel, “Biz artık CHP ile ilgilenmeyeceğiz” dese de...

CHP ile ilgilenmekten bu kadar zevk alan arkadaşları, bundan pek vazgeçmeyecekler gibi.

*

Bu çevre için...

Anti-Erdoğanizmden bile daha güçlü bir duygu oldu anti-Kemalizm.

BİZİM OĞLANLAR / BİZİM KIZLAR

BİZİM OĞLANLAR

- İşin hep artistliğindeydiler.

- En zayıf rakiplerini bile yenemediler.

- Kocaman birer hayal kırıklığı oldular.

- Devasa desteğin hakkını veremediler.

BİZİM KIZLAR

- Önlerine geleni devirdiler.

- Sıfır artistlikle başardılar.

- Türkiye’ye gururu yaşattılar.

- Hak ettikleri desteği aldılar.

*

Helal olsun bizim kızlara.



