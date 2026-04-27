 Nefret saçan bir artık

Haberin Devamı

Çünkü Mine Kırıkkanat, yürüyen bir nefret suçudur.

*

Kemal Kılıçdaroğlu’na “kılıç artığı” diye saldırması, onun ideolojisiyle ilgili değildir, nefretle yoğrulmuş kişiliğiyle ilgilidir.

*

Bu zamana kadar sayısız nefret suçu işlemiş biridir Mine Kırıkkanat.

Mesela yazılarından birinde Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlar için şunları yazmıştı:

*

“Don paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken, siyah çarşaflı ve türbanlı, istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yellemekte, çay demlemekte ve ayaklarında bebe sallamaktadır. Belki balık sevseler, pişirmeyi bilseler... Hart hart kaşınmazlar, zaten bu kadar kısa bacaklı, bu kadar uzun kollu ve kıllarla kaplı olmazlardı.”

*

Halkı alenen aşağılayan bu cümlelerinden dolayı hiçbir zaman özür dilemeyen Mine Kırıkkanat, “kılıç artığı” sözünden dolayı “cehaletime verin” falan diyerek yarım ağız özür diledi.

*

Haberin Devamı

Peki neden bu tornistanı yaptı?

Çünkü...

- Aleviler ayağa kalktı.

- Özgür Özel doğrudan kendisine “hadsiz” dedi.

- CHP milletvekilleri kendisini kınadı.

- Tepkiler yazarı olduğu Cumhuriyet gazetesine yöneldi.

*

Sahil yolunda piknik yapan vatandaşları, “kısa bacaklı, uzun kollu, kıllarla kaplı” diye aşağılarken sergilediği pervasızlığı, “kılıç artığı” konusunda sergilememesinin analizini şöyle yapabiliriz:

*

Pabuç pahalı değilse nefretini küstahça saçmakta. Pabuç pahalıysa saçtığı nefreti anında yalamakta.

EN EĞLENDİĞİM SUİKAST GÖRÜNTÜLERİ

- Gizli servis elemanları tarafından apar topar götürülürken J.D. Vance’in yüz ifadesi... Tekrar tekrar seyretmelik.

*

- Trump’ın gizli servis elemanlarının ellerinden kayıp yere kapaklanması. Düşene gülmem ama buna güldüm.

*

- Ortalık karışmışken, herkes masaların altına girmişken... Herifin biri, hiçbir şey yokmuş gibi yemeğine devam ediyordu. Bayıldım buna.

*

- Herkes panikle koşuştururken birileri de masalardaki şampanya şişelerini araklıyordu. Kahkahayı bastım buna.

*

Haberin Devamı

- Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı, salonu terk ederken hamile karısını kendine kalkan yapıyordu. Utanarak güldüm buna.

MATRUŞKA

Moskova’ya yolu düşen arkadaşlarım bana hep matruşka getirirler hediye olarak.

*

En son Moskova’dan gelen matruşka:

İç içe geçmiş cumhurbaşkanları.

*

Yalnız biraz aceleye getirmiş bunu yapanlar:

Erdoğan var, Gül yok. Demirel var, Özal yok. Neyse ki Sezer unutulmamış. Ama Atatürk de çok küçük kalmış.

*

Neyse... İlginç bir matruşka falan diye saklayayım bari.

ATATÜRKÇÜLÜK HEYKELCİLİK DEĞİLDİR

Didim Belediye Başkanı, “Bu heykel hiçbir yerde yok. Bu sağa bakan Atatürk” diye yaptırdığı Atatürk büstünü övüyor.

*

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı, “Altı ay çalıştık, uğraştık, bu heykeli yaptırdık” diye Atatürk heykeli açılışı yapıyor.

Haberin Devamı

*

Bu heykeller, Atatürk’e haksızlık. Atatürkçülüğü heykelciliğe indirgediler resmen.

*

Atatürkçü olacaksanız...

Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak için uğraşın, heykel yapmak için değil.

VALİYMİŞ, KAYYUMMUŞ...

İki kare fotoğraf.

Birinde vali var, diğerinde kayyum belediye başkanı.

*

Bu iki kare fotoğrafa bakarak şunları mırıldanabilirsiniz:

*

İster devletin valiliğini yapmış ol.

İster devletin atadığı kayyum ol.

Hiç fark etmiyor.

Kelepçeyi yiyorsun.

Ve hukuk önünde hesap veriyorsun.

KÖPEKLER ALEYHİNE GÖSTERİ

Sosyal medyada rastladım:

Türkiye Barolar Birliği’nin Hayvan Hakları Komisyonu’nun eylemi. Bir hanımefendi, köpek tiyatrosu yapıyor.

*

Sesi yükseltip indirerek, bazen ağlayarak, saçma sapan teatral davranışlar içine girerek, anlamsız sözler söyleyerek, aşırı dram yaratmak için çabalayarak... Sergilenen bu tiyatro, sosyal medyada muazzam bir mavra konusu oldu.

*

Haberin Devamı

Köpekleri çok seven, onların hakları için titizlenen biri olarak sesleniyorum:

Köpeklerin haklarına karşı aşırı duyarsızlık oluşturan bu tür abartılı ve gülünç gösterilerden kaçınır mısınız lütfen.