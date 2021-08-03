Nifak yangınına dikkat

İzlediğim video aynen şöyleydi:
*
Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...
“Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.
Trafik polisi de gayet kibar bir dille...
“650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.
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Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...
“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.
Hatta ve hatta...
Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.
Ne yapsın bu insanlar?
Aniden ortaya çıkmış bir durum.
*
Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.
*
Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.
Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.
*
Bu ortam var ya bu ortam...
En az yangın kadar tehlikeli.
Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.
Peki ya ne yapılır?
Hiçbir şey yapılmaz.
*
Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?
O zaman saygı duymayı denemelisin.
*
Ümit Aktaş.
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Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.
*
Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.
*
Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.
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Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:
*
- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.
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- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.
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- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.
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- Muhterem kanaat önderlerimiz.
- Sayın Türkan Şoray’ımız.
- Değerli tarihçilerimiz.
- Severek okuduğumuz romancılarımız.
- Sayın Tarkan’ımız.
- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.
- Yüce gönüllü şairlerimiz.
- Sayın
Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.
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Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:
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Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.
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Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...
*
MIRANDA KERR: Açılsın çakralar
SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)
VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta
ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.
MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı
SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.
RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü
GÜN
2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.
*
3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.
HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU
Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.
*
Sırf tahtaya üst üste
Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
*
Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
*
Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
*
Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.
*
- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.
*
Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
*
Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
*
İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
*
Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
*
Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
*
Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
*
Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
*
“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
*
Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
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- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
*
- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
*
Nifak yangınına dikkat
Bir yanda orman yangınları...
Bir yanda da nifak yangınları...
*
Nedir nifak yangını?
Mesela şudur:
*
“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.
*
Nedir nifak yangını?
Mesela şudur:
*
Şu ana kadar hiçbir yetkili, orman yangınlarıyla ilgili olarak “Bu işin arkasında terör örgütü var” diye somut bir açıklama yapmamışken... Yangınları terör örgütü çıkarmış gibi kampanya yürütmektir.
*
Birinci nifaktan...
Türkiye’nin yönetilemeyen bir ülke haline geldiği sonucu çıkar.
*
İkinci nifaktan ise...
Kardeşliğimize darbe vuracak tehlikeli provokasyonlar çıkar.
*
Memleket yangın yerine dönmüş durumda.
Böyle bir ortamda...
Bilinçli ya da bilinçsiz provokatörler, özellikle sosyal medyada ellerindeki benzin bidonlarıyla nifak yangınları çıkarmaya çalışıyorlar.
*
Aman dikkat edelim.
Aman fırsat vermeyelim.
Aman kamu otoritelerinin yaptıkları açıklamaları esas alalım.
Aman sosyal medya yalanlarına kanmayalım.
Aman ha aman.
TERÖR ÖRGÜTÜ YAKMAZ MI?
YAKAR tabii.
*
Terör örgütü öyle bir örgüttür ki...
Orman yangınından, börtü böcek katliamından kendisine reklam çıkaracak karaktersizliktedir.
Yani onu durduracak hiçbir moral değeri yoktur.
*
Bu nedenle yaktığını da yakmadığını da üstlenmektedir. Yaktığından da yakmadığından da kendisine reklam çıkarmaktadır. Orman yangınıyla propaganda yapma gayesindedir.
*
O nedenle... “Aaaa! Bak üstlenmişler” falan diyerek bunların oyunlarına gelmeyelim.
ARTİSTLİK YAPMAYAN KAHRAMANLARIMIZ
ÖNÜMDEN orman çalışanlarının fotoğrafları geçiyor.
*
Fotoğraflarda gördüklerim şunlar:
- Alevlere kahramanca dalış.
- Arazözlerle yangının üzerine yürüme.
- Kaplumbağayla ağlama.
- Simsiyah olmuşken dinlenmek için yere kıvrılma.
- Vatan savunmasına koşar gibi alevlerle mücadele.
- Şehit olma.
- Yaralanıp hastanelere kaldırılma.
*
Kısacası...
Her fotoğraftan bir destan çıkarmak mümkün.
*
Hiçbiri gürültü çıkarmıyor.
Hiçbirinin reklam derdi yok.
Hiçbiri sosyal medyadan fotoğraf paylaşmıyor.
Hiçbiri artistlik yapmıyor.
Hiçbiri ortalığı velveleye vermiyor.
Hiçbiri şikâyetçi olmuyor.
Hiçbiri laf alıp vermiyor.
Hiçbiri kendisinden söz edilmesini istemiyor.
Hiçbiri yok sayılmayı mesele etmiyor.
Hiçbiri şov peşinde değil.
Hiçbiri selfie çekmiyor.
*
Bu yangınların sessiz kahramanlarıdır orman işçileri.
*
Hepsinin önünde çok derin bir saygıyla eğiliyoruz.
SARIKLI AMİRAL OLAYI
BİR iddia dolaşıyor iki gündür ortalıkta. Denilen şu:
“Sarıklı Amiral Mehmet Sarı, YAŞ’ta emekli edilerek kurtarılmak isteniyor.”
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Bu iddiayı araştırdım. Elde ettiğim sonuçları yazıyorum:
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Anayasa’nın 125. Maddesi’ne göre YAŞ kararlarına karşı yargı yolu kapalı. Yani Sarıklı Amiral Mehmet Sarı, YAŞ’ta emekliye sevk edilirse... Kendisine yargı yolu kapanmış olacak. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Disiplin Kanunu çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma işlemi sonucunda rütbesinin geri alınması da mümkün.
Eğer YAŞ beklenmeden disiplin cezasıyla olay tamamlanmış olursa... Disiplin cezasına karşı yargı yolu açık olduğu için Sarıklı Amiral’in tekrar TSK’ya dönme ihtimali belirecekti. Ki bunun örnekleri mevcut.
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Ben bu “Sarıklı Amiral”e karşı Milli Savunma Bakanlığı’nın bir “koruma” yaklaşımı içinde olmadığını, benim yazdığım türde bir yol izlediğini düşünüyorum.
Bekleyelim görelim.
TURAN AYDOĞAN’LA BİR GÖRÜŞME YAPTIM
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan aradı.
Konumuz tabii ki dünkü yazımda yer alan eleştirilerdi.
Uzun bir telefon görüşmesi yaptık.
Polis çevirmesinde yaşanan olayı kendi bakış açısından anlattı.
Yaşadığımız acı olaylar gündemdeyken bu konunun uzamasını istemediğini de belirtti.
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Konudan bağımsız olarak vurguluyorum:
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Eleştiri karşısında sergilediği son derece tahammüllü, medeni ve olgun tutumu nedeniyle Sayın Aydoğan’a çok teşekkür ediyorum.