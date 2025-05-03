 Nihat Zeybekçi’nin TÜSİAD’a gitmesinin mana ve önemi

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Ziyaretten sonra yaptığı açıklamada ise şunları söylemiş:

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“İş dünyası temsilcisine yurtdışı yasağı doğru değil. Biz mahkemeye karışamayız ama tablo üzdü. Gözaltı görüntüleri de hoş değildi. AK Parti olarak kimseyle küs olmayız, olamayız.”

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi’nin bu yaklaşımında TÜSİAD’ı aklama yok.

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Zeybekçi’ye “TÜSİAD’ın iktidarı, bir muhalefet partisi üslubuyla eleştirmesi doğru muydu” diye sorulsa...

“Tabii ki doğru değildi” derdi.

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Peki o zaman Zeybekçi, TÜSİAD’ı neden ziyaret edip o sözleri söyledi?

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Sanırım Zeybekçi’nin amacı, partisinin büyük bir kitle partisi olma iddiasını sürdürmesine katkı sunmak.

Çünkü büyük kitle partileri...

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- İhtilafları kan davasına dönüştürmezler.

- Esaslı tartışmalar yaşasalar da diyalog kapısını sımsıkı kapatmazlar.

- Küs kalmak gibi bir lüksleri yoktur.

ZAFER ŞAHİN’E DAİR

ZAFER’i yıllardır tanıyorum.

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Konuşma üslubu her zaman düzgündür. / Kimseye hakaret etmez. / Kimseye “tutuklanacaksın” falan demez. / Polise, savcıya yaslanmaz. / Hakkını sonuna kadar savunur. / Nezaketinden ödün vermez. / Efendiliğini asla bozmaz. / Sadece inandıklarını söyler. / Kendisine bir adım atana bin adım atar. / Diyaloğa sonuna kadar açıktır. / Belden aşağı vurmaz.

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CHP’li Ali Mahir Başarır’ın Zafer Şahin’e yönelik aşağılayıcı, terbiyesiz, nobran, düzeysiz yaklaşımı Zafer Şahin gerçekliğini zerre kadar etkilemez.

Sadece ve sadece Ali Mahir Başarır gerçekliğinin ne olduğunu ortaya koyar.

NE OLUYOR MİLLETVEKİLİ OLUNCA

BİR milletvekili aracı, polisin üzerine sürülmüş.

O milletvekili, CNN Türk ekranında kendini savunuyor:

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“Ben bir milletvekiliyim.”

Bizim Hande Fırat, işte tam bu sırada devreye girip şöyle diyor:

“Ne oluyor milletvekili olunca.”

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Bravo Hande! İşte budur. Makamlarına yaslanıp her şeyi yapabileceklerini düşünenleri zınk diye durduracak yaklaşım budur.

SON GÜNLERİN POPÜLER MALZEMELERİ

- BANT: Siyah koli bandını antipatik bulurdum. Artık hepten uzağım.

*

-JAMMER: Bazen tüm sinyalleri kesmek geliyor içimden.

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- ÇORBA: Mercimek çorbası içerken üzerine dökmeyen var mı aramızda?

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- BAVUL: Siyah bavul cıss... En iyisi koyu bordo ya da grimsi bavul.

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- KAMERA: Ne zaman bir güvenlik kamerasıyla karşılaşsam bantlamak geçiyor aklımdan.

POLEMİKÇİLERE KÖTÜ HABER

DÜNYANIN en yaşlı insanı olan Ethel Hanım, uzun yaşamasının sırrını şöyle açıklamış:

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“Kimseyle tartışmam”.

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Benim gibi herkesle tartışmaya fazlasıyla meraklı polemikçilerin uzun yaşama şansı pek yok galiba.

LİNÇE KARŞI METİN YILDIZ GİBİ OL

SANATÇI Metin Yıldız’ın kendisine yönelen linç karşısındaki tutumu:

*

Zerre geri adım atmadı. / Hep üstüne üstüne gitti. / Kafasını buldu, dalgasını geçti. / Linçle beraber yaşamaya kendini alıştırdı. / Hiç defans yapmadı, sürekli hücum etti. / Linç ekibini boşluğa düşürdü.

*

Linçe karşı Metin Yıldız gibi olmak gerekir.





BENZİYORLAR

ADİLE Naşit filminde Müjde Ar’ı Seda Bakan canlandıracakmış.

Dünkü Hürriyet’te Müjde Ar ile Seda Bakan’ın buluşup film üzerine konuştukları haberi vardı.

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Yan yana çektirdikleri fotoğrafa şöyle bir baktım ve hükmümü verdim:

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Benziyorlar. Gerçekten benziyorlar.